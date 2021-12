Dresden

Der Freistaat Sachsen hat derzeit kein Geld mehr, um neue Corona-Maßnahmen zu finanzieren. Das Budget, das dafür im Corona-Bewältigungsfonds zur Verfügung stand, ist aufgebraucht. Das geht aus Unterlagen des Finanzministeriums hervor, die dem Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegt wurden. Demnach gab das Gremium am Dienstag die letzten 68,2 Millionen Euro aus dem Fonds frei, um die staatlichen Impfangebote in Sachsen aufzustocken.

Milliardenschwerer Fonds

Insgesamt kostet die Aufstockung der Impfangebote sogar knapp 161 Millionen Euro. Die Gesamtsumme kann nur finanziert werden, weil der Bund finanzielle Mittel von mehr als 91 Millionen Euro zur Verfügung stellt. In der schwarz-grün-roten Koalition wächst deswegen die Sorge, wie künftige Corona-Maßnahmen überhaupt finanziert werden sollen.

Der Corona-Bewältigungsfonds war im vergangenen Jahr eingerichtet worden, um die Belastungen durch die Pandemie abzufedern. Zur Deckung pandemiebedingter Ausgaben stehen insgesamt 2,5 Milliarden Euro plus weitere Mittel des Bundes und der Europäischen Union zur Verfügung, für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen rund 4,2 Milliarden Euro.

Umwidmung von Mitteln begrenzt

Prinzipiell ist es gestattet, Mittel aus dem Topf für Steuermindereinnahmen umzuwandeln, um diese für die coronabedingten Kosten auszugeben. Allerdings dürfen laut Gesetz nur maximal 15 Prozent der 4,2 Milliarden Euro auf diese Weise umgewidmet werden. Dieser Rahmen ist allerdings bereits ausgeschöpft.

Die Deckelung ließe sich zwar von der Koalition mit einer Gesetzesänderung nach oben verschieben. Allerdings sind sich CDU, Grüne und SPD noch nicht über die Details einig.

Entscheidung in den nächsten Tagen

Bei der Diskussion geht es nach Informationen der LVZ um die Frage, ob man den 15-Prozent-Deckel in mehreren kleinen Schritten anhebt oder noch einmal in Größenordnung Geld freigibt, um angesichts der Pandemie Spielräume zu haben. In den nächsten Tagen soll hierüber eine Entscheidung fallen, heißt es aus der Koalition.

Von Kai Kollenberg