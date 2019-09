Kenia-Einigung in Brandenburg – eine Blaupause für Sachsens neue Regierung?

Dresden

Die sächsischen Nachbarn in Brandenburg, die ebenfalls am 1. September einen neuen Landtag gewählt haben, sind sich einig: Binnen weniger Tage gab es ein Sondierungsergebnis und wurde für die Koalitionsverhandlungen grünes Licht gegeben. Im Freistaat ist die Konstellation zwischen CDU, Grünen und SPD ähnlich, auch wenn hier die Mehrheitsverhältnisse mit einer stärkeren Union anders gelagert sind. Die spannende Frage vor der zweiten Sondierungsrunde am Freitag in Dresden lautet: Inwieweit kann das 11-Seiten-Papier aus Brandenburg als Vorbild für Sachsen dienen? Hier sind einige jener Knackpunkte, die die potenziellen Koalitionäre in beiden Bundesländern ausräumen mussten – und wie sie in Brandenburg gelöst wurden.

Energie: Die Passage zur Neuausrichtung der Energiepolitik umfasst mehr als eine Seite und ist damit der längste Part. In Sachsen wird in diesem Bereich ebenfalls ein erhebliches Konfliktpotenzial gesehen. Die Brandenburger Einigung enthält im Wesentlichen drei Punkte. Erstens: Es soll keine neuen Tagebaue, Erweiterungen und Umsiedlungen von Dörfern geben. Außerdem wird die Bundesregierung aufgefordert, ein Anpassungsgeld für die vom Kohleausstieg betroffenen Beschäftigten auszuhandeln. Zweitens: Die Koalition will bereits 2023 überprüfen, wie weit die Neuausrichtung der Lausitz gediehen ist. Ziel muss sein, so heißt es, eine sichere und bezahlbare Versorgung mit Strom und Wärme zu gewährleisten.

Und drittens: Die Erneuerbaren Energien sollen deutlich ausgebaut werden. Bei den Windanlagen sollen „Fehler der Vergangenheit“ nicht wiederholt werden, steht explizit in dem Brandenburger Papier, die Steigerung soll in diesem Bereich vor allem durch leistungsstärkere Anlagen erreicht werden. Daneben soll die Power-to-X-Technolgie (Speicherung von künftigen Stromüberschüssen) und Wasserstoff als Energieträger besonders gefördert werden.

Klimapolitik: Der Klimaschutz und der Erhalt der biologischen Vielfalt ist im Brandenburger Kenia-Protokoll einer der zentralen Punkte. „Neben Energie, Wohnen und Verkehr sollen dabei besonders Klimaanpassungsstrategien für die Landwirtschaft, der Landschaftswasserhaushalt, Waldumbau und die Moor-Revitalisierung im Fokus stehen“, heißt es in der Vereinbarung von SPD, CDU und Grünen. Zudem soll es wieder einen Nachhaltigkeitsbeirat des Landes geben.

Landwirtschaft: Mit einem speziellen Aktionsplan soll der Anteil der ökologischen Landwirtschaft in Brandenburg deutlich erhöht werden. Dieser Ausbau dürfe allerdings „nicht zu Lasten bestehender Betriebe stattfinden, die einen unverzichtbaren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten“. Neben einem verbesserten Tierschutz und Bestandsobergrenzen wird ein weiteres Augenmerk auf den Ausbau der regionalen Produktion und Weiterverarbeitung gerichtet.

Bildung und Kitas: In Brandenburg wird das längere gemeinsame Lernen ausgebaut – das zeichnet sich in Sachsen ebenfalls ab. Deshalb dürfte es bei dem Kompromiss, die Gemeinschaftsschulen auch im Freistaat als Option einzuführen, nur noch um die Details gehen. Ein weiterer Knackpunkt, der sich bei den Verhandlungen in Dresden andeutet, ist in Brandenburg aus dem Feld geräumt worden: Den Freien Schulen wird ein „erheblicher Stellenwert“ im Schulsystem attestiert, was wiederum mit einer entsprechenden Finanzausstattung unterlegt werden soll. Außerdem haben sich SPD, CDU und Grüne darauf geeinigt, in Brandenburg einen Zeitplan für die Beitragsfreiheit in Hort und Kita aufzustellen – auch das könnte in Sachsen noch ein Thema werden.

Wirtschaft: Die entscheidende Neuerung in diesem Bereich ist das Festschreiben der Lohnuntergrenze von 13 Euro pro Stunde für öffentliche Aufträge. Neben dem Mindestlohn sollen auch eine Tariftreueklausel sowie ökologische Kriterien in das Vergabegesetz aufgenommen werden. In Sachsen dringt vor allem Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) auf eine größere Tarifbindung, da der Freistaat das bundesweite Schlusslicht ist.

Wohnen: Brandenburg will eine Wohnungsbauoffensive starten und dafür auch die Förderung attraktiver gestalten. So sollen Genossenschaften, kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Baugemeinschaften für Eigennutzung besser unterstützt werden, außerdem sollen bei der Vergabe von Landesflächen „verstärkt Konzeptvorhaben zum Zuge kommen“. Zur Durchsetzung sozial gerechter und ausgewogener Mieten wird eine Mietpreisbremse geprüft. In Sachsen sind sich die drei Bündnis-Partner prinzipiell einig, dass mehr Sozialwohnungen benötigt werden – die Frage ist jedoch, welcher Weg eingeschlagen wird.

Innere Sicherheit: In Sachsen müssen die Koalitionäre zunächst eine Lösung finden, wie sie mit dem neuen Polizeigesetz umgehen, gegen das die Grünen klagen. Ein Kompromiss könnte lauten: Die Regelungen treten wie geplant zum 1. Januar 2020 in Kraft – und kommen nach der Entscheidung des sächsischen Verfassungsgerichtes zur Wiedervorlage. Dagegen führt Brandenburg eine anonymisierte Kennzeichnungspflicht für Polizisten ein, wie sie SPD und Grüne auch in Sachsen gern hätten, gegen die sich die CDU bislang kategorisch ausspricht. Zudem wird auch eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle installiert.

Von Andreas Debski