Dresden

Innenminister Roland Wöller (CDU) soll sich festgelegt haben: Die Verwaltung der sächsischen Polizei-Hochschule in Rothenburg (Landkreis Görlitz) wird künftig von einer Kanzlerin geführt. Manja Hußner soll es werden – sie hat den Posten in der Oberlausitz seit März bereits kommissarisch inne. Fachlich gibt es an der 47-Jährigen dem Vernehmen nach wenig auszusetzen. Dennoch sorgt die Personalie intern für Aufregung.

Dank an Roland Wöllers Ehefrau

Ein Blick in Hußners juristische Doktorarbeit genügt, um festzustellen, warum einige mit der Entscheidung des Ministers Probleme haben. Im Vorwort der Promotion aus dem Jahr 2008 dankt Hußner mehreren Personen, die sie bei ihrer Doktorarbeit unterstützt haben. An prominenter Stelle wird dabei auch die Ehefrau des heutigen Innenministers erwähnt: „Dr. Corinna Franke-Wöller stand mir als Freundin und Kollegin von Anfang an stets fachkundig zur Seite, wenn es galt, grundlegende strukturelle Fragen zu klären. Ihre unermüdliche Bereitschaft, die Dissertation Korrektur zu lesen und mir mit Rat und Tat beizustehen, werde ich nicht vergessen.“

Schneller Aufstieg an der Hochschule

Darf der Minister einer Studienfreundin seiner Frau den Spitzenposten an der Polizei-Hochschule geben? Auf Anfrage verneint Wöller nicht, mit Hußner bekannt zu sein. Nach LVZ-Informationen hat er Hußner im Jahr 2020 sogar ermutigt, an die Polizei-Hochschule zu kommen. Hußner hatte zuvor das „International Office“ an der Universität Halle-Wittenberg geleitet, nach knapp neun Jahren wechselte sie im September 2020 schließlich als Leiterin in das Rektoratsbüro nach Rothenburg. Nicht mal zwei Jahre später soll sie Kanzlerin werden. Ein schneller Aufstieg, der in der Polizei für Gesprächsstoff sorgt.

Laut Innenministerium hat Hußner ihre Karriere ausschließlich ihren Kompetenzen zu verdanken: Sowohl im Jahr 2020 als auch für den Posten der Kanzlerin habe es ein Auswahlverfahren gegeben. Die Ausschreibung für den aktuellen Job sei noch nicht beendet.

Umstrittene Personalpolitik des Ministers

„Stellenbesetzungen erfolgen auf Basis von Auswahlverfahren“, heißt es aus dem Ministerium. „Etwaige Bekanntschaften spielen hierbei keine Rolle. Auch stellen Bekanntschaften selbstverständlich kein Ausschlusskriterium für geeignete Bewerber dar.“ Auf die Frage, ob die Personalie Hußner ein „Geschmäckle“ habe, geht die Pressestelle des Innenministeriums nicht näher ein. 

In der Koalition ist man überrascht, dass Wöllers Personalpolitik erneut für Diskussionen sorgt. Erst Anfang des Monats hat Wöller einen Vertrauten mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landespolizeipräsidenten betraut. Polizeigewerkschaften protestierten scharf. Auch der Personalrat des Innenministeriums ließ sich diese Woche bei einem „Jour Fixe“ mit dem Amtschef die Beförderungspolitik des Hauses erläutern. Derzeit reden auch viele Personen über Manja Hußner. Sie selbst schweigt. Einen Fragenkatalog der Leipziger Volkszeitung ließ sie am Mittwoch unbeantwortet.

Von Kai Kollenberg und Andreas Debski