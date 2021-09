Kaum Bewerber, außer bei der AfD: So ist die Lage vor der Meuselwitzer Bürgermeisterwahl

Meuselwitz

Der Stadt Meuselwitz steht ein möglicherweise historischer Wahlkampf bevor: Rund zehn Wochen vor dem Urnengang hat bislang lediglich die AfD ernsthafte Ambitionen auf das höchste Amt der Stadt angemeldet. Damit erscheint möglich, dass in Meuselwitz deutschlandweit der erste Bürgermeister aus den Reihen der AfD aus dem Stand den Spitzenposten im Rathaus erreicht. Zwar hatten bereits andere AfD-Politiker in der Bundesrepublik den Chefsessel im Rathaus besetzt: Diese waren allerdings erst während ihrer Amtszeit in die Partei eingetreten. Wir haben mit allen Stadtratsfraktionen über den aktuellen Stand und mögliche eigene Bewerber gesprochen – und geben einen ersten Überblick über etwaige Wahlchancen.

Welche Fristen gelten?

Sechs Jahre dauert die Amtszeit von Bürgermeister Udo Pick (FDP), im kommenden Januar endet die Wahlperiode turnusgemäß. Um genügend Vorlauf zu erhalten, ist der Urnengang für die Meuselwitzer auf den 14. November festgesetzt. Etwaige Kandidaten aus den Reihen der Parteien oder ambitionierte Einzelbewerber müssen ihren Hut jedoch deutlich früher in den Ring werfen: Spätestens am 1. Oktober um 18 Uhr müssen die Wahlvorschläge offiziell eingereicht werden.

Welche Kandidaten stehen bereits fest?

Fragt man unter den Stadtratsfraktionen nach konkreten Namen, halten sich die meisten Zusammenschlüsse noch bedeckt. Lediglich bei der AfD wird es konkret. Seine Fraktion, die zahlenmäßig die stärkste Kraft im Stadtrat stellt, habe natürlich Ambitionen auf die Rathausspitze, gibt Fraktionschef Thomas Hoffmann offen zu. Gleich zwei potenzielle Kandidaten werden in den Reihen der AfD derzeit gehandelt: Neben Hoffmann selbst hat auch dessen Stadtrats- und Kreistagskollege Carsten Leibnitz Interesse an der Bewerbung bekundet, wie Hoffmann bestätigt. „Wer letztlich antreten wird, entscheiden unsere Mitglieder“, kündigt der Fraktionschef an. Die zugehörige Aufstellungsversammlung soll am 21. September stattfinden.

Fraktionschef Thomas Hoffmann (l.) ist einer von zwei möglichen Kandidaten der AfD zur Bürgermeisterwahl. Quelle: Stadtverwaltung Meuselwitz

Wie positionieren sich die anderen Parteien?

Unter den restlichen Fraktionen werden derzeit noch keine konkreten Namen von möglichen Bewerbern genannt – zumindest nicht aus den eigenen Reihen. Man werde keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, teilt etwa Tina Rolle von der Neuen Meuselwitzer Mitte (NMM) mit. Allerdings sei man durchaus bereit, einen möglichen Gegenkandidaten zur AfD zu unterstützen. Gleiches lässt auch Eberhard Hanisch (SPD) wissen: Stand jetzt stehe kein SPD-Bewerber zur Verfügung. „Wenn sich allerdings noch jemand finden sollte, sieht die Sache natürlich anders aus.“ Einen Wahlsieg der AfD wolle die SPD indes definitiv verhindern: „Jeder ernsthafte Bewerber der dagegen ins Rennen geht, wird unterstützt.“

Lange gesucht habe man in den vergangenen Monaten auch im Lager der Linken, teilt Stadträtin Angela Pechmann mit. „Wir haben aber niemanden gefunden, weder in den eigenen Reihen noch einen externen Dritten“, gibt sie zu. Sie sieht es zudem als abwegig an, dass sich noch jemand findet. Auch ihre Partei sei daher dafür offen, einem anderen Bewerber Wahlkampfhilfe zu leisten. „Eine Unterstützung für die AfD oder Kandidaten aus deren Nähe wird es von uns jedoch definitiv nicht geben.“

„Es gibt derzeit niemanden, der sich offensiv vorwagt“, bilanziert auch CDU-Stadtrat Christopher Köhler. Dazu zählt auch er selbst: Köhler steckt derzeit mitten im Jura-Referendariat, „das geht für mich aktuell vor“. Denkbar sei für ihn allerdings auch, dass jemand mit Verwaltungshintergrund seinen Hut in den Ring werfe. „Das wäre vermutlich sogar das beste, was Meuselwitz nach dem Stillstand der letzten Jahre passieren kann“, betont er. Schützenhilfe für den Kandidaten der AfD schließt Köhler indes aus.

Ebbe in Sachen Kandidaten herrscht auch bei den Bürgern für Meuselwitz (BfM), teilt Fraktionschef Lutz Hempel mit. „Derzeit gibt es bei uns keinen eigenen Bewerber.“ Eine Unterstützung für die AfD im Wahlkampf sei für seine Fraktion kein Thema. Sollte sich indes eine Mehrheit der Meuselwitzer am Ende für den AfD-Kandidaten entscheiden, „würden wir auch mit einem AfD-Bürgermeister leben“, so Hempel.

Keine abschließende Entscheidung ist bislang auch in den Reihen der Unabhängigen Wählergemeinschaft Wintersdorf (UWW) gefallen. „Wir wollen im September intern klären, wie wir weiter vorgehen“, teilt UWW-Stadtrat Andreas Förtsch mit. Auch für ihn gilt aber: Eine Unterstützung der AfD sei für die UWW kein Thema.

Wie steht es um Bürgermeister Pick?

Spannend bleibt für viele Meuselwitzer die Frage, wie sich der aktuelle Stadtchef Udo Pick (FDP) verhält. Darauf angesprochen, möchte Pick eine erneute Kandidatur zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausschließen. „Das ist noch nicht vom Tisch, fragen sie mich allerdings Ende der kommenden Woche noch mal“, teilt er auf Anfrage aus dem Krankenstand mit.

Udo Pick (r.) hatte sich 2016 erst in der Stichwahl gegen Konkurrent Klaus-Peter Liefländer durchgesetzt. Quelle: Mario Jahn

Allerdings scheint der Rückhalt für Pick zu sinken. So gibt BfM-Chef Lutz Hempel, für dessen Zusammenschluss Pick einst ins Rathaus einzog, offen zu, seinem ehemaligen politischen Weggefährten nahegelegt zu haben, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten – insbesondere auf Grund von dessen gesundheitlicher Verfassung, die in den vergangenen Jahren immer wieder zu langen Ausfallzeiten des Bürgermeisters geführt hatte. „Ich habe ihm geraten, dass er nun seine Gesundheit in den Vordergrund stellen sollte. Die gibt einem nämlich niemand zurück“, so Hempel.

Wagt Vize-Bürgermeister Liefländer noch einen Anlauf?

Auch wenn keine eigenen Kandidaten ihre Ambitionen bekundet haben: Ein Name wird im Gespräch mit den Ratsfraktionen immer wieder genannt. Sowohl in den Reihen von NMM und SPD, aber auch bei der BfM steht man einer erneuten Kandidatur von Klaus-Peter Liefländer (UWW) offen gegenüber, würde in diesem Fall auch Unterstützung im Wahlkampf liefern. Und auch CDU und Linke lassen zumindest keine Ablehnung erkennen. In letzter Zeit sei das Verhältnis zu Liefländer deutlich besser geworden, „die harten Zeiten sind vorbei“, so BfM-Chef Hempel. Liefländer habe in den vergangenen Monaten mehr und mehr das Vertrauen des Stadtrats gewonnen. „Er hat gezeigt, dass er das Geschäft beherrscht, dass die Verwaltung unter ihm mehr zustande bringt als unter Pick“, sekundiert auch UWW-Mann Andreas Förtsch.

Liefländer selbst möchte sich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, würde zudem auch einem jüngeren Bewerber den Vortritt lassen, wie er sagt. Einen solchen gebe es jedoch derzeit nicht. Allerdings benennt er zwei Situationen, in denen er definitiv zur Verfügung stehe: „Wenn es lediglich einen AfD-Kandidaten gibt oder aber Herr Pick noch einmal antritt.“ Beides, sagt er, wäre aus seiner Sicht denkbar schlecht für Meuselwitz.

Welche Varianten sind möglich?

Gänzlich unrealistisch erscheinen Liefländers Chancen im Falle einer Kandidatur nicht: Mit einem sich abzeichnenden breiten Bündnis der übrigen Ratsfraktionen im Rücken, stünde auf dem Papier zumindest eine politische Mehrheit für ihn zu Buche. Zudem konnte er in mehrfacher Vertretung von Bürgermeister Pick bereits beweisen, dass er es versteht, die Verwaltungsarbeit stringent voranzutreiben. Trotzdem: Nicht wenigen ist auch noch seine Niederlage in der Stichwahl 2016 im Kopf.

Die AfD hingegen kann mit dem starken Ergebnis der jüngsten Kommunalwahl im Rücken ins Rennen gehen, als 24,5 Prozent der Schnauderstädter der Partei ihre Stimme gaben. Dass sie dazu in der Lage ist, in Meuselwitz zu mobilisieren, hat sie mehr als deutlich bewiesen. Und noch etwas ist relevant: Mit einem Kandidaten aus der Kernstadt könnte es für den Wintersdorfer Liefländer erneut schwer werden – auch das hatte die vergangene Bürgermeisterwahl gezeigt. Somit erscheint es nicht gänzlich unrealistisch, dass in Meuselwitz der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister Deutschlands im Sessel Platz nimmt.

Von Bastian Fischer