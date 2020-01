Valetta/Malta

Claus-Peter Reisch, Kapitän der sächsischen Seenotretter von „Mission Lifeline“, ist am Dienstag auf der Insel Malta vom Vorwurf der illegalen Einfahrt in die maltesischen Gewässer freigesprochen worden. Reisch wurde in einem vorangegangenen Urteil vom März 2019 aufgefordert, eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro zu bezahlen, weil er mit 234 Geretteten auf seinem Schiff im Juni 2018 in Valetta angelandet war. Der Kapitän ging gegen den ersten Richterspruch in Berufung. Das Gericht vom Dienstag wies die Strafzahlung nun zurück und sprach Reisch frei.

„Wir sind sehr erleichtert und froh. Wir wissen jetzt, dass wir alles richtig gemacht haben“, sagte Axel Steier, Gründer und Sprecher der „Mission Lifeline“ nach der Urteilsverkündung. Die Initiative erhalte das seit Monaten auf Malta festgesetzte Rettungsschiff „Lifeline“ nun ebenfalls zurück.

Initiative kauft Bundeswehr-Torpedoboot

„Allerdings werden wir es nicht mehr einsetzen können, da uns kein Staat unter annehmbaren Bedingungen eine Flagge zur Verfügung stellt“, so Steier weiter. Deshalb haben die sächsischen Seenotretter nun bereits ein neues Schiff gekauft, „welches im Frühjahr in den Einsatz gehen soll. Die ’Rise Above’ – ein ehemaliges Torpedofangboot der Bundeswehr – wird gerade in Norddeutschland umgebaut", so der Lifeline-Sprecher.

Reisch hatte mit seinem Schiff im Juni 2018 234 Migranten vor der libyschen Küste aus dem Wasser gerettet und wollte dann in Italien anlanden, um die Geretteten in medizinische Versorgung zu übergeben. Der damalige italienische Innenminister Matteo Salvini verbot den Seenotrettern allerdings die Einfuhr in italienische Gewässer und behauptete, die libysche Küstenwache sei für die Rettung verantwortlich.

Auch die maltesischen Behörden untersagten der unter niederländischer Flagge fahrenden „Sea Watch“ anfänglich die Einfahrt. Allerdings erlaubte der maltesische Staatspräsident letztlich doch, die Geretteten in Valetta zu versorgen –nachdem sich mehrere EU-Staaten bereit erklärt hatten, die Flüchtlinge aufzunehmen, darunter Frankreich, Portugal, Belgien und die Niederlande. Nach Ankunft in Valetta setzten die maltesichen Behörden das Rettungsschiff allerdings fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Einsätze im Mittelmeer seit 2016

Seit April 2016 plant der Verein „Mission Lifeline“ aus Dresden Rettungsmissionen für in Seenot geratene Flüchtlinge im Mittelmeer. Mit Spendengeldern wurde ein früheres Fischereiforschungsschiff gekauft und umgebaut. Ab September 2017 war der Trawler unter dem Namen „Lifeline“ mit Kapitän Claus-Peter Reisch im Einsatz im Mittelmeer.

Mit Hilfe eines Spenders konnte im Mai 2018 ein zweites Schiff – das Sportboot „Eleonore“ – im Auftrag von „Mission Lifeline“ in See stechen. Anfang September lies Italien das Schiff nach einem Rettungseinsatz mit 100 Flüchtlingen an Bord im sizilianischen Hafen Pozzallo beschlagnahmen.

Kapitän Claus-Peter Reisch und die Initiative „Mission Lifeline“ wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter im April 2019 mit dem Lew-Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte.

Von Matthias Puppe