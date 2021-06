Dresden

Schlemmen, schnurren, schmusen! Seit mehr als acht Jahren lockt der Katzentempel in München mit seinen vierbeinigen Bewohnern erfolgreich die zweibeinigen Besucher an, hat längst Ableger in anderen deutschen Städten gegründet. Jetzt expandiert das Katzen-Café und Restaurant mit dem Miau-Effekt auch nach Dresden. Schon im kommenden Jahr soll in der Altstadt ein Katzentempel eröffnen. Das bestätigte Katzentempel-Mitbegründer Thomas Leidner dieser Zeitung.

Bereits vor einigen Jahren gab es Pläne, einen Ableger des Restaurants mit veganen Speisen und den tierischen Mitbewohnern in Dresden zu eröffnen, was allerdings an der Finanzierung scheiterte. „Inzwischen haben wir einen neuen Franchisepartner gefunden“, sagt Thomas Leidner. Wo genau in der Altstadt das Restaurant einzieht, wollte er noch nicht verraten. Die Eröffnung ist im ersten Halbjahr 2022 vorgesehen.

Dresden schon länger im Fokus

Aktuell gibt es bereits in sechs deutschen Städten einen Katzentempel, darunter auch in Leipzig. „Wir haben öfters Gäste aus Dresden in Leipzig, die begeistert sind“, sagt Thomas Leidner. Sachsens Landeshauptstadt stand daher schon lange im Fokus der jungen Unternehmer und Tierliebhaber.

In den Restaurants leben jeweils rund ein halbes Dutzend Katzen, die – natürlich nur nach Lust und Laune – den Gästen Gesellschaft leisten. Die Samtpfoten werden in der Regel bei Tierschutzeinrichtungen adoptiert. Auch in Dresden sollen so Katzen ein neues Zuhause finden. Weitervermittelt über das Restaurant an die Besucher werden sie aber nicht. „Sie werden von den Inhabern adoptiert und bleiben dann auch dort. Wir vermitteln bei Anfragen aber gern den Kontakt zu den entsprechenden Einrichtungen“, sagt Thomas Leidner.

Vegane Speisen

Der junge Unternehmer, der früher als Börsenbroker sein Geld machte und schließlich vor achteinhalb Jahren gemeinsam mit der promovierten Lebensmittelchemikerin Kathrin Karl in München den ersten Katzentempel eröffnete, legt Wert darauf, dass es sich längst nicht mehr nur um ein Katzen-Café handelt, spricht stattdessen von einer Erlebnisgastronomie mit einem vollwertigen Speise- und Getränkeangebot: „Wir legen den Fokus mehr auf Restaurant.“

Katze Bailey ist die „Chefin“ im Leipziger Katzentempel. Quelle: Andre Kempner/Archiv

Besonders wichtig ist den beiden Gründern dabei der Tierschutz, der sich nicht nur in der Besonderheit ausdrückt, dass im Restaurant auch Katzen leben. Deshalb verzichten sie in der Küche auch auf tierische Zutaten. Schließlich, so betonen die Katzentempel-Erfinder, sei es widersprüchlich, neben lebenden Tieren, die Inhaber und Gäste mögen, tierische Produkte zu verspeisen.

Neben der Filiale in Dresden wollen die Katzenfreunde nächstes Jahr noch weitere Standorte in Deutschland neu eröffnen. „Es gibt viele Menschen, die Katzen mögen, aber selbst keine eigene halten können. Und immer mehr Menschen achten auf eine bewusste Ernährung“, erklärt Thomas Leidner, der noch viele Möglichkeiten zum Expandieren sieht. Berlin stehe auf dem Zettel, auch ein weiteres Restaurant in Leipzig sei denkbar.

Internet katzentempel.de

Von Sebastian Kositz