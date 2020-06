Dresden

Petra Köpping ( SPD) adressierte am Mittwoch im Sächsischen Landtag die Gerüchte, um eine angebliche Impfpflicht gegen das Coronavirus im Freistaat. Bereits die Bundesregierung habe wiederholt betont, dass eine mögliche künftige Corona-Schutzimpfung nicht zur Pflicht gemacht werde.

Ein AfD-Antrag hatte erneut für Unsicherheit in der Bevölkerung gesorgt. In diesem hatte man sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, welche jedoch nicht in Betracht gezogen worden war. „So verantwortungsvoll wie wir die Bürgerinnen und Bürger während der bisherigen Corona-Pandemie erlebt haben, glaube ich, dass sich die allermeisten sofort freiwillig impfen lassen würden, sobald es eine Impfung gegen das Coronavirus gibt. Ich setze auf Freiwilligkeit“, beteuerte Köpping.

Anzeige

Besonders für Risikopatienten bleibe eine zukünftige Impfung ratsam

Dass es aber so bald wie möglich einen Impfstoff gegen Covid-19 geben sollte, stellte die Ministerin in Aussicht. Um die Pandemie jedoch komplett zu überwinden, müssten demnach alle Menschen in Deutschland einmal am Virus erkrankt oder aber geimpft worden sein, hieß es weiter in der Mitteilung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Weitere LVZ+ Artikel

„Um im Herbst mit der bevorstehenden Grippewelle eine Infektion mit dem Influenzavirus zu minimieren oder ausschließen zu können, wäre eine Impfung der Risikopatienten und des medizinischen und Pflegepersonals ratsam“, sagte Köpping weiter. „Außerdem kann die Grippeerkrankung schneller ausgeschlossen werden, gezielter auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet werden und damit schneller eine Infektion mit SARS-CoV-2 erkannt werden. Ich kann dies nur empfehlen, so lange es noch keinen direkten Impfstoff gegen das Coronavirus gibt.“

Von Lotta-Clara Löwener