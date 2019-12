Kenia-Vertrag sieht Wiederbelebung der Muldentalbahn von Rochlitz bis Colditz vor

Colditz/Dresden

Als dampfendes schwarzes Ungeheuer wurde die Bahn in grauer Vorzeit in Colditz verspottet. Es war einst das Verdienst von Bürgermeister Johannes Müller, dem schnaufenden Eisenvieh den Schrecken genommen zu haben. Dabei griff er zur List: So bekundete er aufgeregten Bürgern gegenüber, ebenfalls kein Anhänger dieser Dreckschleudern zu sein. Weil er aber ahnte, wie wichtig ein Eisenbahnanschluss gerade für die industrielle Entwicklung des Ortes sein würde, schlug er vor, sie wenigstens auf der jenseitigen Flussseite und damit weit weg fauchen zu lassen. Das Argument zog: 1875 wurde die Strecke Großbothen-Colditz-Rochlitz eröffnet. Der Beginn einer über 100-jährigen Erfolgsgeschichte.

Traditionsstrecke inzwischen längst verwaist

Das ist Geschichte. In Colditz kommt niemand mehr zum Zuge. Die Strecke ist längst verwaist. Aber: Zumindest die Gleise liegen noch. Und wieder sind es Stadtobere, die als Lokomotiven fungieren. Die beiden parteilosen Bürgermeister Robert Zillmann ( Colditz) und Frank Dehne ( Rochlitz) kämpfen seit über einem Jahr für die Wiederbelebung der alten Muldentalbahn von Rochlitz über Colditz nach Großbothen. Unter anderem zog Colditz sein Vorkaufsrecht, erwarb in diesem Jahr den Schienenstrang von Zschetzsch bis Lastau. Ähnliche Schritte leitete auch Rochlitz ein.

Der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann freut sich über die Beachtung der Strecke Grimma-Rochlitz-Geithain im Koalitionsvertrag. Quelle: Thomas Kube

Nun haben es beide schwarz auf weiß: Im sächsischen Koalitionsvertrag attestieren CDU, SPD und Grüne der Strecke Grimma-Rochlitz-Geithain besondere Bedeutung. Dadurch würden auch die derzeit noch abgehängten Colditzer an die Metropolregion Mitteldeutschland angebunden. Obwohl der sogenannte Kenia-Vertrag von den jeweiligen Parteien intern noch abgesegnet werden müsse, spricht Zillmann schon jetzt von einem Erfolg: „Es wäre der richtige Weg, um verlorenes Vertrauen in die Politik auf dem Lande zurück zu gewinnen.“

>> Lesen Sie auch: Der Kampf um die Reaktivierung der Muldental-Bahn

Dirk Kießling vom Organisationsteam Bahnnostalgie Muldental mit Sitz in Colditz. Quelle: Thomas Kube

Anders als noch zu Bürgermeister Müllers Zeiten ist der Zug kein Schrecken mehr – für Pendler und Co. vielmehr ein Segen. In unter einer Stunde von Colditz nach Leipzig – das schafft nur die Bahn. Dabei geht es Colditz und Rochlitz nicht nur um Leipzig. Die Anbindung beider Städte ans mitteldeutsche S-Bahn-Netz könnte auch den Weg über Geithain nach Chemnitz freimachen. Noch aber ist alles mehr oder weniger Zukunftsmusik.

Grimmas Stadtchef Berger unterstützt Projekt

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) sichert sowohl Colditz als auch Rochlitz seine Unterstützung zu. Und das nicht erst seit heute. Kein Wunder: Die Wiederbelebung der Muldentalbahn bedeute eine Win-Win-Situation für alle drei. Für Rochlitzer und Colditzer würde sich das Lebensgefühl erhöhen. Die Grimmaer hätten einen besser ausgelasteten Bahnhof. Berger: „Vor allem profitiert der Knotenpunkt Großbothen – er würde immens aufgewertet.“

Zudem setzen alle drei Kommunen auf die bahnbrechende Neuerung namens Wasserstoffzug. Wie berichtet, fuhr der weltweit erste, mit Wasserstoff betriebene Zug kürzlich in Grimma ein. Grimma möchte zum Standort für den Wasserstoffantrieb als Schlüsseltechnologie werden. Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig ist mit dem Bahnunternehmen Transdev, das die Strecke Leipzig-Döbeln bedient, noch bis 2025 vertraglich gebunden. Transdev aber darf mit seiner Dieseltechnik nicht durch den Citytunnel in Leipzig.

>> Mehr zum Thema: Auch Rochlitz fühlt sich abgehängt

Dirk Kießling von der Bahnnostalgie Muldental begrüßt den Koalitionsvertrag. Er nennt ihn eine Riesenchance. Immer wieder veranstaltet Kießling auf den brachliegenden Schienen touristische Sonderfahrten mit dampfenden Ungeheuern. So auch am 14. Dezember: In historischen Waggons geht es von Nossen (Abfahrt 8.30 Uhr) über Grimma auf den Weihnachtsmarkt nach Naumburg. Wer sich letzte freie Plätze sichern möchte, sollte dies unter Telefon 0162/9355025 möglichst bald tun. Hin und zurück kostet die Fahrt 79 Euro ab Nossen oder 69 Euro ab Grimma. Für Kinder sei es 30 Euro günstiger, so Kießling.

>> So sieht es an der verwaisten Strecke der Muldentalbahn aus:

Von Haig Latchinian