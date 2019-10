„Kesseltreiben ist unerträglich“: Bischof Rentzing bekommt jetzt Unterstützung

Dresden

Sachsens evangelische Landeskirche kommt nicht zur Ruhe. Bischof Carsten Rentzing hatte am letzten Freitag aufgrund anhaltender Kritik an seiner konservativen Haltung und Amtsführung seinen Rücktritt erklärt. Unter anderem war Rentzing die Mitgliedschaft in der schlagenden studentischen Landsmannschaft „Hercynia“ sowie ein Vortrag 2013 in der Berliner „Bibliothek des Konservatismus“ vorgehalten worden.

Besonders aber die bekannt gewordene Veröffentlichung von Texten in der rechtsnationalen Zeitschrift „Fragmente“, für die Rentzing als Student Anfang der 1990er Jahre schrieb, hatten ihn unter Druck gesetzt. Rentzing kündigte daraufhin am Freitag letzter Woche an, sein Amt „zum schnellstmöglichen Zeitpunkt“ niederzulegen, „um Schaden von meiner Kirche abzuwenden.“

Petition : Rentzing hat sich nichts zuschulden kommen lassen

Inzwischen gibt es aber auch Unterstützung für den umstrittenen Landesbischof, der weiter formal im Amt ist und derzeit im Urlaub weilt. So läuft seit Mittwoch eine Petition, die den Verbleib von Rentzing im Amt fordert. Auf der Plattform CitizenGo, die in der Vergangenheit mit Petitionen zur Ablehnung gleichgeschlechtlicher Ehen, der Gleichstellung von Homosexuellen oder zum Verbot von Abtreibungen von sich reden machte, heißt es nun: „Es ist eindeutig, dass sich Landesbischof Dr. Rentzing aktuell nichts, das einen Rücktritt rechtfertigen würde, hat zuschulden kommen lassen!“ Deshalb sei es nötig, ihn gegen den ausgeübten Druck „und die gegen ihn gestartete Schmutzkampagne“ in Schutz zu nehmen, und für seinen Verbleib im Amt einzutreten, „damit die Intriganten nicht die Oberhand behalten.“

Über 9000 Unterzeichner bis Donnerstag Nachmittag

Bis Donnerstag Nachmittag hatten bereits über 9000 Personen diese Petition unterzeichnet. In der Eingabe an das sächsische Landeskirchenamt, die jeder Petitionsunterzeichner unterschreiben soll, werden die Vorwürfe gegen Rentzing zurückgewiesen. So heißt es in dem Schreiben, tausende Akademiker in Deutschland seien Mitglieder von Studentenverbindungen. Unter anderem sei auch Werner Leich, von 1978 bis 1992 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen, Mitglied einer schlagenden Verbindung gewesen. „Bei Bischof Leich hat dies (zu Recht) niemanden interessiert, bei Bischof Rentzing wird dies zum Skandal gemacht. Warum?“. Leich war auch Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR (1986–1990) und gilt als „Bischof der Friedlichen Revolution“.

„Bibliothek des Konservatismus“ hatte schon andere Referenten

Zum Vortrag in der „Bibliothek des Konservatismus“ – die dem Umfeld der Neuen Rechten zugeordnet wird – heißt es: Die Bibliothek firmiere weder als Teil dieser Strömung noch werde diese Fremdzuschreibung der Bandbreite der dort auftretenden Referenten gerecht. So hätten dort unter anderen auch die „Zeit“-Redakteure Jens Jessen und Ulrich Greiner, der FAZ-Redakteur Patrick Bahners oder der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach dort referiert.

Zur Autorentätigkeit bei der Zeitschrift „Fragmente“ – die zwischen 1989 und 1992 mit einer Auflage von etwa 100 Exemplaren erschien – heißt es: In seinen Aufsätzen habe sich Rentzing unter anderem kritisch mit der Demokratie in der Bundesrepublik beschäftigt, „wie er sie kurz nach der Wende wahrgenommen hat. Demokratiekritik aber ist nichts Verwerfliches.“ Auch Philosophen täten dies seit der Antike bis heute immer wieder.

CDU-Politiker Krauß : Rentzing widerstand Zeitgeist

Rückendeckung kommt inzwischen aus Teilen der sächsischen CDU. So kritisierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß (Erzgebirgskreis): Einige Pfarrer der Landeskirche hätten es im Umgang mit Rentzing an Fairness fehlen lassen. Mit Rentzing würde die Evangelische Kirche in Deutschland einen profilierten Bischof verlieren. „ Carsten Rentzing stand für eine glaubensfrohe Kirche, die dem Zeitgeist widerstand“, so Krauß.

Der Torgauer CDU-Bundestagabgeordnete Marian Wendt findet das „linksorientierte Kesseltreiben gegen Rentzing“ unerträglich. Quelle: dpa

Petitionsausschuss-Chef Wendt attackiert Kritiker

Der nordsächsische CDU-Kreischef Marian Wendt, der als Bundestagsabgeordneter auch Chef des Petitionsausschusses ist, attackierte am Donnerstag scharf die Kritiker des Bischofs. „Das linksorientierte Kesseltreiben gegen Carsten Rentzing finde ich unerträglich“, so Wendt in einer Mitteilung.

„Kampagne mit viel Doppelmoral “

Wendt, der als Torgauer zwar nicht Mitglied der Landeskirche Sachsen, sondern der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands ist, erklärte weiter: „Ich habe mir inzwischen eine Meinung gebildet. Bei der Kampagne gegen Rentzing scheint mir viel Doppelmoral vorzuherrschen.“ So sei die Mitgliedschaft in einer Studentenverbindung per se nichts verwerfliches. „Es mag schwarze Schafe unter den Corps und Burschenschaften geben, aber im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es Studentenverbindungen, die sich für Freiheit und Demokratie in Deutschland eingesetzt haben.“

Rentzing habe sich in letzten 30 Jahren geändert

Er billige Rentzing außerdem zu, dass er sich 30 Jahre nach seiner Studentenzeit geändert habe und frühere Positionen inzwischen kritisch sehe. „Bei aller Notwendigkeit einer kritischen Hinterfragung früherer Aktivitäten, muss doch zählen, wenn sich ein Mensch gewandelt hat und für die christliche Gemeinschaft in den letzten Jahren herausragend gearbeitet hat. Selbst wenn Rentzing vor 30 Jahren Texte verfasst hat, die sicher auch nicht meine Ansichten widerspiegeln, so hat er sich davon doch deutlich distanziert.“

In seinem Amt als Landesbischof seien Wendt keinerlei antidemokratische Äußerungen von Rentzing bekannt. „Gerade uns Christen sollte Vergebung nichts Fremdes sein.“ Wendt erinnert in dem Zusammenhang an das Bilbelzitat: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“ (Joh 8,7)´.“

Von Olaf Majer