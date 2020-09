Delitzsch

„Wohnung gesucht für eine Weile, für den Aufenthalt am Abend und die Übernachtung unter der Woche. Möbliert.“ So könnte ein Wohnungsgesuch von Angehörigen der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch (USH) lauten. Denn ein Großteil der Soldaten und Soldatinnen kommt aus dem gesamten Bundesgebiet, bleibt nur über einen gewissen Zeitraum – mindestens drei Jahre – in Delitzsch und sucht für diese Zeit eine Bleibe. Die aber nur schwer zu finden ist.

Durch eine Regelung innerhalb der Bundeswehr haben Soldaten ab dem Alter von 25 Jahren keinen Anspruch mehr auf eine Unterkunft innerhalb der Kaserne. Dies trifft vor allem auf die 500 Personen zu, die zum Stammpersonal zählen, erklärt USH-Presseoffizier Rainer Krebs. Denn für Lehrgangsteilnehmer, etwa 5300 pro Jahr, müssen Quartiere vorgehalten werden. Aktuell könne der Unterkunftsmangel coronabedingt kompensiert werden, da die Anzahl der Lehrgangsteilnehmer reduziert wurde.

Die Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch (USH) soll in den kommenden Jahren noch einmal erweitert werden. Mit weiteren Lehrgangsteilnehmern wird auch zusätzliches Stammpersonal benötigt. Quelle: Wolfgang Sens

Gespräch zwischen Unteroffizierschule und Wohnungsgesellschaft geplant

Aber wo könnten solche Quartiere zukünftig in Delitzsch gefunden werden? Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch beherbergt aktuell in 2497 Wohnungen 5474 der rund 25 600 Einwohner. Sie hat auch die ein oder andere „attraktive Wohnung für Singles“ im Angebot. Mit der USH ist die Wohnungsgesellschaft bereits im Gespräch. „Aber Konkretes gibt es noch nicht“, stellt Geschäftsführer André Planer fest.

Der Umbau eines ganzen Blockes wird nicht in Betracht gezogen. Das gab es tatsächlich schon am Kosebruchweg einmal. Inzwischen wohnt aber kein Soldat mehr dort, sagt Planer. Die Wohnungen sind heute anderweitig vermietet. Er zieht nun eher einzelne Wohnungen, die entweder für Singles oder auch für Wohngemeinschaften ausgestattet werden könnten, für das USH-Anliegen in Betracht. In den kommenden Tagen soll nun abgeklopft werden, welche Bedürfnisse auf welche Möglichkeiten treffen.

Gästewohnungen werden von der WGD derzeit nicht bereitgehalten. Da will man den Hotels und Pensionen in der Region nicht das Wasser abgraben, so Planer. Ab und an werden Wohnungen schon mal mit Küche angeboten. Das trifft dann Mieter, die zum Beispiel wegen einer Trennung schnell eine Bleibe suchen. Aber auch beim Einzug in altersgerechte Wohnungen wollen sich die Mieter nicht unbedingt noch eine eigene Küche anschaffen.

Schwerpunkt der Arbeiten im Jahr 2020 bildet für die Delitzscher Wohnungsgellschaft die Karlstraße, wo ein mehrgeschossiger Komplex mit 20 Wohnungen entsteht. Quelle: Wolfgang Sens

Hat ein Investor den Bedarf erkannt?

Aktuell gibt es online gerade einmal zwei Treffer auf die Suche „Wohnung möbliert Delitzsch“ – die Objekte liegen allerdings in Schkeuditz und Taucha. Angebote von Appartements richten sich an Ferienreisende. Wenngleich es dort oft Buchungen für den längeren Aufenthalt aus beruflichen Gründen gibt.

Eine Lösung bahnt sich im Süden von Delitzsch an. Dort entsteht aktuell ein sogenanntes Boardinghouse. Ein Beherbergungsbetrieb, der Zimmer oder Apartments mit hotelähnlichen Leistungen vermietet. Im Gegensatz zu einer Pension oder einem Hotel soll im ehemaligen Wasserturm ein längerer Aufenthalt möglich sein. Das wird jedoch noch etwa zwei Jahre dauern.

Von Heike Liesaus und Mathias Schönknecht