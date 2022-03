Keine Sonderzüge mehr nach Sachsen: In Leipzig kommen weniger Geflüchtete an

Dresden

Die Sonderzüge für ukrainische Geflüchtete aus Polen steuern seit dieser Woche nicht mehr Sachsen an. Stattdessen fahren die Züge nach Cottbus (Brandenburg) und Berlin, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag in Dresden. Damit habe sich die Zahl der neu ankommenden Geflüchteten vorerst auf 200 etwa halbiert.

Bislang hatten die polnischen Züge die Ukrainerinnen und Ukrainer nach Zgorzelec gebracht. Über Görlitz ging es mit Bussen und Sonderbahnen meist weiter nach Leipzig. Der Hauptbahnhof hat sich zu einem Drehkreuz für Tausende Geflüchtete entwickelt. Zudem war ein neues Ankunftszentrum eingerichtet worden.

Bislang etwa 20.000 Kriegsflüchtlinge in Sachsen registriert

„Jetzt gilt es Zeit zu gewinnen. Wir müssen davon ausgehen, dass der aktuelle Flüchtlingsstrom nur der Anfang gewesen ist“, sagte Wöller. Seit Kriegsbeginn haben sich in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen 4295 Geflüchtete registrieren lassen. Hinzu kommen rund 15.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich bereits in den Landkreisen und Großstädten angemeldet haben.

„Die Registrierung bleibt in der Tat eine Herausforderung“, räumte der Innenminister mit Blick auf die langen Wartezeiten ein, die sich trotz Personal- und Technikaufstockung kaum verbessert haben. Innerhalb einer Woche haben sich laut Wöller insgesamt 1085 Geflüchtete neu eintragen lassen.

Freistaat will Aufnahmekapazitäten weiter erhöhen

Aufgrund der „dynamischen Lage“ hält der Freistaat an der geplanten Kapazitätserweiterung seiner Erstaufnahmeeinrichtungen fest. Derzeit stehen 11.000 Plätze zur Verfügung, von denen 7065 mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen sowie Asylbewerbern belegt sind. In den nächsten Wochen sollen 4000 weitere Plätze hinzukommen. „Diesen Puffer benötigen wir, um uns auf künftige Flüchtlingsströme einzurichten“, erklärte der Innenminister.

Dabei sei auch die zeitweise Räumung der Neuen Messe in Leipzig, wo momentan noch mehr als 600 Geflüchtete untergebracht sind, zu überbrücken. Ab April sollen die Erstaufnahmeeinrichtungen in Mockau die zentrale Anlauf- und Ankunftsstelle sein. Außerdem werden in Meerane (Landkreis Zwickau) zusätzlich 230 Plätze vorgehalten.

Ukrainerinnen und Ukrainer sollen in Landkreise umziehen

Parallel beginnt in dieser Woche die Verteilung der Geflüchteten auf die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen. Ziel sei, so Wöller, dass pro Woche 500 Ukrainerinnen und Ukrainer innerhalb Sachsens umziehen können. Die Meldungen aus den Landkreisen seien aber nach wie vor „sehr heterogen“. In dieser Woche sollen die Landkreise Görlitz, Erzgebirge, Leipzig und Nordsachsen jeweils 70 Geflüchtete aufnehmen. Für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind 150 vorgesehen und im Vogtlandkreis 50.

Daneben dringt Sachsen beim Bund darauf, dass wöchentlich etwa 400 Geflüchtete in andere Bundesländer umziehen. In dieser Woche wird Thüringen 150 Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehmen, die zunächst im Freistaat angekommen waren.

Innenminister Wöller: Es besteht ein Drang in die Großstädte

Insgesamt gebe es unter den Ukrainerinnen und Ukrainern einen „Drang, in die großen Städte zu gehen und zu bleiben“, erklärte Wöller. Aufgrund des Andrangs vor allem in Leipzig, aber auch in Dresden, sollen möglichst viele der Geflüchteten in sächsische Landkreise umziehen. Der Innenminister stellte nochmals klar: Wer sich registrieren lasse und Sozialleistungen beziehe, erhalte eine Wohnsitzauflage. Das gelte auch trotz der innerhalb der Europäischen Union vereinbarten freien Ortswahl. Aber anders als Asylbewerber dürfen sie sich in der EU weiterhin frei bewegen – die Sozialleistungen erhalten sie allerdings nur an ihrer Meldeadresse.

Sachsen bittet Vermieter, auf Kautionszahlungen zu verzichten

Als Problem hat sich in diesem Zusammenhang die Zahlung einer ansonsten gängigen Kaution erwiesen, sagte Wöller. Deshalb habe Bauminister Thomas Schmidt (CDU) die Wohnungsgesellschaften und andere Vermieter in einem Schreiben gebeten, darauf zu verzichten. „Angesichts dieser Notsituation ist eine Kaution nicht geboten“, machte der Innenminister klar.

Von Andreas Debski