Katja Kipping führt Sachsens Linke in die Bundestagswahl

Dresden

So einig war sich die Linke selten: Katja Kipping (43) ist am Sonnabend mit 75 Prozent zur sächsischen Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gewählt worden. Es gab keine Gegenkandidatin und keinen Gegenkandidaten. An der Aufstellungsversammlung in Dresden nahmen 154 Delegierte teil. Im Vorfeld hatte es ein strenges Hygienekonzept gegeben, bei den insgesamt zwei positive Corona-Fälle entdeckt wurden. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

Kipping: Nicht ruhen, bis Hartz IV überwunden ist

Die ehemalige Bundesvorsitzende Kipping, die seit 16 Jahren im Bundestag sitzt, hatte in ihrer Bewerbungsrede einen strikten Anti-Kriegskurs und die soziale Frage in den Mittelpunkt gestellt. „Jede Regierung mit CDU oder FDP wird die Kosten der Corona-Krise auf den Ärmsten, den Beschäftigten oder auf Kommunen abwälzen“, warnte die Dresdnerin und kündigte an: „Wir hingegen wollen Millionenvermögen, Millionenerbschaften und Millionengewinne besteuern.“ Außerdem werde sie nicht ruhen, „bis das Sanktionssystem Hartz IV überwunden ist“.

Landesvorsitzende für klare Abgrenzung zu SPD und Grünen

Zuvor hatte die sächsische Linke-Vorsitzende Susanne Schaper einen klaren Abgrenzungskurs zu SPD und Grünen im Wahlkampf erklärt - „weil man sich bei denen nicht sicher sein kann“. Den „so gehypten Grünen“ warf die Landeschefin vor, beispielsweise in Baden-Württemberg erneut mit der CDU eine Koalition zu bilden und damit deren Machterhalt zu sichern. „Wir stehen für unverfälschte soziale Politik“, machte Susanne Schaper klar. Unter anderem um einen bundesweiten Mietendeckel durchzudrücken, müsse die Linke in die nächste Bundesregierung - „oder zumindest so stark als Opposition im Bundestag vertreten sein, dass die anderen Parteien nicht mehr an dieser Forderung vorbeikommen“.

Pellmann aus Leipzig soll auf Listenplatz 2

Die sächsische Linke entscheidet am Sonnabend in Dresden, mit welchem Personal die Partei in den Wahlkampf ziehen wird. Neben Katja Kipping gilt der Leipziger Sören Pellmann (44) als Favorit, der sich um Platz 2 bewirbt. Die Beiden gelten innerhalb der Partei auch als aussichtsreichste Kandidaten, um in ihren Wahlkreisen die begehrten Direktmandate zu gewinnen. Hinter der Bundestagsfraktionsvize Caren Lay, die für Rang 3 ins Rennen geht, könnte es im weiteren Verlauf der Aufstellungsversammlung zu einigen Kampfkandidaturen um aussichtsreiche Positionen kommen. Der Parteinachwuchs will in Dresden vor allem jüngere Bewerberinnen und Bewerber unterstützen, die etablierte Bundestagsabgeordnete wie André Hahn (Platz 4) oder Sabine Zimmermann (Platz 5) herausfordern wollen.

Sachsens Linke liegt aktuell bei 10 bis 12 Prozent

Für die sächsische Linke sitzen aktuell sechs Abgeordnete im Bundestag. „Wir streben an, dass diesmal zehn Kandidaten reinkommen“, gab Susanne Schaper ein sehr ambitioniertes Marke aus. Als Mindestziel gilt: Das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017, als es trotz knapp vier Prozentpunkten Verlust zu 16,1 Prozent gereicht hatte, soll wiederholt werden. Bei der Landtagswahl 2019 war die Linke nur noch auf 10,4 Prozent gekommen, in Umfragen liegt sie derzeit bei 10 bis 12 Prozent. Deshalb wird sich der mit rund 7300 Mitgliedern bundesweit drittgrößte Linke-Landesverband noch strecken müssen, um das proklamierte Ziel erreichen zu können.

Von Andreas Debski