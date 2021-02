Dresden

Als nicht hinnehmbar hat der sächsische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga die coronabedingte Absage der Osterferien durch Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) kritisiert. „Unverständlich und inakzeptabel sind die Äußerungen zur Öffnung sieben Wochen im Voraus, ohne Not“, sagte Sachsens Dehoga-Präsident Axel Hüpkes am Dienstag laut Mitteilung. Noch in dieser Woche werde ein klärendes Gespräch mit Kretschmer geführt.

Seit März vergangenen Jahres arbeitet der Verband laut Hüpkes lösungsorientiert für eine sinnvolle Öffnungsstrategie und entwickelt mit Unternehmern und Partnern Hygienekonzepte und Stufenpläne. Diese würden jedoch ignoriert. Es sei an der Zeit, konkrete Schritte für eine Wiederöffnung des Gastgewerbes festzulegen. Die Politik müsse kommunizieren, was möglich ist und nicht das, was nicht möglich sein wird.

„Wir würden alles zerstören“: Kretschmer gegen Osterurlaub

Kretschmer hatte am Wochenende der „Bild am Sonntag“ gesagt, dass er keine Chance für Reiseverkehr und Tourismus in den kommenden Wochen sehe. „Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen: Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben.“

Zu große Mobilität bereits im April sei Gift: „Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben.“ Daraufhin hatte es bereits scharfe Kritik unter anderem des Landestourismusverbandes und der Industrie- und Handelskammer Dresden gegeben.

Von RND/sn