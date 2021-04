Leipzig

Sollen in diesem Jahr die Abitur-Prüfungen angesichts steigender Corona-Zahlen ausfallen? Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat jetzt mit diesem Vorschlag eine Debatte ausgelöst. „Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssen die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen“, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Dann könnten zum Beispiel die Leistungen aus dem Unterricht zur Grundlage der Notengebung gemacht werden.“

Schulbesuch nur für Prüflinge?

In Sachsen sind die Reaktionen auf den GEW-Vorstoß indes sehr verhalten. „Für uns sind die Prüfungen unverändert ein fester Bestandteil des Abiturs. Sie gehören zum Prozess des Bestehens“, sagt Joanna Kesicka, Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen. Statt die Prüfungen abzusagen, sei es sinnvoller, die Bedingungen für zu modifizieren – sprich: Erleichterungen zu schaffen. „Wir haben ja im letzten Jahr ebenfalls unter Corona-Bedingungen gesehen, dass es unter strengen Hygieneauflagen sehr wohl möglich ist, dass die Abschlussjahrgänge in den Schulen gut vorbereitet werden und die Prüfungen ablegen können“, begründet die 18-jährige Schülerin aus Löbau. Sollten die Inzidenzzahlen weiter steigen, dann wäre es durchaus angebracht, erneut nur den Prüfungsklassen den Schulbesuch zu ermöglichen und für andere Jahrgänge wieder andere Formen des Distanzunterrichts zu finden.

Vorschläge: Zusätzliche Wahlaufgabe und Notenanhebung

Der Landesschülerrat fordert zudem vom Kultusministerium, auf die erneut besondere Situation des jetzigen Abitur-Jahrgangs einzugehen. „Wir möchten erreichen, dass die Schüler beispielsweise eine zusätzliche Wahlaufgabe in den schriftlichen Prüfungen bekommen.“ Und: Sollten die Ergebnisse insgesamt unter den Durchschnittswerten der Vorjahre liegen, dann müsse auch eine Notenanhebung möglich sein.

GEW-Landeschefin Kruse befürchtet Auswirkungen von Ostern

Sachsens GEW-Landeschefin Ursula Kruse bleibt ebenfalls zurückhaltend: „Die Absage von Abitur-Prüfungen kann nur der absolute Notfall sein.“ Man müsse zudem genau auf die Inzidenzzahlen schauen und regional dann auch flexibel reagieren. Viel Zeit bleibe allerdings nicht. „In Sachsen beginnen die Abiturprüfungen in etwa zweieinhalb Wochen. Ich hoffe sehr, dass wir dann nicht die Auswirkungen von Ostern sehen und sehr hohe Inzidenzzahlen haben“, so Kruse.

Kultusministerium: Gewerkschaft soll Schüler nicht verunsichern

Aus dem sächsischen Kultusministerium gab es Kritik am GEW-Vorstoß zum Prüfungsverzicht: Eine Verunsicherung der Schüler sei der falsche Weg. Das könne nicht die Aufgabe einer Gewerkschaft sein. Ministeriumssprecherin Susann Meerheim fügte hinzu: „Wir tun alles dafür, damit unsere Abiturienten ein gleichwertiges Abitur bekommen – mit Prüfungen. Ein Notabitur ist nicht das Ziel. Hier sind sich die Länder in der KMK einig.“ Die Jugendlichen wollten ein Abitur, dass in ganz Deutschland und darüber hinaus anerkannt wird.

Sprecherin: „Erleichterungen für Prüfungen beschlossen“

Die Voraussetzungen dafür seien trotz der Corona-Einschränkungen aus Sicht des Ministeriums nicht schlecht: In Sachsen seien die Abschlussklassen seit dem 18. Januar im Präsenzunterricht, insgesamt habe es für diese Schüler nur rund drei Wochen häusliche Lernzeit in diesem Schuljahr gegeben. Dennoch wird es Zugeständnisse geben: „Erleichterungen für die Prüfungen haben wir bereits beschlossen“, bestätigte die Sprecherin.

Forderung: An jedem Prüfungstag Corona-Schnelltests

Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, hatte bereits zuvor gefordert: „Die Abiturprüfungen sollten auf jeden Fall stattfinden.“ Wichtig sei aber, dass Hygienebedingungen stimmten. „Die Schüler müssen dafür auf mehr Räume verteilt werden, als es sonst üblich ist. Das bedeutet schon rein organisatorisch: Es kann an diesen Tagen kein kompletter Präsenzunterricht für die anderen Klassen stattfinden“, sagte sie. Zudem müssten an jedem Prüfungstag Corona-Schnelltests stattfinden.

