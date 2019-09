Leipzig

Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben die amtierenden Ministerpräsidenten gepunktet und so erheblich dazu beigetragen, dass die AfD nicht stärkste Kraft geworden ist. Nun könnten in beiden Bundesländern schwierige Koalitionsverhandlungen bevorstehen – mit einigen Stolperfallen.

„Ich halte in Sachsen eine Koalition mit der AfD für unwahrscheinlich – aus mehreren Gründen“, erklärte Hendrik Träger, Politikwissenschaftler der Universität Leipzig, auf Anfrage. Wahrscheinlicher sei ein Kenia-Bündnis aus CDU, Grünen und SPD. „Es wird aber nicht einfach, das zustande zu bekommen. CDU und SPD haben in Sachsen Regierungserfahrung, brauchen jetzt allerdings die Grünen als dritten Partner“, so Träger. Die Grünen würden sich aber angesichts ihres guten Wahlergebnisses nicht so einfach in die Regierung schwatzen lassen, sondern inhaltliche Akzente in der Koalition setzen wollen.

Knackpunkt Kohleausstieg

Knackpunkt: CDU, SPD und Grüne müssen sich auch bei schwierigen Themen wie dem Kohleausstieg verständigen. Zudem ist die Wählerschaft in Sachsen geteilt: In den Großstädten Leipzig und Dresden haben viele CDU, Grüne und Linke gewählt. Auf dem Land gingen die Direktmandate an CDU und AfD. „Deshalb könnte ein Kenia-Bündnis als Großstadt-Koalition wahrgenommen werden, bei der sich die Bevölkerung auf dem Land nicht repräsentiert fühlt“, warnt der Politikwissenschaftler. Es sei wichtig, bei den Koalitionsverhandlungen die Themen, die für die ländlichen Regionen wichtig sind, nicht zu vernachlässigen.

Ähnlich sieht es laut Träger in Brandenburg aus, wo eine rot-rot-grüne Koalition wahrscheinlich ist. „Wie in Sachsen kann die bisherige Regierung nicht weitermachen, sondern braucht die Grünen für eine Mehrheit im Parlament. Aber die Bildung von Dreierbündnissen ist immer schwierig. Eine andere Option halte ich in Brandenburg für schwierig“, so der Leipziger. Rechnerisch möglich wäre noch ein Bündnis aus SPD, CDU und Freien Wählern.

Auswirkungen auf Thüringen

Und werden die aktuellen Wahlergebnisse Auswirkungen auf die Ende Oktober anstehende Landtagswahl im Freistaat Thüringen haben? „Für Thüringen sind deutliche Auswirkungen zu erwarten“, legt sich Träger fest. Früher waren die Machtverhältnisse nahezu in Stein gemeißelt, doch im Oktober wird es laut dem Experten in Thüringen für CDU und SPD schwierig. „Die AfD wird deutlich zulegen, die Linke in Thüringen kann hingegen auf den ,Ministerpräsidenteneffekt‘ hoffen“, so der Politikwissenschaftler. Ähnlich wie Kretschmer in Sachsen und Woidke in Brandenburg könnte Bodo Ramelow als Regierungschef in der heißen Phase des Wahlkampfes einige Wähler hinzugewinnen – eventuell sind die Linken am Ende sogar stärkste Kraft. Trägers weitere Einschätzungen: „ Die Grünen können frohen Mutes in die Wahl gehen und mit einem Wiedereinzug in den Landtag rechnen. Die FDP muss bangen, denn sie spielt in der politischen Diskussion keine Rolle.“

Von Martin Pelzl