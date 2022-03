Leipzig

Lebensmittel werden als Folge von Putins Krieg in der Ukraine knapper und teurer. Sachsens Bauern profitieren aber davon wenig, weil ihre Betriebsausgaben gleichzeitig rasant steigen. Höhere Energie- und Spritkosten, eine regelrechte Kostenexplosion bei Futter- und Düngemitteln, aber auch die Verteuerung von Ersatzteilen und Baumaterialien schlagen durch. „Wir haben derzeit Turbulenzen, die wir so noch nie gesehen haben“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Sächsischen Bauernverbandes (SLV), Manfred Uhlemann.

„Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland hungern werden“

So sei neben Milch auch Schweinefleisch als Folge der Afrikanischen Schweinepest teurer geworden. Der Preis habe sich innerhalb von drei Wochen von 1,25 auf 1,75 Euro pro Kilogramm erhöht. Für kommende Woche seien bereits 2,40 Euro in Sicht. Grund: Unmittelbar vor der Grillsaison gibt es keine Schweine. Hühnerfutter fehlt auch. Die ersten Halter würden mithin das Handtuch werfen. „Wo das noch hingeht, weiß ich nicht“, sagt Uhlemann ratlos. „Ich glaube zwar nicht, dass wir in Deutschland hungern werden“, sagt er. „Aber wenn kein Getreide aus der Ukraine rausgeht, wenn Russland die Exporte einstellt, dann werden Nordafrika und der Nahe Osten nicht mehr mit Getreide versorgt.“ Breche dort die Hungerkatastrophe aus, werde es wohl zu neuen Fluchtwellen nach Europa kommen, fürchtet der Hauptgeschäftsführer.

Anteil Russlands und der Ukraine an der weltweiten Produktion ausgewählter Getreidesorten. Quelle: dpa

Sowohl die Ukraine als auch Russland sind wichtige Lieferanten für Getreide- und Ölprodukte, Eiweißfuttermittel sowie landwirtschaftliche Betriebsmittel nach Deutschland. Laut Agrarhändler Baywa ist der Getreidehandel aus den beiden Kornkammern Europas mittlerweile völlig zum Erliegen gekommen. Dabei machen die rund 30 Millionen Tonnen aus Russland und die rund 25 Millionen Tonnen aus der Ukraine zusammen ein knappes Drittel der weltweiten Nachfrage aus.

„Landwirtschaft durch europäische Wohlstandsbrille“

Bauern-Präsident Torsten Krawczyk hat sich deshalb in dieser Woche in einem Brandbrief (der der LVZ vorliegt) an die Landwirtinnen und -wirte gewendet. Darin heißt es zur Ukraine: „Die humanitäre Situation vor Ort ist verheerend. Die wirtschaftlichen Folgen werden es nicht minder sein.“ Krawczyk wirft der Politik vor, die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren durch eine „europäische Wohlstandsbrille“ betrachtet zu haben. „Angesichts voller Teller konnten wir uns als Gesellschaft den Luxus leisten, unseren ursächlichen Ernährungsauftrag zu reduzieren, um darüber hinaus Umwelt- und Klimaschutzaspekten nachzukommen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch jetzt offenbare der Überfall auf die Ukraine die größten wirtschaftlichen Schwächen und drohende Versorgungslücken. Daher sei es an der Zeit, Ernährungssicherheit in einem Atemzug mit Klimaschutz, Artenvielfalt, Tierwohl, Diversifizierung oder weiterer Ökologisierung zu nennen. Mehr noch: Eine stabile Lebensmittelversorgung müsse unentbehrliche Entscheidungsgrundlage für künftige Gesetzesvorhaben in puncto Landwirtschaftspolitik werden.

„Sichtweise auf Berufsstand ist eine andere geworden“

Dabei dürfe nicht der Eindruck entstehen, man wolle vom Kriegsgeschehen profitieren, mahnt der Präsident. „Und dennoch können Sie sicher sein, die Sichtweise auf unseren Berufsstand ist plötzlich eine völlig andere geworden.“ Hinter diesem Satz verbirgt sich offenbar die nicht unberechtigte Vermutung, dass die Politik angesichts der Situation im Handel und in der Versorgung wohl von selbst im Kurs gegen die Landwirte einlenken wird. Dahin zielt auch die Überschrift des Schreibens: „Transformation trifft Realität“.

Tatsächlich gibt es prominente Beispiele aus der Politik, die Krawczyk bestätigen. „Wir werden nicht verhungern, aber es kann ganz schnell dramatische Auswirkungen auf den Getreidepreis geben“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) jüngst in Grimma (Landkreis Leipzig). Die Landwirtschaft sei extrem wichtig für die Versorgung mit Lebensmitteln.

Europaabgeordnete wollen Flächen-Stilllegung stoppen

Die sächsischen Europa-Abgeordneten der Union, darunter der mittelsächsische Vertreter Peter Jahr (CDU) fordern von der Europäischen Kommission, unverzüglich einen Aktionsplan für die Ernährungssicherheit der EU zu erstellen. Derzeit würden rund 345 000 Hektar Ackerfläche in Deutschland stillgelegt. „Auf dieser Fläche könnten zunächst zirka zwei Millionen Tonnen Getreide produziert werden, welche den Grundbedarf von rund 25 Millionen Menschen decken“, schlagen die Parlamentarier vor.

Angesichts solcher Entwicklungen ist derzeit eher unwahrscheinlich, dass die Bäuerinnen und Bauern wieder mit schwerem Gerät vor dem Sächsischen Landtag auffahren. Aus der Bauernschaft heißt es stattdessen: „Wenn wir in der Vergangenheit über Versorgungssicherheit gesprochen haben, wurden wir von der Politik ausgelacht. Jetzt muss die Politik auf uns zukommen.“

Von Roland Herold