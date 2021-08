Eine Antonov AN-124 ist am Donnerstagnachmittag ohne Ladung zu ihrer Heimatbasis am Flughafen Leipzig/Halle zurückgekehrt. Fast zwei Tage lang wartete die Frachtmaschine startklar in Hannover-Langenhagen, um Material für Afghanistan nach Usbekistan zu bringen. Doch bei dem geplanten Flug gab es offenbar Probleme.