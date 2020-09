Borna

Kurz vor dem Ende der Verhandlung gegen den Mann, aus dessen Mund beim Sprechen die schwarzen Stummel weniger Zähne ragen, sagt der Staatsanwalt diesen Satz: „Sie hatten mehrfach die Chance, sich zu bewähren.“ Der Satz ist ein Teil der Begründung, warum Steffen aus Borna, 35 Jahre alt, jetzt wieder ins Gefängnis soll.

Hatte er diese Chance wirklich? Oder ist es bei einer Biografie wie dieser irgendwann vorbei mit der Möglichkeit, mit dem Willen und der Kraft, sich selbst aus dem Dreck zu ziehen?

Steffens Karriere als Verbrecher, Junkie und Obdachloser begann in einem Alter, in dem andere die zehnte Klasse besuchen. Keine Verbindung zum Vater, die Mutter stirbt an Krebs. Noch während der Lehre, die er abbricht, ist er weitgehend auf sich gestellt, gerät an „falsche Freunde“, wie er selbst einschätzt. Die Verbindung zu zwei Geschwistern hält dagegen nicht.

Mühle aus Sucht und Kriminalität

Mit 15 stand er wegen Diebstahls zum ersten Mal vor Gericht. Nur wenige Jahre später musste er zum ersten Mal ins Gefängnis. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Erpressung waren dazugekommen, dann auch gefährliche Körperverletzung und Vergewaltigung. Im Knast habe er erst Cannabis, dann ziemlich bald Heroin genommen.

Er kam raus und blieb doch drin in der Mühle aus Drogensucht und Beschaffungskriminalität. Immer wieder Diebstähle und Betäubungsmitteldelikte listet das Vorstrafenregister auf. Insgesamt hat er acht Jahre in Gefängnissen verbracht.

Ein wenig Licht am Tunnelende wurde sichtbar, als er in Borna eine Freundin kennen lernte, um deren beide Kinder – eins davon behindert, wie er sagt – er sich mit kümmerte. Soweit das in seinem Zustand und mit Grundsicherung als Einkommen möglich war. Nach einer ersten Ersatzdrogentherapie, genannt Substitution, sei er vier Jahre clean gewesen, beteuert er vor Gericht. Bis er wegen „Stresssituationen“ rückfällig geworden sei.

Eine Obdachlosenunterkunft ist nichts für ihn

Ein Freund habe sich an seine Lebensgefährtin rangemacht. Normalerweise, sagt er, hätte er in einer solchen Situation zugeschlagen. Wollte er aber nicht mehr. Die Trennung von der Freundin gelang im Guten, ihre Wohnung ist noch immer auch seine Meldeadresse. Doch der erneute Absturz war nicht mehr aufzuhalten.

Seit Dezember 2019, sagt Steffen, lebe er auf der Straße, aktuell in einem Zelt hinterm Hauptbahnhof in Leipzig. Eine Obdachlosenunterkunft sei nichts für ihn. Die Angebote lehne er ab. Dafür machte er bei einem Szene-Doku-Dreh eines Privatsenders mit. Für zwanzig Euro. Die Obdachlosen aus Frankfurt hätten hundert bekommen, beklagt er.

Seit 2019 pendelt er nahezu täglich zwischen Borna und Leipzig, zwischen Diebstählen und dem Einkauf der nächsten Ration beim Dealer. „Ich muss immer nach Leipzig, um mir Dinge zu holen“, nennt Steffen das vor Gericht. Seit März auch, weil er wieder an einem Substitutionsprogramm teilnimmt. Bisher mit mäßigem Erfolg, wie er zugibt. Hin und wieder setzt er sich trotzdem einen Schuss Heroin.

Siebzehn Mal beim Schwarzfahren erwischt

Geld für die S-Bahn ist beim Hartz-IV-Satz ohne Wohnungszuschuss nicht viel übrig. Für das aktuelle Strafverfahren hat die Staatsanwaltschaft zwischen April 2019 und Mai 2020 siebzehn aufgeflogene Schwarzfahrten unter dem Stichwort „Erschleichen von Leistungen“ aufgelistet.

Es geht jeweils um 1,70 bis fünf Euro, je nachdem, wo die Zugbegleiter ihn gestellt oder von der Bereitschaftspolizei haben einfangen lassen. Entweder kannten sie ihn schon, oder es reichte ein Blick ins Gesicht des Mannes: Wenn Steffen sich gleich nach dem Einsteigen auf die Toilette verzog, ließ der Zugbegleiter die nicht mehr aus den Augen. Später wurde darin nach Spritzen gesucht.

Was jetzt außerdem noch zur Anklage steht, wiegt schwerer. Auch deshalb weil diese Verbrechen zu einer Zeit geschahen, als der 35-Jährige wegen anderer Delikte noch unter Bewährung stand, die Richter ihm die neuerliche Haft noch erspart hatten. Unter anderem wegen seiner Versicherung, sich um eine Therapie zu bemühen.

Rund 60 Euro für 15 Meter Kabel

Mutmaßlich, gemessen am Geldbedarf, dürften längst nicht alle Straftaten aufgeflogen sein. Doch zum Drang nach Geld für die nächste Dosis kommt bei jemandem, der schon weit unten ist, auch noch Pech. In Lobstädt beobachtete eine Rentnerin, wie Steffen auf der anderen Straßenseite eine Autoscheibe einschlug. Sie erkannte ihn zwar nicht, doch die fehlenden Sachen wurden später bei ihm gefunden.

Am Witznitzer Speichersee in Borna erwischten ihn Polizisten, als er gerade ein Feuer machte. Er wollte die Isolierung von 15 Meter Kupferkabel brennen, das er auf einer Baustelle in der Deutzener Straße von einem Kran geschnitten hatte. Rund 60 Euro hätte ihm das Metall gebracht. Und als er sich am Hauptbahnhof ein altes Fahrrad schnappte und weg trug, beobachteten ihn dabei Polizisten.

Verteidiger baut noch eine Brücke

Der Staatsanwalt sieht jetzt keine Möglichkeit mehr, ihm das Gefängnis zu ersparen. Ein Jahr und vier Monate fordert er, und die Richterin folgt dem in ihrem Urteil. Das aber nicht rechtskräftig ist. Der Verteidiger will dagegen Berufung einlegen. Nicht wegen der Strafhöhe, sondern um doch noch eine Bewährung zu erreichen.

So viel wenigstens kann er für den 35-Jährigen tun. Der müsse sich jetzt um einen Therapieplatz bemühen, was schon kompliziert genug für jemanden in seiner Situation ist. Bringe er die Zusage zur Berufungsverhandlung mit, erklärt der Anwalt, würden die Chancen auf eine erneute Bewährung steigen. Falls nicht, könnte er die Therapie immerhin aus dem Gefängnis heraus antreten, sie würde dann auf die Haftzeit angerechnet.

Jede Menge falls, wenn und sollte für einen Ausweg aus einem verpfuschten Leben.

Von André Neumann