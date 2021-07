Keine Freiheit ohne Impfung? Das sagen die LVZ-Leser

Leipzig

Sollen Geimpfte mehr Freiheiten erhalten? Oder ist das in Wahrheit nur die Einführung des Impfzwangs durch die Hintertür? Die Debatte darüber ist neu entfacht. So auch in den Zuschriften, die wir derzeit von LVZ-Leserinnen und Lesern erhalten.

Impfunwillige müssen Verbote hinnehmen

Es ist doch richtig, dass die Menschen, die geimpft sind, Lockerungen nutzen können, ohne andere, im Vergleich zu Ungeimpften, zu gefährden. Und wenn nur noch Geimpfte etwa in Kinos, Restaurants und Konzerte gehen können, sinkt die Infektionsgefahr nochmals. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, dass jeder, der eine Impfung will, auch eine mit dem Impfstoff seiner Wahl bekommen kann. Und wer das nicht möchte, gut, aber dann sollten sie auch bereit sein, Einschränkungen hinzunehmen. Denn die Geimpften sollten jetzt ihr Leben Stück für Stück wieder zurückbekommen! (Sven Gudd, per Facebook)

Den Ungeimpften droht der Lockdown

Seit Monaten erzählt die Regierung, es werde keine Impfpflicht geben, auch „nicht durch die Hintertür“. Doch Kanzleramtsminister Braun möchte, dass auch negative (!) Ungeimpfte ab Herbst zum Beispiel nicht mehr in Gaststätten oder Stadien dürfen. Na, da werden sich die Gastronomen aber freuen, wenn 50 Prozent der Kunden wieder wegfallen. Oder die Deutsche Bahn, wenn 50 Prozent der Fahrgäste ausfallen.

Was ist mit ungeimpften negativ getesteten Menschen oder Pendlern, die auf Arbeit müssen? Denkt man in Berlin mal nach, bevor man etwas sagt? Es gibt gute Gründe, sich impfen zu lassen, aber auch medizinische, dies nicht zu tun. Die Pläne von Braun bedeuten einen Lockdown für fast 40 Millionen Deutsche und eine Katastrophe für die Wirtschaft. (Dr. Roland Kühnel, 04109 Leipzig)

Es gibt nicht nur eine Wahrheit!

Die Diskussionen, die seit der Covid-19-Pandemie geführt werden, sind erschreckend. Man hat den Eindruck, dass jeder nur verhärtet seine Meinung als die allein richtige ansieht. Es gibt aber nicht nur eine Wahrheit!

Man kann nicht per Impfpflicht eine Impfung verordnen, von deren Wirkung bei Neuansteckung mit den Mutationen, Weitergabe des Virus trotz Impfung und Langzeitwirkungen jegliche wissenschaftliche Kenntnis fehlen. Vorsichtige Menschen deshalb zu diffamieren, finde ich sehr ignorant und intolerant. Nicht jeder, der staatlich verordnete Maßnahmen kritisch hinterfragt, ist AfD-Angehöriger oder Verschwörungstheoretiker. Weil in DDR-Zeiten alle Menschen „durchgeimpft“ worden sind, heißt das noch lange nicht, dass es deshalb richtig war.

Was macht unsere Demokratie noch aus, wenn wir nicht mehr frei entscheiden dürfen, ob wir geimpft werden möchten oder nicht? Es kann ja auch jeder frei entscheiden, ob er Raucher, Diabetiker oder Alkoholiker werden „möchte“ und kann seinen Lebensstil danach ausrichten. Eine Impfung sollte der Gesundheit dienen und nicht, um sich eine vermeintliche Freiheit zu ermöglichen. (Kristina und Jürgen Raiber)

Höhere Zuzahlungen für Impfgegner

Die „lahmende“ Impfbereitschaft vieler Bürger trotz umfangreicher Angebote ist unverantwortlich. Hier sollte ganz einfach der Tatbestand der „grob vorsätzlichen Fahrlässigkeit“ gegenüber der Gesellschaft geprüft werden. Bei jedem Versicherungsfall im Haushalt oder Straßenverkehr wird dies intensiv untersucht und entsprechende Abstriche bei der Vergütung werden erwogen! So könnten Impfgegner im Falle einer Coronaerkrankung etwa zu erhöhter Krankenhauszuzahlung verpflichtet werden. Damit wird das leidige Thema „Impfpflicht“ nicht berührt, die Impfkampagne hoffentlich neu belebt und das wahlkampfgeprägte Politikergeschwätz hätte ein Ende. (Frank Meyer, 04209 Leipzig)

Geimpfte könnten Teil des Problems werden

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) findet es also „unverantwortlich, unsolidarisch und inakzeptabel“, wenn Menschen in bestimmten Berufsgruppen sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass die bisherigen Corona-Impfstoffe noch nicht im üblichen Maße getestet werden konnten und demzufolge keine regulären Zulassungen vorliegen. Somit wird jeder Geimpfte zugleich zur Versuchsperson! Welche eventuellen Folgeschäden durch die Impfstoffe erst nach Monaten oder Jahren auftreten, wird man abwarten müssen. Wer übernimmt dann die Betreuung der Schwächsten der Gesellschaft, wenn alle geimpft wurden und viele von ihnen selbst zum Teil des Problems statt der Lösung geworden sind? Ganz so einfach ist es wohl nicht mit dem Übernehmen von Verantwortung. Ich finde jedenfalls die Äußerungen von Herrn Jung inakzeptabel. (Gert Bundesmann, 04552 Borna)

Warum nicht an eine Impfpflicht denken?

Ich dachte, ich habe nicht richtig verstanden, als bekannt gegeben wurde, dass sich manche Menschen Gedanken darüber machen, Impfgegner zu prämieren. Ich bin der Meinung, dass es eine absolute Unfähigkeit der zuständigen Stellen ist, nicht an eine generelle Impfpflicht zu denken. Das dauernde Hin und Her hängt einem ja zum Hals heraus. Aber im Zeitalter des Bürokratismus ist so etwas schließlich normal. Es könnte ja eine Angleichung an die verrufene DDR bedeuten. Da wäre so etwas garantiert undenkbar gewesen. Gestern Bestrafung, heute Prämierung – haha. (Dieter Lindig, 04425 Taucha)

Keine Impfempfehlung für Kinder

Es wäre schön, wenn wir Ärzte uns in Sachen Impfkampagne an einmal gelernte Grundprinzipien halten. Es ist erfreulich, dass es bei den bisherigen Impfungen von Kindern in den USA wenige Nebenwirkungen gab. Das sollte aber kein Grund sein, eine Impfempfehlung auszusprechen. Nicht die Frage, „Warum denn nicht impfen?“, sondern die Frage „Warum impfen?“ sollte die einzige und vorrangige Entscheidungsgrundlage sein.

Ich trinke doch auch keine drei Liter Wasser, wenn ich keinen Durst habe, nur weil es mir nicht schaden würde. Man sollte sich nicht deshalb impfen lassen oder andere impfen, weil die Impfung vermutlich und hoffentlich wenig Schaden anrichtet. Einzig und allein die Tatsache, ob eine Impfung notwendig ist, sollte die Entscheidung für oder gegen eine Impfung bestimmen.

Und dass es für Kinder keine ernsthafte Notwendigkeit gibt, da das Risiko eines gesunden Kindes, schwer an Corona zu erkranken, gegen Null geht, da stimmen wir hoffentlich überein. Nebenbei finde ich es höchst gefährlich, medizinisch und ethisch nicht vertretbar, wenn nach einem halben Jahr Erfahrung mit Kinderimpfung davon gesprochen wird, dass „die Daten belastbar sind.“ Nicht ohne Grund wurden bisherige Impfstoffe nicht unter zehn Jahren Prüfung zugelassen. Gerade bei Kindern sollte man da nicht nach sechs Monaten irgendwelche Empfehlungen aussprechen. (Göran Wild, per E-Mail)

Lasst die Kinder mit der Pandemie in Ruhe!

In der Kindheit treten bis zu achtzig Infektionen auf. Meistens unbemerkt, bei manchen wurden durch Impfungen schon Antikörper gebildet, und wenige mit Fieber und ärztlicher Hilfe erfolgreich überstanden.

Lasst endlich die Kinder mit der Corona-Pandemie in Ruhe! Da sollen Luftfilter installiert werden. Schulräume ohne die Möglichkeit, Fenster zu öffnen, sind zu sperren. Das einzige noch Akzeptable sind am Wochenanfang die Lollytests. Warum gibt es noch Eltern und Lehrer, die sich nicht haben impfen lassen? (Siegmund Zschippang, 04519 Rackwitz)

