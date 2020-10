Karls Erdbeerhof baut seinen Freizeitpark in Döbeln an der Autobahn 14

Döbeln

Ostseeurlauber kennen die Freizeitparks mit dem Charakter eines großen Bauernmarktes aus Rövershagen bei Rostock sowie von den Inseln Usedom und Rügen. Jetzt soll das erste Karls Erlebnis-Dorf in Sachsens Mitte an der Autobahn 14 bei Döbeln entstehen. Mit großer Mehrheit stimmte am Abend der Döbelner Stadtrat in einem Grundsatzbeschluss der Neuansiedlung zu. Investor Robert Dahl hatte seine Pläne den Stadträten bereits in geschlossener Runde vorgestellt und war auch am Abend extra zur öffentlichen Ratssitzung ins Döbelner Volkshaus gekommen. Dort beschlossen die Räte den Verkauf des 17 Hektar großen Grundstückes direkt an der Autobahn 14. Am Freitag soll beim Döbelner Notar Andreas Preißler der Kaufvertrag unterzeichnet werden.

Attraktionen, Hofladen, Manufaktur und 200 Hotelbetten

Unter dem Namen „Karls Erlebnis-Dorf Döbeln/Mittelsachsen“ kann damit an der Autobahnanschlussstelle Döbeln-Nord ein ländlich geprägter Freizeitpark entstehen. Das 17 Hektar große Grundstück wird von der Autobahn A14, der Bundesstraße 169 und der Eisenbahnstrecke Chemnitz-Riesa-Berlin eingerahmt. Das Konzept ähnelt den Karls-Erlebnisdörfern am Stammsitz in Rövershagen bei Rostock, auf Usedom und Rügen sowie in Wustermark-Elstal bei Berlin und Ratekau-Warnsdorf bei Lübeck. Das bietet Erlebnisattraktionen eines Freizeitparkes, verbunden mit einer Mischung aus Hofläden, Manufakturbetrieb, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten. 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche und mindestens 200 Betten sind vorgesehen. Bis zu einer halben Million Besucher im Jahr sind denkbar.

Erlebnispark statt Musterhäuser

Beschlossen wurde zudem ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt Döbeln und dem Unternehmen. Auf dieser Grundlage übernimmt der Investor mit einem eigenen Planungsbüro die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gelände. Dabei können die Planer auf einen 2009 zu den Akten gelegten Bebauungsplan aufbauen. Denn das Gelände war schon 2007 und 2008 für eine größere Gewerbeansiedlung vorgesehen. Die Bauunion Gröditz wollte damals einen Massivhauspark als Musterhausausstellung errichten. Das Unternehmen legte die Pläne aber später auf Eis. Die Stadt Döbeln hat zwischenzeitlich ihre eigenen Flächen auf den Fluren des Ortsteiles Gärtitz direkt an der Autobahn durch einen Grundstückstausch mit einem Landwirt erweitert. So kam erst in diesem Jahr noch eine wichtige Fläche für die spätere Verkehrsanbindung des Geländes dazu.

Gesichertes Grundstück mit guter Anbindung

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) schreibt regelmäßig potenzielle Investoren an und stellt ihnen die Gewerbeflächen der Stadt vor. So kam er kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer mit Robert Dahl in Kontakt, dem Enkel des Firmengründers Karl Dahl und heutigen Firmenchef. Der hatte eigentlich Pläne, sein sächsisches Erlebnisdorf bei Dresden zu errichten. Robert Dahl sagte Döbeln zunächst ab. Denn es gab mit der Gemeinde Bannewitz bei Dresden bereits konkrete Gespräche, 13 Millionen Euro zu investieren und etwa 85 Arbeitsplätze zu schaffen. Doch offenbar gab es bei den Planungen in Bannewitz größere Schwierigkeiten mit den Grundstücken und Streit um den Verkehr, den das Projekt mit sich bringt.

Seit etwa einem halben Jahr gibt es deshalb mit der Stadt Döbeln wieder Kontakte wegen des Grundstücks direkt an der A 14. Es wurde ein Besichtigungstermin vereinbart. Intern stellte sich Robert Dahl mit den Plänen den Stadträten vor und stieß bereits da auf Wohlwollen. Am Abend ist die Entscheidung für Döbeln nun endgültig gefallen.

Bebauungsplan von 2007 bildet Grundlage

Ganz bei Null fängt die Bauleitplanung nicht an, denn der Bebauungsplan Nummer 5 aus 2007 wurde für das Gelände bereits erarbeitet, offen gelegt und die Nachbargemeinden und Träger öffentlicher Belange angehört. Auch die grundsätzliche Machbarkeit der Verkehrsanbindung des neuen Gewerbegebietes an die Kreuzung von Bundesstraße 169 und die Rampe Süd der Autobahnanschlussstelle Döbeln-Nord (gegenüber der Abfahrt aus Richtung Leipzig und hinter MC Donalds) wurde bereits geprüft und abgestimmt. Nach dem Absprung des damaligen Investors war es aber letztlich nicht zum endgültigen Beschluss des Bebauungsplanes für das Gelände gekommen. Nun könnten all diese Planungsunterlagen die Grundlage für einen schnellen Neustart des Gewerbegebietes und die Ansiedlung des Karls Erlebnisdorfes bilden. „Wir sind ganz am Anfang, werden aber alles daran setzen, dass das Bebauungsplanverfahren zügig vorankommt“, verspricht Döbelns Oberbürgermeister.

Lottogewinn für Döbeln

Für Döbeln kann die Ansiedlung so etwas wie ein Lottogewinn sein und einen Schub für die ganze Region und den Landkreis Mittelsachsen bedeuten. „Unsere Stadt und die ganze Region könnten von der Ansiedlung nicht nur durch höheren Bekanntheitsgrad und mit deutlich mehr Tourismus profitieren. Das Ganze passt auch sehr gut in unsere Strategie, Döbeln als familienfreundliches Mittelzentrum zum Wohnen, Arbeiten und Leben mit einem breiten Angebot zwischen den drei sächsischen Großstädten zu etablieren“, freut sich Sven Liebhauser. Er sieht diese touristische Ansiedlung nach der Entscheidung für Döbeln als Sitz des Landesrechnungshofes als ein weiteres wichtiges Pfund für die Zukunftsfähigkeit der 25 000-Einwohner-Stadt.

Von Thomas Sparrer