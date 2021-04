Altenburg

Landrat Uwe Melzer (CDU) hat Kritik an ihm und jegliches Geschmäckle im Zusammenhang mit dem Kauf von Corona-Luftfiltern zurückgewiesen. So haben weder er, noch seine Frau persönliche Vorteile von dem Geschäft des Kreises mit der Firma Schulz & Berger gehabt, ließ Melzer auf LVZ-Anfrage mitteilen. Auch seien ihm und seiner Frau, die bei dem Altenburger Unternehmen als kaufmännische Angestellte arbeitet, keine Vorteile angeboten worden. Dies gelte auch für den von ihm vermittelten Test der Geräte im vergangenen Herbst.

Geschäftsführer Barnstedt: Nie etwas angeboten oder gezahlt

Beim Test der Corona-Luftfilter am Altenburger Friedrichgymnasium: Dirk Barnstedt, Geschäftsführer Schulz & Berger, Schulleiter Thomas Lahr, und Landrat Uwe Melzer (von links) Quelle: Mario Jahn

Das bestätigte wiederum Dirk Barnstedt. „Das ist totaler Quatsch“, erklärte der Geschäftsführer von Schulz & Berger am Montag auf Nachfrage zu den Vorwürfen. „Ich habe nie irgendetwas angeboten oder gezahlt.“ Es habe keinen privaten Nutzen im Zusammenhang mit dem Auftrag der Kreisverwaltung für Luftfilter bei seiner Firma gegeben. Dies gelte sowohl für den Landrat, als auch für seine Frau.

Darüber hinaus ließ Melzer von seiner Sprecherin Jana Fuchs versichern, dass bei dem Geschäft alles sauber getrennt worden sei. Demnach habe das Unternehmen den Landrat nur darum gebeten, den Kontakt zu Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) herzustellen, „um sein Produkt einmal vorzustellen“. Dies geschah zunächst durch eine Einladung Melzers an Ramelow zu einem Firmenbesuch im August 2020, bei dem sich der Landesvater begeistert von der Erfindung des Lüftungs- und Verfahrenstechnikers zeigte. Eine Entscheidung, ob das Land Geräte für Schulen kauft, gibt es bis heute nicht.

So kam der Test am Friedrichgymnasium zustande

„Der Ministerpräsident und der Landrat verständigten sich darauf, mit den Luftfiltern in einer Schule des Altenburger Landes einen Test durchzuführen und diesen wissenschaftlich begleiten zu lassen“, erklärte Fuchs zum weiteren Verlauf. Melzer habe daraufhin den Schulleiter des Friedrichgymnasiums, Thomas Lahr, angesprochen, der – trotz Bedenken – schließlich zusagte. Mit dem daraus entstandenen Gutachten, das die Firma in Auftrag gab, argumentierte der Landrat dann für die Vergabe an Schulz & Berger.

Die Tests der Geräte in Klassenzimmern erwiesen ihre Wirksamkeit. Quelle: Mario Jahn

Dass Melzers Frau bei zwei Presseterminen am Friedrichgymnasium dabei war, erklärte die Sprecherin damit, dass sie von Barnstedt „mit der Koordination der Umsetzung des Tests in der Schule beauftragt“ worden sei. „Die Aufgabe von Frau Melzer bestand ausschließlich in der Koordination der Tests und in der Betreuung der Beteiligten in der Testwoche. Dazu gehörte auch die Begleitung von Medienvertretern in den Klassenzimmern.“ Zudem habe sie eine Infomappe zu den Filtern vorbereitet.

Behörde sieht beschränkte Ausschreibung als geeignet an

Die vor diesem Hintergrund fragwürdig wirkende und unter anderem von SPD, Linken und Regionalen kritisierte beschränkte, nicht öffentliche Ausschreibung habe das Landratsamt „in einem solchen Fall als geeignet angesehen“, hieß es zur Begründung. Schließlich habe man sich wegen des Fehlens von Erfahrungen die Kriterien „aus Arbeitsstättenrichtlinien, Anforderungen an Büroräume und lufthygienischen Maßnahmen“ selbst herleiten müssen. Die so ermittelte „mittlere Luftwechselzahl“ diente dann als Grundlage der Ausschreibung.

Bei dieser wählte allerdings die Verwaltung selbst die Firmen aus, die daran teilnehmen durften. Laut Landratsamt wurde von den Unternehmen, die sich teils selbst gemeldet hatten und teils durch Internetrecherche gefunden wurden, elf kontaktiert und schließlich vier an der Ausschreibung beteiligt. Genauere Kriterien, wie das teilnehmende Quartett ausgewählt wurde, blieb die Behörde jedoch schuldig. Über den Preis sei aber mit keiner Firma gesprochen worden.

Befangenheit des Landrats nicht geprüft

So funktioniert der Virusfrei 1200, der Luftfilter des Altenburger Unternehmens. Quelle: Schulz & Berger

Wie berichtet, meldete sich ein Unternehmen gar nicht und die anderen beiden erfüllten die Anforderungen nicht, weswegen nur das Angebot von Schulz & Berger übrig blieb. Und das, obwohl es rund 70 Prozent teurer war als die der ausgeschlossenen Konkurrenten. Die von der Verwaltung festgestellte Wirtschaftlichkeit konnte Regionale-Fraktionschef Klaus-Peter Liefländer wegen der fehlenden Vergleichbarkeit indes nicht nachvollziehen.

Dennoch ging der Auftrag für ein Dutzend Luftfilter für die Lindenauhalle und Beratungsräume im Landratsamt von rund 71 000 Euro im Kreisausschuss mit knapper Mehrheit an die Altenburger. Wie Sprecherin Fuchs mehrfach betonte, war „der Landrat in das Vergabeverfahren nicht involviert“. Das übernahm sein Stellvertreter Matthias Bergmann, der damit in nicht öffentlicher Sitzung nach LVZ-Informationen auch begründete, warum man die Befangenheit Melzers nicht geprüft habe. Dass der Kreischef im November noch selbst eine entsprechende Beschlussvorlage unterschrieben hatte, erklärte Fuchs damit, dass es dabei nur um „die Durchführung eines Vergabeverfahrens“ gegangen sei. Dass Melzer – entgegen seinen Plänen – nicht selbst vergeben konnte, lag am Einschreiten des früheren Bundestagsabgeordneten Frank Tempel (Linke), der dies mit „Korruptionsprävention“ begründete.

Zweites Los nicht, um öffentliche Ausschreibung zu umgehen

Darüber hinaus bestritt Melzer, dass er jemals vorhatte, einen Auftrag freihändig an Schulz & Berger zu vergeben. Dass es bei der Vergabe ein zweites Los im Wert von unter 50 000 Euro gibt, was direkt an die Altenburger Firma ging, erklärte die Behörde mit „unterschiedliche(r) Technik“. Diese Aufteilung habe nicht dazu gedient, eine öffentliche Ausschreibung zu umgehen. Im Übrigen sei der Landrat auch hier nicht beteiligt gewesen. Denn das kleinere Los, was den Kauf weiterer Geräte für die Kfz-Zulassungsstelle beinhaltete, habe ebenfalls Bergmann vergeben.

Von Thomas Haegeler