Karls-Erlebnisdorf Döbeln: Jetzt kommen erst einmal die Archäologen 

Döbeln

Karls Erdbeerdorf kommt nach Döbeln. Und schon im Oktober soll die erste Eröffnung sein. Zunächst wird der bekannteste Erdbeerbauer Deutschlands am Obermarkt in Döbelns Innenstadt einen Erdbeerhofshop eröffnen, um in der Stadt und als neues Mitglied des Döbelner Stadtwerberinges Präsenz zu zeigen. Hundeleinen, Weihnachtsbaumkugeln, Schnapsgläser - fast alles ist mittlerweile in den Karls-Shops zu bekommen. Vor allem sind es die Produkte aus den Erlebnis-Manufakturen der Karls-Erlebnisdörfer. Trotzdem: im Mittelpunkt des Unternehmens stehen immer noch die süßen, roten Früchte - die Erdbeeren. Als sich Karls-Chef Robert Dahl am vergangenen Sonntag von Rövershagen aus auf den beschwerlichen Weg (viele Staus!) nach Döbeln machte, hatte er auch eine Kiste mit Erdbeeren ins Auto geladen. Echt lecker sahen die aus. „Immer wenn ich irgendwohin komme, fragen mich die Leute, ob ich denn Erdbeeren dabei habe. Also nehme ich welche mit“, erklärte Dahl. Natürlich würden die süßen Roten auch unterwegs genascht. Doch es bleiben welche übrig.

Die Frage, ob in Verbindung mit dem Erlebnisdorf in Döbeln, das Ostern 2023 an der Autobahnabfahrt Döbeln-Nord der A14 im Stadtteil Gärtitz eröffnet werden soll, Karls auch Erdbeeren in Döbeln anbauen wird, beantwortet Robert Dahl mit einem klaren „Nein“. Die Früchte kommen auch künftig aus Mecklenburg-Vorpommern. „Seit fünf Jahren sind wir ja in Leipzig mit einem Erdbeerhäuschen vertreten. Die Erdbeeren werden dafür immer nachts ganz frisch von Rövershagen geliefert“, sagt der Unternehmer. Angebaut werden die Rosengewächse übrigens in Stellage-Anlagen, wie Robert Dahl erklärt. Die Früchte hängen dann in etwa 1,30 Meter Höhe. Das hat gleich zwei Vorteile: die Pflücker müssen sich nicht bücken, können relativ komfortabel im Stehen ernten. Zudem sind Erdbeeren immer von Licht und Luft „umspült“, was den Pflanzen samt Früchten zuträglich sei. Geerntet wird laut Dahl zweimal im Jahr, zum ersten Mal im Frühjahr, dann werde im Juni neu gepflanzt, so dass ab Ende August bis Mitte Oktober ein weiteres Mal geerntet werden kann.

Frischer Erdbeeren solle es von Juni bis Oktober im Döbelner Erdbeerdorf geben. Angebaut werden sie allerdings in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Bernd Wüstneck

Wenn sie auch im Norden wachsen und heranreifen - sobald das Erlebnisdorf in Döbeln fertig ist, sollen die Menschen in der Region in den Genuss von Karls Erdbeeren kommen können. Robert Dahl: „Im Erlebnisdorf wird es immer frische Erdbeeren geben und zwar am längsten. Auch dann noch, wenn die Stände in Leipzig und Berlin schon geschlossen sind.“

Aktuell wird an der Verkehrsanbindung für das neue Karls-Erlebnisdorf in Döbeln geplant. Mit Hochdruck wird zudem am Bebauungsplanverfahren für das Gelände gearbeitet. Wenn alles weiterhin so gut läuft, soll im kommenden Jahr Baustart sein. Robert Dahl möchte gern Ostern 2023 das Karls-Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnen. In einem zweiten Bauabschnitt soll dann das geplante Hotel mit 200 Betten entstehen und zu Ostern 2024 eröffnen. Das in Rövershagen bereits sehr beliebte Upcycling-Hotel „Alles Paletti“ könnte dann in Döbeln ein Pendant bekommen. Auf dem Papier gibt es aber auch eine Studie für ein Erlebnishotel „Mieze Schindler“, nach der in Pillnitz von Paul Schindler erstmals gezüchteten beliebten Erdbeerpflanze mit Bungalows in Erdbeerform.

Noch im September bereiten Mitarbeiter vom sächsischen Landesamt für Archäologie die spätere Baustelle für die bevorstehenden Ausgrabungsarbeiten vor. „Ich habe keine Angst vor den Archäologen, im Gegenteil“, sagt Robert Dahl. „Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis ihrer Arbeit.“ Wie er in Erfahrung brachte, handelt es sich bei der Region um Döbeln um geschichtsträchtiges Gebiet. Dort gibt es seit mehreren Jahrtausenden eine gewisse Siedlungskontinuität mit Kulturen von der Stein- bis in die Eisenzeit. „Das wäre natürlich toll, wenn sich etwas in unserem späteren Baugrund finden würde.“ Mit den sächsischen Archäologen habe er sich schon verständigt, wie die Ausgrabungen ablaufen. „Für mich wäre das ein echtes Highlight, wenn hier etwas Zeigbares gefunden würde und wir gut erhaltene Teile aus der Trichterbecherkultur später in einer Vitrine ausstellen dürften.“

An einer anderen Baustelle, in Norddeutschland, hatten Archäologen auf Fundstücke aus der Wikingerzeit gehofft. Sie fanden tatsächlich einige Scherben. Vielleicht haben wir in Döbeln mehr Glück und dürfen ein richtiges Gefäß ausstellen.“ Für Dahl verbindet sich damit der Gedanke, den Besuchern von Karls Erdbeerhof zu vermitteln, dass auf dem Boden des heutigen Freizeitpark vor tausenden Jahren schon Menschen zuhause waren.

Von Thomas Sparrer, Olaf Büchel und Steffi Robak