Leipzig

Die Omikron-Welle fegt durchs Land – und weil sich immer mehr Menschen infizieren, Kontakt zu einem Corona-Positiven hatten oder in Quarantäne geschickt werden, haben Bund und Länder einen Beschluss getroffen, der weitreichende Änderungen für Infizierte, Kontaktpersonen und Menschen mit Symptomen hat: Weil die Testkapazitäten bei steigenden Fallzahlen zur Neige gehen sollen bestimmte Personengruppen bei kostenlosen PCR-Tests bevorzugt behandelt werden. Dazu zählen etwa Vorerkrankte oder Personen aus der kritischen Infrastruktur.

Der Anspruch auf PCR-Tests bleibt bestehen

Die Ankündigung sorgte für Unsicherheit. Zuletzt mehrten sich Berichte von Bürgerinnen und Bürgern, die Probleme hatten, an einen PCR-Test zu kommen – oder es gar nicht erst versucht haben. Offenbar liegt hier ein Missverständnis vor: Weil PCR-Tests priorisiert werden sollen, heißt das nicht, dass Menschen abseits der gefährdeten Gruppen davon ausgeschlossen werden.

Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD), stellte jetzt klar: Der Anspruch auf PCR-Tests soll bestehen bleiben, Menschen müssten aber damit rechnen, wegen der Priorisierung länger auf ein Ergebnis warten zu müssen.

Test-Verzicht hat Folgen

Für Personen, die trotz Infektion auf einen PCR-Test verzichten, gibt es derweil ein Problem: Das Untersuchungsergebnis dient nämlich als Nachweis, um den Genesenenstatus zu erfüllen. Wer nach einer Infektion einen entsprechenden negativen PCR-Test vorlegen kann, erhält auch einen Genesenennachweis – so die bisherige Vorgehensweise. Er ermöglicht die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Rahmen der 2G-Regelung. Wer dagegen keinen PCR-Test besitzt, erhält also kein gültiges Zertifikat – darauf weist auch das Sächsische Sozialministerium hin. „Nach wie vor gilt in Sachsen noch die Pflicht zur bestätigenden Testung mittels PCR-Test“, erklärt eine Sprecherin.

Am Status quo können die Länder wenig ändern: Die Belange rund ums Testen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Bundes, der müsste erst einmal die entsprechende Testverordnung, wie zwar angekündigt, ändern. Erst danach könnten auch zertifizierte Antigentests zum Nachweis einer Genesung anerkannt werden. Die Regeländerung hat der Bund aber noch nicht erlasen und es bleibt auch unklar, wann und ob dies passieren wird. Ein Sprecher von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte gegenüber der LVZ lediglich, dass eine entsprechende Veränderung in Bearbeitung sei. Die Frage, ob künftig auch wirklich Genesungsnachweise unter Vorlage eines positiven Schnelltestergebnisses ausgestellt werden, ließ er unbeantwortet.

Kritik vom Leipziger Gesundheitsamt

So bleibt auch den Kommunen zunächst nichts anderes übrig, als auf eine mögliche Anpassung zu warten. Wie das Gesundheitsamt berichtet, erhalten Bürger dort nach einer Schnelltestung keinen Genesenennachweis. Der Unmut über das Vorgehen scheint auch unter Verantwortlichen groß zu sein. „Dieser Umstand wurde vom Gesundheitsamt schon kritisiert“, heißt es. Für die Stadt Leipzig berichtet die Behörde indes: „Aktuell sind in Leipzig die Laborkapazitäten für PCR-Test noch nicht eingeschränkt.“

Von Florian Reinke