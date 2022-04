Leipzig

Seit einer Woche muss nur noch in wenigen Bereichen des öffentlichen Lebens wie zum Beispiel im Personennahverkehr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dagegen herrscht beim Einkaufen, beim Sport oder bei Veranstaltungen keine Maskenpflicht mehr, jedenfalls nicht aus rechtlicher Sicht.

Während die einen die neue Freiheit feiern, fühlen sich andere ohne Schutz in großen Menschenmengen oder an Orten, wo kein Abstand eingehalten werden kann, noch nicht wirklich wohl – auch weil die Infektionszahlen in Sachsen weiterhin hoch sind. Wir möchten wissen, wie die Leserinnen und Leser der LVZ mit der Situation umgehen. Stimmen Sie ab!

Von anzi