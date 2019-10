Dresden

Union, Grüne und SPD wollen ein Regierungsbündnis in Sachsen schmieden und verhandeln deshalb ab Montag in Dresden. Dem gingen mehrere Sondierungsrunden voraus. In ihrem Ergebnis listeten die potenziellen Bündnispartner neben Zielen auch bisher noch strittige Punkte auf. Die Deutsche Presse-Agentur beleuchtet mögliche Knackpunkte bei den Koalitionsverhandlungen.

Warum ist ein Bündnis von CDU, Grünen und SPD wahrscheinlich?

Experten wie der Politikwissenschaftler Tom Thieme sehen die drei Parteien zum Koalieren verdammt. Denn wenn sie ein solches Bündnis nicht hinbekommen, müsste entweder eine Minderheitsregierung gebildet oder eine Neuwahl angesetzt werden. Bei einer solchen Variante wäre laut Thieme die Gefahr groß, dass alle drei Parteien schlechter abschneiden als zur Landtagswahl am 1. September. Der sächsische CDU-Partei- und Regierungschef Michael Kretschmer hatte Koalitionen mit der AfD und den Linken wiederholt ausgeschlossen. Diese Optionen hätte er nicht. „Sollte eine Regierungsbildung scheitern, wäre der Sieg der AfD bei einer möglichen Neuwahl kaum zu verhindern“, sagt Thieme.

Was sind die möglichen Knackpunkte bei den Verhandlungen?

Strittige Punkte haben die drei Parteien bereits im Ergebnis ihrer Sondierungen benannt. In dem Papier sind auf 13 Seiten insgesamt neun Themenbereiche genannt. Strittig sind beim Thema Wirtschaft und Verkehr etwa ein neues Vergabegesetz, Straßenbauprojekte und ein Gesetz, mit dem Arbeitnehmer zum Zwecke der Bildung freigestellt werden sollen. Dissens gibt es ferner bei Instrumenten zur Gleichstellung, dem Lehrerbildungsgesetz, einer Landarztquote oder bei den Rechten von Studenten. Auch beim Baumschutz, dem Umgang mit dem Wolf, bei der Agrarpolitik oder der Finanzpolitik werden unterschiedliche Ansichten eingeräumt.

Wie will man die Klage der Grünen gegen das sächsische Polizeigesetz umschiffen?

Grüne und Linke haben am Verfassungsgerichtshof in Leipzig Klage gegen das Polizeigesetz der schwarz-roten Koalition eingereicht. Es soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten und räumt der Polizei mehr Befugnisse ein. Schon zwischen den beiden Koalitionären waren einige Punkte heftig umstritten. Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann sieht in dem Gesetz einen der „schwersten Angriffe auf die Bürgerrechte“ in Sachsen seit Wiedergründung des Freistaates 1990. Noch ist unklar, wann das Verfassungsgericht entscheidet, womöglich erst in einem Jahr oder sogar noch später. Das gibt den Sondierern die Chance, den Konflikt auf die lange Bank zu schieben.

Könnte das Thema Braunkohle zum Stolperstein werden?

„Der Kohlekompromiss gilt“, heißt es im Sondierungspapier. Für die Grünen in Sachsen ist das Ausstiegsdatum 2038 nach eigenem Bekunden gar nicht so wichtig. Sie sind überzeugt, dass ein Ende der Kohleverstromung schon viel eher kommt - weil sie schlichtweg zu teuer wird. Für den Tagebau in der Lausitz will man keine Flächen mehr in Anspruch nehmen und Orte umsiedeln, die für den Betrieb der Kraftwerke im Rahmen des Kohlekompromisses nicht benötigt werden. Das liest sich wie ein Verzicht auf die geplante Abbaggerung der Ortschaft Mühlrose. Auch das Dorf Pödelwitz im Süden von Leipzig soll erhalten bleiben. Beide Punkte sind Grundanliegen der Grünen.

Wo besteht bereits Einigkeit?

Schon während der Sondierung haben alle Verhandlungsführer betont, dass sie sich einer gemeinsamen Verantwortung bewusst sind. „Respekt, Vertrauen und Offenheit - gegenüber den Menschen im Land und untereinander - sind die Basis unserer Politik“, heißt es in der Präambel des Sondierungspapiers. Die Einigkeit setzt sich bei vielen Themen fort, so im Denkmalschutz, Tourismus, Wohnungsbau oder bei der frühkindlichen und schulischen Bildung. SPD-Parteichef Martin Dulig ist sich sicher, dass selbst die Gemeinschaftsschule - ein bislang von der Union abgelehntes Projekt - als zusätzliche Schulform in den Koalitionsvertrag aufgenommen wird.

Welchen Fahrplan gibt es für die Verhandlungen?

In welcher Häufigkeit verhandelt wird, ist noch unklar. Die neun Arbeitsgruppen aus der Sondierungsphase sollen aber Bestand haben und nur noch um Personal erweitert werden. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Koalitionsverhandlungen vor Weihnachten ihren Abschluss finden. Die Vereidigung einer neuen Regierung könnte aber auch erst im Januar stattfinden. Laut sächsischer Verfassung hätte man dafür bis einschließlich 1. Februar Zeit. Grüne und SPD wollen ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen, die CDU möchte ihn auf einem Parteitag absegnen.

Von RND/dpa