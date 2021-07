Kaum Impfschwänzer in der Region Oschatz – Rote Karte für Sanktionen und Anreize

Region Oschatz

Lockerungen, niedrige Inzidenzen, Sommer-Temperaturen – die Gefahr durch das Coronavirus scheint gebannt. Dennoch mahnen Politik und Wissenschaft zu Vorsicht und Vorsorge wegen der möglichen Verschärfung der Situation im Herbst. Größte Hoffnung ist der Impfschutz. Dass Menschen ihre Erst- und Zweitimpfung sausen lassen und die generelle Bereitschaft zur Immunisierung abnimmt, führt kurz vor der Bundestagswahl zu Debatten um Sanktionen für „Impfschwänzer“ und Anreize, sich impfen zu lassen – etwa durch Prämien, Rabatte und Gutscheine in Gastronomie, Sport, Einkauf oder öffentlichem Personennahverkehr.

Ulrike Lösch koordiniert Impftermine für Oschatz und die Kommunen Liebschützberg und Cavertitz, Mügeln und Naundorf. Die Leiterin des Sozial- und Ordnungsamtes erachtet die Absage von Impfterminen und „unentschuldigtes Fehlen“ nicht als nennenswertes Problem. Beides käme zu selten vor. Sanktionen und Anreize erachtet sie nicht als sinnvoll, denn es bestehe keine Pflicht zur Immunisierung: „Jeder entscheidet selbst, ob er das Angebot annimmt, da sind Strafen und Versprechungen fehl am Platz.“

Matthias Müller: Vollständiger Schutz sollte Motivation genug sein

In Wermsdorf wurde die Turnhalle an der Sachsendorfer Straße schon mehrfach für Erst- und Zweitimmunisierungen genutzt. In Zusammenarbeit mit Bundeswehr und Landkreisbehörde laufe es hier gut, so Bürgermeister Matthias Müller (CDU). „Die Zahl derer, die ihren Termin nicht wahrnehmen können oder wollen, liegt im Promillebereich“. In der Regel sagen die wenigen Menschen rechtzeitig ab und nennen nachvollziehbare Gründe dafür. Wenn jemand ohne Abmeldung fehle, bemühe sich die Verwaltung, jene zu erreichen oder die Termine anderweitig zu vergeben – was meist auch gelänge.

Sanktionen für Impfschwänzer hält Müller für nicht zielführend, Vergünstigungen als Lockmittel ebenso nicht. „Ein vollständiger Impfschutz sollte Motivation genug sein. Die Gefahr, unbewusst jemanden zu infizieren, auch. Eine Impfung schützt den Geimpften und andere.“ Er könne aber nicht ausschließen, dass Menschen sich in der jetzigen Situation verleiten lassen, auf die Impfung zu verzichten – weil sie es nicht mehr für nötig halten. Wieder andere scheuten den Piks womöglich aufgrund nicht absehbarer Nebenwirkungen, Risiken und Folgeschäden. „Aber darüber kann man mit dem Hausarzt sprechen“, ermutigt Müller Skeptiker. Dem erklärten politischen Ziel der Herdenimmunität, also einer Durchimpfung von drei Viertel der Bevölkerung, seien „Schwänzer“ und Verweigerer nicht dienlich.

Anne Lissner: Impfwillige haben beste Möglichkeiten

Mit Voranschreiten der Impfkampagne verstreichen beim DRK-Kreisverband Torgau Oschatz fünf Prozent der Termine ohne Entschuldigung. „Dies sind etwa Menschen mit vorangegangener Infektion, welche vergessen, den Zweitimpf-termin zu stornieren“, so Verbandsvorsitzende Anne Lissner. Das Impfteam sei bestrebt, nur benötigten Impfstoff herstellen zu lassen. Übrig gebliebene Dosen werden per Warteliste vergeben. Mit steigender Impfquote sei es schwieriger, Menschen zu finden, die impfwillig sind. „Noch halten wir die magische Null, aber wie lange, ist offen.“ Versäumte Termine seien in Zeiten massiven Impfstoffmangels deutlich schlimmer gewesen.

Sanktionen lehnt der Kreisverband ab. „Die Entscheidung sollte freiwillig bleiben. Wir glauben, der Anreiz ein wieder halbwegs normales Leben zu führen und der Schutz Anderer müssten Anreiz genug sein“, so Lissner. Besserer Service und mehr Nähe könnten dennoch die Impfbereitschaft erhöhen. Gründe des nicht Erscheinens zu Erst- oder Zweitimpfung seinen so vielfältig wie die Menschen selbst. „Die stetige Veränderung der Kampagne erleichtert den Zugang zur Impfung. Wer willens ist, hat inzwischen beste Möglichkeiten, einen Termin zu bekommen“, so die Vorsitzende zu der seit kurzem möglichen Impfung ohne Termin und freier Impfstoffwahl im Impfzentrum. „Mit diesem Schritt des Sozialministeriums hoffen wir, einen Beitrag zur angestrebten Herdenimmunität zu leisten.“

Impfbus in Dahlen gut angenommen

In Dahlen kam am ersten Juliwochenende zum wiederholten Male ein Impfbus für Ersttermine zum Einsatz. „Die erste Aktion dieser Art im Mai wurde gut angenommen, alle 150 Termine waren schnell vergeben“, sagt Julia Schwarze vom Hauptamt. Lücken, die bei den Zweitimpfungen entstanden sind, weil mancher aufgrund seines Genesenen-Status nur einmal immunisiert werden durfte, habe man schnell gefüllt. Wie die Bereitschaft beim nächsten Durchlauf ist, sei noch nicht abzusehen, die Folgetermine sind erst in wenigen Wochen.

