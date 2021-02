Kupsal

Der kleine Ort Kupsal zählt gerade mal um die 70 Einwohner. Verträumt liegt er abseits nahe Krostitz. Aber derzeit ist er auch von der digitalen Welt abgeschnitten. „Unser Dorf ist ohne Internet und das schon seit über einer Woche“, berichtet Einwohner Frank Haupt. Der zur Gemeinde Krostitz gehörende Ort wird über Funk mit dem Anschluss ans weitweite Netz versorgt. Zumindest zum Teil. Es gibt noch die Telekom-Alternative, aber diese war lange die langsamere und damit unattraktivere. Deshalb hatten viele gewechselt.

Kein Zugang zur defekten Antenne

Der 65-Jährige hat in den vergangenen Tagen herumtelefoniert und einiges herausgefunden: Der neue Besitzer des Speichers Krensitz habe die Schlösser getauscht, wurde ihm vom Anbieter Web & Phone aus Grimma erklärt. Die Monteure kommen deshalb nicht an die defekte Antenne, die Kupsal versorgt. Mehrere Termine, die für die Freigabe des Zugangs vereinbart waren, sollen geplatzt sein. Auch nach dem letzten Donnerstag änderte sich die Situation nicht.

Auf dem Speicher Krensitz sind auch Richtfunk- und Mobilfunkantennen installiert. Aber der Zugang für Reparaturen soll nicht möglich sein. Quelle: Heike Liesaus

Angespannte Situation

Zuerst war der Sender auf der Kupsaler Mühle. Dort sei der Empfang stabiler gewesen, erzählt Haupt aus der Historie. Als das nicht mehr möglich war, kam Krensitz ins Spiel. „Das funktionierte lange. Aber ich hatte schon im Sommer gemerkt, dass die Verbindung nicht so stabil ist.“ Seit Mittwoch voriger Woche geht nichts mehr.

Auch Landwirtin Maria Köhler, die bei ihren Schweinen auf natürliche Freilandhaltung setzt, findet diese Situation gerade „sehr unentspannt“. Steffen Bunge, der in der Nachbarschaft Ferienwohnungen vermietet, ebenso. Aber er hat für sich eine Lösung gefunden und sich bei der Telekom angemeldet, „es ging gar nichts mehr. Und es konnte uns niemand sagen, ob es jemals wieder funktioniert.“ Selbst die Tochter musste wegen des Netzausfalls trotz Homeoffice-Option nach Leipzig in ihre Firma fahren, um arbeiten zu können. Digitales Homeschooling für Kinder im Ort war damit ebenso unterbrochen. Steffen Bunge befürchtet, dass die möglichen Übertragungsraten der aktuell schwachen Telekom-Leitung nicht ausreichen, wenn mal alle Gäste in den sieben Ferienwohnungen ins Netz gehen wollen.

Ohne Internet funktioniert der Betrieb nicht

Ein Teil der Gewerbetreibenden in Kupsal war bisher ohnehin zweigleisig im Netz unterwegs. „Es wird inzwischen schon wieder zehn Jahre her sein, dass wir außerdem bei Web & Phone gebucht hatten. Das hatte aber damals mein Mieter eingerührt, der einen schnelleren Anschluss wollte“, erzählt Udo Bergmann, von der gleichnamigen Gartenpflege-Firma. Nun ist er froh, dass bei ihm auch noch der alte Anschluss aktiv ist. „Anfragen empfangen, Rechnungen schreiben, Informationen abrufen. Alles geht nicht ohne Internet. Das ist einfach Mist, wenn es nicht klappt.“

Bei Web & Phone gab es beim Anruf der LVZ am Freitag freundliche Mitarbeiter, die zumindest die aktuellen Probleme in Krensitz bestätigten. Aber der Verantwortliche für konkrete Auskünfte stehe erst ab Montag zur Verfügung.

Hoffnung für Kupsal

Hoffnung für Kupsal und den schnellen Anschluss ans weltweite Netz besteht jedoch für die Zukunft: Der Ort ist eines der Areale für den Breitbandausbau des Landkreises Nordsachsen, mit dem Gebiete mit Downloadraten unter 30 Mbit/s bis Ende des Jahres aufgerüstet werden sollen. Im Geoportal ist Kupsal noch mit Gelb gekennzeichnet. Das steht für den Status „Ausbau geplant“. Dieser gilt derzeit noch für die letzten 20 Ortsteile im Ausbaugebiet. 129 Ortsteile sind im Tiefbau. In 94 Ortsteilen sind Tiefbau und Montage abgeschlossen. Davon sind nun 77 Ortsteile buchbar. Unter anderem auch schon der Kupsaler Nachbarort Mutschlena.

Von Heike Liesaus