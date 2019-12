Kenia in Sachsen: Das hat die Koalition vor

Dresden

Schwarz-Grün-Rot: Am Sonntag wurde der neue Koalitionsvertrag in Dresden vorgestellt. Was kommt da auf Sachsen zu? Die LVZ beantwortet wichtigsten Fragen.

Wer hat sich am Ende durchgesetzt?

Die neue sächsische Kenia-Koalition hat nach wochenlangen, zermürbenden Verhandlungen in den wichtigsten Punkten Einvernehmen erzielt. Auch bei strittigen Themen wie den Gemeinschaftsschulen, den Kitas, dem Vergabemindestlohn und der Kennzeichnung von Polizisten. Dennoch ist die anfängliche Euphorie der Ernüchterung gewichen. Zwar dürfen sich alle ein wenig als Sieger fühlen, müssen ihrer Basis aber auch vermitteln, dass sie einige Kröten zu schlucken hat.

Wo liegen die Schwerpunkte des Programms?

Schwerpunktthemen sind Innere Sicherheit, Bildung, Verkehr, Energiepolitik, Ländliche Entwicklung und Umwelt.

Wird die Kinderbetreuung verbessert?

Langfristig ja. Abgesenkt werden sollen die Betreuungsschlüssel in den Kitas. Geplant sind vier Kinder pro Erzieher in der Krippe (bisher fünf), zehn im Kindergarten (bisher 12) und 16 im Hort (bisher 22). Die Koalition will - etwas schwammig formuliert - „weitere Schritte zur Beitragsentlastung von Eltern in der Kinderbetreuung unternehmen“. Dafür würden die Obergrenzen für die Belastungen von Eltern und die Voraussetzungen für eine Befreiung geprüft

Wird das Bildungssystem jetzt auf den Kopf gestellt?

Nein. Kenia bekennt sich zum gegliederten Schulsystem und zum zwölfjährigen Abitur. Die Kopfnoten bleiben. Grund-, Ober- und Gemeinschaftsschulen mit mehr als 400 und Gymnasien mit mehr als 700 Schülern haben künftig das Recht auf einen Schulassistenten, der die Lehrkräfte von Bürokratie befreien soll. Lehrer, die zu DDR-Zeiten Ingenieurpädagogen waren, sollen Lehrkräften nach neuem Recht gleichgestellt werden.

Kommen die Gemeinschaftsschulen?

Im Prinzip ja. Voraussetzung dafür ist, dass es Schulträger, Lehrkräfte, Eltern und Schüler im konkreten Fall wollen. Eine Gemeinschaftsschule umfasst dann die Klassen 1 bis 12. Die Schüler können dort alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse bis zur Hochschulreife erwerben. Das notwendige parlamentarische Verfahren dafür soll bis zum Juni 2020 abgeschlossen sein.

Wie entwickeln sich die Hochschulen weiter?

Die 14 staatlichen Hochschulen sollen erhalten werden, die Studierendenzahl bei über 100 000 konstant bleiben. Die Hochschulen werden künftig über ein höheres Grundbudget verfügen. Außerdem werden mehr Mediziner ausgebildet. In Chemnitz geht es um 50 Plätze als Modellstudiengang der TU Dresden, in Leipzig wird es ebenfalls 20 neue Plätze geben sowie 10 weitere im Rahmen des Projektes der Kassenärztlichen Vereinigung im ungarischen Pecs.

Wie steht es um die Kultur?

Die Koalition bekennt sich dazu, die kulturelle Vielfalt zu erhalten, zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und eine faire Vergütung zu sichern. Der Kulturpakt mit den Kommunen soll ab dem Doppelhaushalt 2023/24 in eine Regelfinanzierung überführt werden. Angestrebt ist „eine zielgenaue Lösung, um auch Anreize für tarifliche Löhne in weiteren Sparten zu setzen“. Das industriekulturelle Erbe soll über 2020 stärker in den Fokus gerückt werden.

Was ist mit dem von der SPD versprochenen Bildungsticket?

Das kommt nun – nach vielen Querelen in der vergangenen Legislaturperiode – doch. Für Schüler und Azubis soll es dann in den Großstädten 15 und auf dem Land 10 Euro kosten. Auch für Teilnehmer am Freiwilligenjahr soll es gelten.

Wie wird der ländliche Raum verkehrsmäßig versorgt?

Die Koalition verspricht ein ehrgeiziges und sachsenweites Verkehrssystem aus Bus und Bahn, das zumindest an Wochentagen zwischen 5 und 23 Uhr im Stundentakt funktioniert. An den Wochenenden soll ein Zwei-Stundentakt gesichert werden. Das System der schon bestehenden Bürgerbusse wird ausgebaut, die Takte der S-Bahnen erhöht. Fest steht, dass auch das Radwegenetz deutlich ausgebaut wird. Dafür entstehen auch mehr Stellflächen und Fahrrad-Parkhäuser.

Was ist mit den Flughäfen?

Die Koalition bekennt sich dazu. Außerdem heißt es aber auch: „Wir verstärken an den Luftfahrtstandorten die Bemühungen zur Reduktion von CO2-Emissionen und Lärmemissionen im Luftverkehr.“ Unterstützt werden „die Bemühungen um eine weitgehende Abschaffung der kurzen Südabkurvung am Flughafen Leipzig/Halle“.

Welche Rolle spielt die Bahn?

Schwarz-Rot-Grün verspricht, wieder mehr Güter auf die Schiene zu bringen und die Idee einer „Rollenden Landstraße“ wiederzubeleben.

Welche Veränderungen kommen auf die Wirtschaft zu?

Die Koalition setzt auf weiteren Bürokratieabbau durch Digitalisierung. „Wir sehen die Verwaltung als Dienstleister und etablieren eine Ermöglichungskultur“, heißt es da. Planungs- und Genehmigungsverfahren und Verwaltungsvorgänge sollen vereinfacht und beschleunigt werden, um die mittelständisch geprägte Wirtschaft im Wettbewerb zu unterstützen und neue Investoren nach Sachsen zu holen. Innovationen kleinerer Unternehmen sollen gefördert, der Meisterbonus erhalten werden.

Wie ist der Streit um ein Vergabegesetz ausgegangen?

Für Aufträge der öffentlichen Hand gilt künftig: Branchen ohne Tarifvertrag und Mindestlohn müssen sich am Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes der Länder orientieren. Das bedeutet letztendlich einen Stundenlohn von rund 12,50 Euro. Ob die Kommunen sich aber daran halten, sollen sie selbst entscheiden dürfen. Bei Unternehmen mit mehr als 50 Prozent Landesbeteiligung ist die Tarifbindung Pflicht. Bei der Auftragsvergabe soll Nachhaltigkeit eine stärkere Rolle als bisher spielen.

Was passiert auf dem Arbeitsmarkt?

Die Fachkräftegewinnung wird als strategische Aufgabe der kommenden Jahre umrissen. Dafür will die Koalition Arbeitslose verstärkt in den Arbeitsmarkt integrieren. Gleichzeitig heißt es, ohne die Zuwanderung und Integration ausländischer Fachkräfte könne der Bedarf nicht gedeckt werden.

Was ist mit dem von der SPD und den Gewerkschaften geforderten Bildungsfreistellungsgesetz?

Dazu heißt es im Koalitionsvertrag schwammig, seine Einführung werde geprüft. Heißt: Vermutlich nicht.

Welcher Rolle spielt der Klimaschutz?

Er soll als Staatsziel in der sächsischen Verfassung verankert werden und nimmt einen großen Raum im Programm ein. Die Koalition verspricht, unverzüglich das Energie- und Klimaprogramm anzupassen. Zu dessen Kernpunkten gehören ein Ausbauziel für erneuerbare Energien, eine stärkere Beteiligung der Bürger und eine Wasserstoffstrategie.

Wie ernst meint es die Koalition mit der Gleichberechtigung?

Offenbar sehr ernst. Bis 2021 soll ein Gleichstellungsgesetz verabschiedet werden. Ziel: die Hälfte der Macht den Frauen.

Was ist mit dem Braunkohleausstieg und alternativen Energien?

Der Ausbau der Windenergie mit neuen Windrädern ist ein Verhandlungserfolg, den sich die Grünen ans Revers heften können. Im Rahmen bundesrechtlicher Regelungen will der Freistaat den Mindestabstand von neuen Windenergieanlagen zu Wohnsiedlungen auf einen Kilometer festschreiben. Außerdem soll der Ausbau von Speichern und Gaskraftwerken unterstützt werden. Über das von Abbaggerung bedrohte Pödelwitz im Süden Leipzig heißt es: „Die Koalitionsparteien möchten den Ort Pödelwitz erhalten und die Inanspruchnahme der Ortslage vermeiden.“

Gibt es eine neue Gebietsreform?

Ganz klar nein. Stattdessen soll auf freiwillige Zusammenarbeit von Kommunen gesetzt werden.

Welche Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung sind geplant?

Das Quorum für Bürgerbegehren wird landesweit auf fünf Prozent abgesenkt. Kreisfreie Städte und Landkreise erhalten das Recht, das Zustimmungsquorum für Bürgerentscheide auf 15 Prozent herabzusetzen.

Werden die Straßenausbaubeiträge abgeschafft?

Zumindest wird „die faktische Erhebungspflicht im Falle von Haushaltsnotlagen“ abgeschafft.

Was ist mit der Erinnerungskultur?

Schwarz-Rot-Grün unterstützt die Arbeit der verschiedenen Opferverbände und Aufarbeitungsinitiativen. Die sächsische Gedenkstättenlandschaft werde gestärkt und ausgebaut, heißt es.

Welche Schwerpunkte setzt die Koalition in der Landwirtschaft?

Konventionelle und ökologische Landwirtschaft sollen gleichberechtigt nebeneinander bestehen. Die regionalen Unternehmen werden dabei besonders unterstützt.

Was passiert mit der medizinischen Versorgung auf dem Land?

Die Koalition bekennt sich zu regionalen Ärztenetzen, medizinischen Versorgungszentren, Gesundheitszentren und zu der von der SPD geforderten Poliklinik Plus. Die Landarztquote kommt per Gesetz.

Und in der Pflege?

Die Koalition verspricht auch hier ein neues Maßnahmenpaket. Bürokratieabbau, Unterstützung von pflegenden Angehörigen und Ausbau der Kurzzeitpflege sind dabei unter anderem Schwerpunkte.

Gibt es eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten?

Es soll zumindest eine anonymisierte Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte im Einsatz geben, was SPD und Grüne eingeklagt hatten. „Betroffene anlassloser Kontrollen erhalten zukünftig als Nachweis eine Kontrollbescheinigung.“

Wie will die Koalition die Justiz unterstützen?

Man werde die Justiz „auskömmlich“ ausstatten, heißt es dazu und kurzfristig auch verstärken. Dazu sollen die Arbeitsbedingungen lukrativer gestaltet werden, um den bevorstehenden Generationswechsel zu bewältigen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die zügigere Verfolgung von Straftaten. Mit einer Bundesratsinitiative soll das Zeugnisverweigerungsrecht dahingehend erweitert werden, dass das Vertrauensverhältnis Sozialarbeitern und deren Klienten stärker geschützt wird.

Welches Mitspracherecht haben die Bürger?

Ein Transparenzgesetz auf Initiative der Grünen hat zum Ziel, die Regierungsarbeit nachvollziehbar zu machen und die Kontrollfunktion des Parlaments zu stärken. Die Koalition will die Hürden für Volksanträge und für Volksbegehren absenken. Gleichzeitig soll ein Volksentscheid ab einem Zustimmungsquorum von 20 Prozent möglich sein.

Beginnt jetzt das große Geldausgeben?

Jein. Dazu heißt es, man belasse die Investitionen auf einem hohen Niveau, treffe Vorsorge für künftige Versorgungslasten und tilge weiter Schulden. „Wir werden den sächsischen Haushalt hinsichtlich seines Leistungsvermögens und seiner Risiken überprüfen.“

Was sagen die Parteichefs?

Ministerpräsident Michael Kretschmer, zugleich CDU-Landeschef, sagte gestern: „Das ist ein guter Plan für dieses Land.“ Für Grünen-Landessprecher Wolfram Günther ist es gelungen, „in diesem Koalitionsvertrag den Klimaschutz ins Zentrum zu rücken“. Landessprecherin Katja Meier sagte, der Koalitionsvertrag halte das Grünen-Wahlversprechen, „dieses Land demokratischer und weltoffener zu machen“. SPD-Chef Martin Dulig sprach von „einer Chance für die nächsten fünf Jahre“.

Was sagen die anderen Parteien?

AfD und Linke ließen gestern kein gutes Haar an der Vereinbarung. AfD-Fraktionschef Jörg Urban sagte: „Der Koalitionsvertrag ist erneut ein Beleg dafür, dass Konservative in der CDU nichts zu melden haben.“ Sie müssten zuschauen, wie ihre Partei unter Ministerpräsident Michael Kretschmer immer weiter nach links abdrifte. Die Linke-Landesvorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann sowie der Landtags-Fraktionschef Rico Gebhardt ließen wissen: „Dieser Vertrag wird den großen gesellschaftlichen Veränderungen nicht gerecht.“ Als erste Maßnahme wäre die Abschaffung „des als Schuldenbremse getarnten Investitionsverbots“ nötig gewesen, um in Sachsen Fortschritt aktiv zu gestalten. Die FDP sagte, sie vermisse eine Vision für Sachsen und den Mut zu mehr Ideen für die Zukunft des Freistaats.

Wie geht es nun weiter?

In trockenen Tüchern ist der Vertrag damit allerdings noch nicht ganz. Nun muss noch die Basis Grünes Licht geben. Für die CDU soll das auf einem außerordentlichen Parteitag am 11. Dezember geschehen. Grüne und SPD hingegen planen dafür Mitgliederbefragungen, die jeweils Mitte Dezember abgeschlossen sein sollen. Erst, wenn in allen drei Parteien Zustimmung erzielt wird, gibt es eine neue Landesregierung. Das selbstgesetzte Ziel ist derzeit: noch vor Weihnachten.

Von Roland Herold