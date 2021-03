Borna

Der Leipziger Künstler Michael Fischer-Art ist vor allem für seine comicartigen Figuren, satte Farben und einfache Strukturen bekannt. Auch sein bunt bemalter Friedenspanzer sorgt für Aufsehen: Zum Tag der Befreiung am 8. Mai letzten Jahres platzierte Fischer-Art das aufblasbare Kunstwerk vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Nun gibt es erneut Schlagzeilen, allerdings nicht wegen neuer Kunstwerke, sondern wegen eines ungewöhnlichen Fundes in seinem Wohnhaus.

Seit drei Jahren lebt und arbeitet Fischer-Art (51) in der Brikettfabrik Witznitz in Borna (Kreis Leipzig). Er selbst nennt sein Domizil eine Kunstfabrik. Doch nun hat die Feuerwehr in der vergangenen Woche bei einem Brand im Keller des Gebäudes eine riesige Hanfplantage entdeckt. Mehr als 700 Cannabis-Pflanzen in allen Wachstumsphasen und eine umfangreiche Heiz- und Lichttechnik kamen bei den Löscharbeiten zum Vorschein.

Hanfpflanzen beschlagnahmt, Beweise gesichert

Mehrere Tage lang waren Feuerwehrleute, Kriminaltechnik und Polizeibeamte vor Ort, um Beweise zu sichern und die Pflanzen zu beschlagnahmen. Seitdem ist der Künstler schwer genervt von dem Drogenfall. „Ich trinke nicht mal Alkohol, geschweige denn will ich mit Drogen was zu tun haben. Es ist furchtbar zu wissen, was da angebaut wurde. Mit solchen Geschäften habe ich nichts zu tun“, erklärte er. Das alles könne er sich nicht erlauben, schließlich stehe sein Sorgerecht für seine Kinder auf dem Spiel.

Das Verhängnis nahm am Mittwoch letzter Woche seinen Lauf. Gegen Mittag hatte ein Hausangestellter Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden staunten allerdings nicht schlecht, als sie im Keller bei der Suche nach dem Brandherd und bei den Löscharbeiten auf die Plantage stießen. „Und zwar in größerer Dimension“, wie es ein Kamerad vorsichtig formuliert. Noch am Folgetag, dem Donnerstag, waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, mithilfe von Spezialtechnik der Berufsfeuerwehr Leipzig den Rauch abzusaugen. Die ersten Kriminaltechniker konnten erst am Freitag das Gebäude betreten.

Festgenommene Tatverdächtige sollen in Brikettfabrik gewohnt haben

Fischer-Art hatte bereits letzte Woche betont, dass er den gesamten Kellerbereich als Lagerraum an zwei Herren einer Firma vermietet habe. Von dem Anbau der Cannabispflanzen habe er nichts mitbekommen. „Mit dem Scheiß habe ich nichts zu tun“, machte er deutlich. Es gebe einen Untermietvertrag, den er auch der Polizei vorgelegt habe. Er sei lediglich Zeuge, aber kein Täter.

Die Behörden sehen das offenbar ähnlich. „Im Zusammenhang mit dem Brand und dem Auffinden einer Hanfplantage in einem Haus des Künstlers Michael Fischer-Art werden derzeit keine Ermittlungen gegen Herrn Fischer-Art selbst geführt“, teilte Staatsanwalt Andreas Ricken auf Nachfrage mit.

Inzwischen gibt es in dem Fall allerdings drei Festnahmen. Beamte hatten am Freitag in einem Nebengebäude zwei junge Männer gefunden und verhaftet, ein dritter Mann sitzt bereits seit Mittwoch letzter Woche in Untersuchungshaft. Diese sollen, so haben es erste Ermittlungen ergeben, als Teil einer Bande über Monate hinweg als Gärtner die Plantage betrieben und auch in der Brikettfabrik gewohnt haben. Die Polizei fand dem Vernehmen nach am Tatort drei Schlafplätze, einen Küchentrakt und einen Sanitärbereich. Der Job des Trios soll darin bestanden haben, für Aufzucht, Ernte und Trocknen der Marihuana-Pflanzen zu sorgen. Vermutlich gab es die professionelle Hanfplantage schon seit Oktober vorigen Jahres. Die Behörden rechnen bei den teilweise schon reifen Gewächsen mit einem Gesamtgewicht von etwa einer halben Tonne getrockneten Pflanzenmaterials.

Stromanbieter vermutet technischen Defekt als Brandursache

Auf der Suche nach der Brandursache waren an den Einsatztagen auch Monteure des Stromanbieters, der Städtischen Werke Borna Netz, in der Brikettfabrik. Und waren darauf gestoßen, dass ein technischer Defekt, vermutlich ein Kurzschluss, den Brand ausgelöst habe. Wie SWB-Netz-Geschäftsführer Hendrik Franke erklärte, habe man zunächst die Hauptsicherung abklemmen müssen, damit die Feuerwehr überhaupt löschen konnte.

Darüber hinaus sei es nötig geworden, auch das Kabel, das von der Station ins Gebäude führt, zu kappen. „Normalerweise reicht es, den Strom direkt im Haus abzuklemmen. Weil aber illegal Strom entnommen worden ist, der nicht über den Zähler lief, mussten wir schon vor dem Gebäude einen größeren Kabelabschnitt außer Betrieb nehmen“, sagte Franke.

Fischer-Art betonte noch einmal auf Anfrage, von der Plantage nichts gewusst zu haben. „Das ist eine alte Brikettfabrik. Und die hat nun einmal ziemlich dicke Wände. Da hört man nichts.“ Von dem Treiben des Trios im Keller habe er nichts mitbekommen. Den Ärger hat er nun dennoch am Hals.

