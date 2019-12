Katzenwiegen im Erzgebirge – Nero sagt, wie der Winter wird

Voigtsdorf

Die kleine Decke auf der Waage gehört Nero, und völlig selbstverständlich setzt sich der schwarze Kater darauf. 4610 Gramm hat der Star der Gemeinde Voigtsdorf im Landkreis Mittelsachsen noch im Sommer gewogen. Beim öffentlichen Katzenwiegen, das seit Jahren ein fester Bestandteil des 1. Advents im Erzgebirge ist, bringt der schwarze Vierbeiner 5810 Gramm auf die Waage. „Ein untrügliches Zeichen für einen ganz normalen Winter im Erzgebirge mit Schnee, Eis und frostigen Temperaturen. Im März ist dann alles vorbei“, sagt Jens Lommatzsch, der die Veranstaltung moderiert und „im Hauptberuf“ gemeinsam mit seiner Familie für Neros Wohl sorgt.

Je fetter der Kater, desto härter der Winter

Das Gewicht des Vierbeiners soll Auskunft über das Wetter der nächsten Wochen und Monate geben. „Konkret: Je mehr Winterspeck sich Nero angefressen hat, desto härter wird der Winter. Daran gibt es keinen Zweifel“, sagt Lommatzsch. In den letzten Jahren sei die Vorhersage immer eingetreten. Nero hatte auch schon knapp sieben Kilo unterm Fell, da wurde der Winter dann ein „ganz harter“. Dabei streichelt er Nero. Der Kater genießt, lauscht überaus gelassen nach dem Wiegen sogar noch dem Posaunenchor und schaut zu, wie Knecht Ruprecht die Kinder in Voigtsdorf beschenkt. Erst dann tritt er im Körbchen die Heimreise an.

Das Ganze erinnert nicht von ungefähr an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Jedes Jahr findet in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania ein riesiges Spektakel statt, der Murmeltiertag. „Sieht das pelzige Tier seinen Schatten, gibt es weitere sechs Wochen kaltes Winterwetter, wenn nicht, kehrt bald der Frühling ein“, weiß Lommatzsch und behauptet mit gezwungen ernster Miene, dass dafür die erzgebirgische Tradition Vorbild stand. Nach Pennsylvania habe es besonders viele deutsche Einwanderer verschlagen, darunter auch solche aus Sachsen, erklärt der Berufsschullehrer. „Gut möglich, dass sie unsere Tradition mitgenommen haben.“ Darauf sei man übrigens in alten Dorfchroniken gestoßen. Sagt es und zwinkert seinen Mitstreitern zu.

Der Stollen-Schnaps bekommt einen passenden Namen

Zur Feier des Tages hat sich der Bäcker des Ortes etwas ganz besonderes einfallen lassen. Der von ihm gebackene Stollen wird vor Publikum flambiert und karamellisiert dabei an der Oberseite. Eigens dafür habe ein Unternehmen im Erzgebirge eine hochprozentige Mischung kreiert, sagt Lommatzsch und lässt das Publikum über einen passenden Namen abstimmen. „Likör der Gemeinde Dorfchemnitz Ortsteil Voigtsdorf in der Verwaltungsgemeinschaft Sayda“, ruft jemand und erntet lautes Gelächter. „Nero“, will der Moderator gehört haben. „Perfekt“, sagt er unter tosendem Applaus. „Das passt.“

Von Andreas Dunte