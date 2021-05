Katze aus Leipzig in der Schweiz gestrandet – „Fancy“ will nach Hause

Leipzig

Passanten entdeckten vor vier Wochen in einem Industriegebiet in Hochdorf im Schweizer Kanton Luzern eine Katze. In einem Straßengraben lag das völlig entkräftete Tier. Nachdem es in die Obhut einer Tierärztin gebracht wurde, stellte sich Erstaunliches heraus: Die Katze hatte eine lange Reise von über 700 Kilometern hinter sich – sie ist in der Leipziger Region registriert.

So sah das Kätzchen am 8. April aus, nachdem es in einem Straßengraben gefunden wurde. Quelle: Screenshot Facebook

Chip ohne Registrierung

Die engagierte Tierärztin Patrizia Eberli machte sich auf Spurensuche und half dem knapp dreieinhalb Kilo schweren Stubentiger wieder auf die Beine. Aufgrund des Fundortes hatte Eberli den Verdacht, dass das Tier als blinder Passagier wahrscheinlich in einem Lastkraftwagen in die knapp 10000 Einwohner große Gemeinde gekommen sei. „Sie hat sicher mehrere Tage weder gefressen noch getrunken. Wir tun alles, um sie zu stabilisieren, damit es ihr bald wieder besser geht“, hieß es am 8. April auf der Facebook-Seite der Tierarztpraxis Eberli. Nach der ersten Notversorgung fand die Ärztin einen Chip, der jedoch weder in der Schweizer Datenbank noch bei der deutschen Tierschutzorganisation „Tasso“ registriert wurde. Nach aufwändiger Recherche über einen Chip-Hersteller und die Großhändler stand fest: Das Büsi, so lautet der schweizerdeutsche Ausdruck für Hauskatze, wurde in einer Praxis in der Region Leipzig gechipt.

Update 2: Leider wurde bis jetzt der Besitzer immer noch nicht gefunden. Wir haben die Information, dass die Katze in... Posted by Kleintierpraxis Eberli on Thursday, April 8, 2021

Schnell erholte sich die ausgewachsene Katze von ihrer über 700 Kilometer langen Reise. Als gesundes Tier konnte es jedoch nicht vor Ort bleiben und wurde an das Tierheim an der Ron weitervermittelt. Auch die Luzerner Zeitung hat über den Findling berichtet. Pascal Linder, Auszubildender bei der Luzerner Zeitung, stehe mit dem zuständigen Tierheim in Kontakt und bedauere, dass sich noch kein Besitzer gemeldet hat. Petra Roos, seit fünf Jahren Betriebsleiterin des Tierheimes, wartet sehnsüchtig auf einen Anruf von den Besitzern aus Sachsen. Das Personal hat der Katze auch einen Namen gegeben. „Fancy geht es gut. Sie ist gesund. Und wir alle hoffen auf ein Happyend“, erzählt die 45-Jährige am Telefon.

Das Kätzchen lebt derzeit in einem schweizerischen Tierheim und wartet auf sein Frauchen. Quelle: Tierheim an der Ron

Besitzer gesucht

Die gesetzliche Wartefrist bei tierischen Findlingen beträgt in der Schweiz zwei Monate, dann kann der Vierbeiner an neue Besitzer vermittelt werden. Wer vermisst diese Katze in Leipzig? Melden Sie sich gern auch bei der Leipziger Volkszeitung per E-Mail an r.katzer@lvz-mail.de

Wir vermitteln.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Regina Katzer