Kick mit dem Mokick aus Suhl: Studenten aus Bayern schwören auf ihre "Simme"

München/Leipzig

Manchmal müssen auch hartgesottene Mopeds-Fans eine Pause einlegen. Im Winter zum Beispiel. Oder während einer längeren Reise. Doch was tun, wenn danach die Simson nicht anspringen will? Das 45 Jahre alte Mokick mit etwa 50 Kubikzentimetern Hubraum möchte seinen Vergaser gesäubert bekommen. „Sie ist anspruchsvoll“, lacht Levi Textor. Der 22-jährige Münchener hat das Kleinkraftrad vor etwa vier Jahren von seinem älteren Bruder Magnus „sozusagen vererbt bekommen“, erklärt der Elektro- und Infotechnik-Student.

„Sind gut gebaut, und man kann jede Schraube nachkaufen“

Magnus, heute 27, habe sich seinerseits die Simson geholt, „weil sie günstiger war als Vespas oder dergleichen“. Mit dem Kult um das Moped habe er sich erst später auseinandergesetzt, sagt er. „Nach und nach kauften sich immer mehr Freunde die S50 oder die S51, oder gar die Schwalbe. Sie sind gut gebaut, und man kann jede einzelne Schraube nachkaufen. Das sind tolle Einsteigermodelle, um auch mal selbst Hand anzulegen“, sagt der 27-Jährige. Schlussendlich würden die „Simmen“ einfach cool aussehen und seien sehr zuverlässig. „Ein perfektes Motorrad für die Stadt, das man auch mal über den Bordstein heben kann.“

Anzeige

Dann beugt er sich mit dem nötigen Werkzeug über die kleine Maschine und bastelt erst mal an ihr herum, bis er den Vergaser abnehmen kann. „Ich werkele sehr gerne an solchen Sachen, bin Hobbybastler und genieße die Arbeit, die ich an der Simson machen kann.“ Mit diversen Bürsten und Pinseln ausgerüstet, fängt der junge Tüftler an, das Motorrad wieder funktionsfähig zu machen. „Ein klarer Vorteil an ihr ist, dass ich alles selbst reparieren kann“, sagt er fast wie nebenbei. Denn an dem Kleinkraftrad stehen alle Teile fast komplett frei oder sind sehr einfach zu erreichen. Ersatzteile gibt es zuhauf, sagt der Student. „Und sie sind auch relativ erschwinglich.“

Weitere LVZ+ Artikel

Fast täglich auf den Straßen Münchens unterwegs: Levi auf seiner S50. Quelle: privat

Mopeds haben 3,6 PS und schaffen 60 km/h Spitze

Das zwischen 1975 und 1980 produzierte Modell des Herstellers VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson Suhl, mit einer Leistung 2,65 Kilowatt beziehungsweise 3,6 Pferdestärken, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde – bergab und in liegender Haltung auch ein bisschen mehr. Normalerweise muss man dafür einen Motorradführerschein haben. Nicht so bei der Simson. Die DDR-Maschine darf Levi auch mit dem normalen Autoführerschein bedienen, der standardmäßig nicht nur für die Kategorie B – also Autos – sondern auch für die Kategorie AM – also Kleinkrafträder mit einer Leistung bis 4 Kilowatt – gilt. „Es ist schon ein besonderes Gefühl, nicht nur weil sie so schnell ist, sondern weil sie auch einen ganz besonderen Charme ausstrahlt“, sagt der 22-Jährige mit einem fast schon verliebten Unterton in seiner Stimme.

Beliebter Geschenkeklassiker zur DDR-Jugendweihe

Der Hype um die Mopeds ist dabei gar nicht so neu – beliebt waren sie schon zu DDR-Zeiten. Die 15-Jährigen wünschten sich oft das Gefährt zur Jugendweihe oder Konfirmation. Es war ein Klassiker unter den Geschenken, zu dem Verwandte und Bekannte gern einen Geldschein dazugaben. Lange Wartezeiten gab es nicht – anders als auf ein Auto, auf das man mehr als zehn Jahre warten musste – waren die „Simmen“ meist sofort verfügbar.

Das Thüringer Unternehmen – gegründet 1856 von den jüdischen Brüdern Löb und Moses Simson in Suhl – wurde gerade durch die in der DDR hergestellten Zweiräder berühmt. Mit insgesamt knapp sechs Millionen hergestellten Krafträdern war Simson der größte Hersteller von Zweirädern Deutschland und ist es bis heute noch geblieben. Neben der S50 und dem Nachfolgerin S51 ist der VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson Suhl besonders für die Schwalbe bekannt. 1964 lief die erste vom Band, hieß eigentlich KR51 – KR stand dabei für Kraftroller. Auch das erste Suhler Vögelchen – die Schwalbe war die erste der sogenannten Vogelreihe – hatte ebenso wie die S50 einen 50-Kubikzentimeter-Hubraum, war mit 2,2 bis 2,7 Kilowatt und 3,4 PS etwas schwächer als das S-Modell und es gab sie wahlweise mit einem 3- oder 4-Gang-Getriebe. Begehrt waren auch die stärkeren S70 mit 5,6 PS – besonders als Enduro mit hochgezogenem Auspuff.

„Mit der Simme fahren ist wie eine kleine Zeitreise“

Levi schwört aber weiter auf seine S50. Nach etwa eineinhalb Stunden ist auch der Vergaser vom Typ 16N1-8 sauber und wieder zusammengesetzt. Das Einbauen geht für den geübten Tüftler sehr schnell. Dann geht’s endlich wieder los, ab auf die Straße vor dem Haus, in dem der Student mit seiner Mutter lebt. „Ich fahre fast täglich mit der Simme, es macht Spaß und ist jedes Mal eine kleine Zeitreise“, beschreibt Levi den Kick mit dem Mokick. „Ich gewinne einen kurzen Einblick, was in Sachen Technik zu DDR-Zeiten wirklich wichtig war.“

Damit meint der 22-Jährige vor allem die Robustheit des Zweitakters und die überschaubare Zusammensetzung. Die Mopeds wurden, wie auch sonstige Gefährte in der Deutschen Demokratischen Republik, mitsamt Werkzeugkasten verkauft. „So konnte jeder mal eben selbst an seiner Maschine herumschrauben, wenn etwas zu machen war“, sagt Levi. Er selbst legt etwa vier bis fünf Mal im Jahr Hand an. Gerade das mache die Erlebnisse umso authentischer. Außerdem seien die Simson-Maschinen gemacht, um Zeiten zu überdauern.

Der Student ist weit nach der DDR-Zeit geboren, hat mit seinen 22 Jahren nichts mehr vom Sozialismus mitbekommen, kann sich in München nicht einmal ein annäherndes Bild davon machen, wie das Leben in Ostdeutschland vor der Wende war. Das Moped ist für ihn daher eine kleine Verbindung in diese unbekannte Vergangenheit. „Für mich ist Osten vor allem der Geruch meiner Simson“, schmunzelt Levi und schaut mit leicht verklärtem Ostalgie-Blick auf das Gefährt. „Meine kleine Zeitmaschine.“

Wenn der Vergaser streikt, muss Levi auch mal zum Schraubenzieher greifen. Die überschaubare Technik der Simson-Mopeds gefällt ihm als Bastler. Quelle: Privat

„Nach 13 Stunden Fahrt tut der Arsch schon extrem weh“

Die Fahrzeit spielt dagegen eher eine untergeordnete Rolle – schnelles Tempo ist nicht das Ziel. „Ich bin damit mal bis in den Odenwald gefahren“, erinnert sich Levi. Letzten Sommer sei er seiner Familie dahin in den Urlaub gefolgt. „Ich habe etwa 13 Stunden mit Pausen gebraucht, um endlich ans Ziel zu kommen. Der Arsch tut danach schon extrem weh“, lacht der Münchener. Ab und an habe er einen Stopp einlegen müssen, weil das Moped nicht mehr richtig abkühlte. „Etwa alle zwei Stunden musste ich anhalten und ihr eine Verschnaufpause gönnen.“ Auch bergauf habe sich die Simson ein bisschen schwer getan. „Aber ich bin schlussendlich angekommen. Ob nun mit oder ohne Schmerzen im Gesäß – sie hat sich wacker geschlagen.“

Serie der LVZ-Volontäre zu 30 Jahre Deutsche Einheit 30 Jahre Deutsche Einheit – das sind auch 30 Jahre voller Geschichte(n). Eine spannende Entwicklung hat seitdem stattgefunden. Wo aber stehen wir heute? Stimmen die Klischees noch vom Besser-Wessi und Jammer-Ossi? Ist trotz Mauerfalls weiterhin eine Mauer in den Köpfen spürbar? Zum 30. Jahrestag der Einheit kommen die Volontäre der Leipziger Volkszeitung zu Wort. Die jungen Journalistinnen und Journalisten aus Ost und West – bis auf drei Ausnahmen alle nach 1990 geboren – haben Geschichten aufgeschrieben, Menschen porträtiert, Interviews geführt. In den Beiträgen geht es um eine Bestandsaufnahme aus der Sicht der jungen Generation. Über der Serie steht die Frage: „Was hat der Osten noch mit uns zu tun?“ In insgesamt neun Teilen werden ganz unterschiedliche Facetten beleuchtet: Von den hämischen und besorgten Kommentaren, die eine junge Frau aus Bayern hörte, als sie beschloss im Osten zu studieren. Bis zu der Frage: „Gibt es das Ost-Gen?“ Ein Forscher verrät, welche Folgen der Untergang der DDR und die Nachwende-Erfahrungen noch heute für Menschen im Osten haben. Jede Woche erscheint ein neuer Teil der Serie. Bislang sind erschienen: In den Östen? Echt jetzt? Was Katharina beim Umzug nach Leipzig erlebte Ost-Unternehmer Teil 1: „Im Osten hat jeder irgendwelche Talente“ Ost-Unternehmer Teil 2: „Flexibler Arbeitsort, mehr Mut – so haben wir’s geschafft“, DDR-Design: Warum ist das denn wieder chic? .

Von Elena Boshkovska