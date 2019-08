Leisnig

Für die Familie Gottschlich war es ein schwarzer Tag, als sie ihre kleine Nele tot aus dem Feuerlöschteich in Sitten fischten. Die Jack-Russel-Hündin war ertrunken, während ihr wesentlich größerer Kumpel Rocky gerettet werden konnte. Die Gottschlichs meinen nun: Ihre Nele hätte nicht sterben müssen, wenn die Stadtverwaltung Leisnig den Löschteich besser abgesichert hätte. Letzteres ist aus Sicht der Draschwitzer Familie noch immer nicht passiert, obwohl sie auf den aus ihrer Sicht zu bemängelnden Zustand des Teiches aufmerksam gemacht haben. Sie fühlen sich ignoriert. Doch was ist eigentlich passiert?

Die Kleine ist die Anführerin

Die fünfjährige Nele, einst aus dem Tierheim in die Familie aufgenommen, und der später dazugestoßene zweijährige Rocky - ein Mischling aus Rhodesian Ridgeback und Dobermann - sind ein ungleiches Paar. Die kleinere, aber ältere Hündin ist die Anführerin. Als Rocky ganz jung in die Familie kommt, nimmt Nele ihn sofort unter ihren Schutz. „Der Große hat alles von ihr gelernt“, sagt Clivia Gottschlich „Man kann sagen, er hat sie als Muttertier angenommen.“

Wo der eine ist, ist fortan auch der andere. Manchmal unternehmen die zwei Ausflüge auf das benachbarte Feld. Der sowohl erhöhte als auch zum Erdboden hin zusätzlich gesicherte Zaun um das heimische Grundstück gebietet den vierbeinigen Abenteurern keinen Einhalt. Doch sie trollen sich auch von selber wieder heim. Außer am 3. März. Da kommen sie einfach nicht wieder.

Durst – Der Löschteich lockt

Ins wenige Kilometer entfernte Sitten haben sie sich über die Felder durchgeschlagen. So eine Tour macht Durst, das Verlangen nach Wasser unvorsichtig. Der Löschteich lockt...

Auf der Suche nach den Hunden finden die Gottschlichs gegen 21.30 Uhr den Großen, völlig aufgeregt im Sittener Löschteich stehend. Nele bleibt verschwunden. „Doch die beiden hätten sich nie getrennt,“ sagt die 30-jährige Hundebesitzerin. Und tatsächlich: Beim späteren Ausleuchten des Teiches wird der Hund auf dem Grund gefunden. Die kleine und etwas schwächere Hündin hat es nicht geschafft, sich lange genug paddelnd über Wasser zu halten - für Clivia und Maik Gottschlich und ihre drei Kinder ein nur schwer zu verwindender Verlust.

Zaun stellenweise defekt

Clivia Gottschlich meint nun: Mit einer besseren Absicherung des Löschteichs, die auch Hunden den Zugang verwehren kann, wäre das Unglück vermeidbar gewesen. Die Familie wandte sich telefonisch und auch mit einem Brief an die Stadtverwaltung Leisnig. Sie weist auf die aus ihrer Sicht bestehenden Mängel der Löschteich-Einfriedung und die Gefahr hin, verlangt, dies zu beheben. Das Tor sei unverschlossen, viel zu leicht zu öffnen, könne ohne viel Mühe beispielsweise von Kindern ausgehoben werden. Auch sei der Einfriedungszaun an einigen Stellen defekt beziehungsweise sehr weit vom Boden weg gebogen. „Uns wurde versprochen, diese Mängel zu beheben. Doch es passiert nichts,“ sagt Clivia Gottschlich.

Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) kennt das Drama um den ertrunkenen Hund, und es tue ihm leid, wie er sagt. Die an einigen Stellen vom Erdboden hochgebogene Einfriedungszaun sei in Ordnung gebracht worden. Und aus dem Ordnungsamt ist außerdem zu erfahren: Man wolle sich zudem um die Abschließbarkeit des Tores kümmern. Uwe Dietrich sagt zu dem Vorfall: „Das alles ist außerordentlich zu bedauern. So etwas darf eigentlich nicht passieren.“

Löschteiche DIN-genormt

Wie so vieles in Deutschland ist der Bau von Feuerlöschteichen, genormt, nach der Deutschen Industrienorm (DIN) 14210. Sie zählen zu den erschöpflichen Löschwasserstellen, sind künstlich angelegt, verfügen über eine befestigte Wasserentnahmestelle sowie über eine befestigte Zufahrt. Ihr Fassungsvermögen beträgt mindestens 1.000 Kubikmeter, um im Falle eine Brandes die schnelle Löschwasserbereitstellung zu gewährleisten. Neben anderen Bestimmungen zu Befüllung und Löschwasserentnahme heißt es in der DIN-Norm: Die Einfriedung in Form eines Zauns oder ähnlichem muss mindestens 1,25 Meter hoch sein.

Wäre so ein Löschteich noch sicherer zu machen, um bedauerliche Vorfälle wie mit dem ertrunkenen Hund Nele zu verhindern? Dietrich dazu: „Die Verhältnismäßigkeit sollte schon gewahrt bleiben. Die ebenfalls in Sitten befindlichen natürlichen Teiche oder gar die Mulde als fließendes Gewässer können auch nicht eingefriedet werden, um das Ertrinken von Wildtieren oder freilaufenden Hunden zu verhindern.“

Schutz für Tiere- Empfehlung per Merkblatt

Allerdings existiert seit 2013 ein „Merkblatt zum Tier- und Artenschutz bei offen zugänglichen Vorratslagern zu Löschzwecken“, wie es offiziell heißt. Es existiert, weil derartige Analgen häufig als künstliche Zweckbauten sehr naturfern gestaltet sind und nicht über natürliche Ufer verfügen. Die im Merkblatt aufgeführten Empfehlungen basieren auf dem Bundesnaturschutzgesetz sowie auf dem Tierschutzgesetz. Sie sollen Konflikte des Tier- und Artenschutzes an derartigen Löschwasserstellen vermeiden.

Kleinsäugern solle demnach der Zugang durch eine geeignete Umzäunung verwehrt werden. Der Böschungswinkel solle mit einem Verhältnis von 1:3 relativ flach sein. Die Materialoberfläche der Beckenauskleidung solle ausreichend rau sein, damit ein Tier selbstständig aus dem Teich gelangt. Und: Auch eine im Becken frei schwimmende Fluchthilfe solle einem hineingefallenen Tier den Ausstieg ermöglichen. Es handelt sich lediglich um ein Merkblatt, welches beauftragten Planern, Bauunternehmen ausgehändigt werden soll. Gesetzeskraft hat es nicht.

