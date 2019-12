Kenia-Koalition kommt Volksbegehren nach

Dresden

Die Wiedereinführung von Gemeinschaftsschulen könnte zur ersten Nagelprobe für die neue Kenia-Koalition in Sachsen werden. Nachdem das Bündnis „ Gemeinschaftsschule in Sachsen“ für den Volksantrag „Längeres gemeinsames Lernen“ mehr als 50 000 Unterschriften gesammelt hatte, fand das Vorhaben nun Eingang in den neuen Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot-Grün, der am Sonntag in Dresden vorgestellt wurde.

Geplant ist, das parlamentarische Verfahren dafür bis zum Juni abzuschließen. SPD und Grüne feiern das als Erfolg, während in der CDU vor allem jene grummeln, die ohnehin meinen, die Union habe in den Verhandlungen zu große Zugeständnisse gemacht. Sie sehen die guten Ergebnisse sächsischer Schüler bei diversen Bildungsstudien durch diese Art der Bildung in Gefahr. Bedroht seien selbstständiges Lernen, aber auch Förderung von Begabten und Inklusion.

Lehrerverband vermisst „Offenbarung“

Der Sächsische Lehrerverband (SLV) hält die Gemeinschaftsschulen ebenfalls für überflüssig. Landeschef Jens Weichelt sagte: „Auch aus dem Koalitionsvertrag ergibt sich noch nicht die Offenbarung, was eine Gemeinschaftsschule oder ‚Oberschule+‘ leisten soll, das unser bestehendes Schulsystem nicht auch vermag.“ Schüler würden keineswegs länger gemeinsam lernen, weil bei entsprechender Bildungsempfehlung weiterhin das Gymnasium ab Klasse 5 favorisiert werde.

Dagegen spricht die sächsische SPD von einem „Herzensthema“, weil „wir der Meinung sind, dass es zu früh ist, wenn Kinder nach der 4. Klasse getrennt werden und ihr weiterer Lebensweg von dieser Entscheidung massiv beeinflusst wird“, so Fraktionschef Dirk Panter gegenüber LVZ. Die SPD rechne mit einer deutlichen Nachfrage nach diesem Schulmodell, beispielsweise wenn künftig in Leipzig, Chemnitz oder Dresden neue Schulen entstehen.

CDU-Experte ist gelassen

Auch Grünen-Fraktionschef Wolfram Günther sagte im MDR: „Es gibt einen ganz großen Willen bei der Bevölkerung und den Akteuren an den Schulen, dass es so etwas gibt.“ Man wolle niemanden etwas aufzwingen, wohl aber die Möglichkeit für eine Gemeinschaftsschule eröffnen.

CDU-Schulexperte Holger Gasse ist gelassen. Er sagt, das gegliederte Schulsystem werde ja trotz der Möglichkeit von Gemeinschaftsschulen erhalten. „Der Volksantrag hat aber gezeigt, dass das längere gemeinsame Lernen schon ein großes Thema in der Gesellschaft ist.“ Mit der jetzigen Einigung werde der Erfolg des sächsischen Schulsystems nicht gefährdet und seine Qualität gesichert, gleichzeitig aber auch dem Willen der Eltern entsprochen. „Das ist nicht der Untergang des Abendlandes“, so Gasse.

Linke verbucht den Erfolg für sich

Die Linke schreibt sich die Einigung sogar auf die eigenen Fahnen. Die bildungspolitische Sprecherin Luise Neuhaus-Wartenberg sagte, Gemeinschaftsschulen und längeres gemeinsames Lernen würden nun grundsätzlich möglich. „Das ist ein klarer Erfolg für unser Bündnis und auch für uns Linke, die wir knapp die Hälfte der Unterschriften gesammelt haben.“

Um Gemeinschaftsschulen zu ermöglichen, soll nun mit Teilnehmern des Bündnisses ein Änderungsantrag erarbeitet werden. Der sieht eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 12 vor, die dann an die Stelle von Grundschule und Oberschule, beziehungsweise Grundschule und Gymnasium träte. Für den ländlichen Raum ist die Schaffung einer „Oberschule+“ vorgesehen. Dabei würden Grundschule und Oberschule verbunden oder eine Kooperation zwischen Grundschule und Oberschule+ ermöglicht. Für den Wechsel an die „Oberschule+“ bedürfte es dann keiner Bildungsempfehlung.

Bisher werden die Schüler nach der vierjährigen Grundschule getrennt und an Oberschulen und Gymnasien weiter unterrichtet. Gemeinschaftsschulen gab es in Sachsen schon einmal. Sie waren ab Schuljahr 2006/2007 möglich, wurden später aber zum Schuljahr 2010/2011 von der damaligen CDU/FDP-Koalition wieder abgeschafft.

Von Roland Herold