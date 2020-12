Leipzig

Manche hatten noch bis zuletzt gehofft: An Weihnachten und Silvester sei das Schlimmste vielleicht überstanden. Seit Sonntag ist klar: Auch diese Feste werden in diesem Corona-Jahr anders aussehen. Ab Mittwoch gelten in Deutschland strengere Regeln. So wird an Silvester in Sachsen vor allem deutlich leiser zugehen.

Die Landesregierung hatte sich Anfang vergangener Woche noch offen gehalten, wie die Regelungen am Jahresende aussehen sollen. Man wolle die Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Spitzen der Bundesländer abwarten, hatte Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer Mitte der Woche erklärt.

Nach der Konferenz vom Sonntag steht nun fest: Silvester mit Feuerwerk und Böllern fällt in diesem Jahr weitgehend aus. Denn wegen der Corona-Krise wurde der Verkauf von Raketen und Böllern verboten. Nicht erlaubt sein wird es auch, sich an Silvester in größeren Gruppen zusammenzustellen. Fachleute befürchten unter anderem, dass sich das Virus ansonsten schneller verbreiten könnte.

Eine Lockerung, was das Treffen mit anderen Personen angeht, wie zu Weihnachten, wird es nicht geben. Es gilt ein: Private Treffen sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Von dpa/joka