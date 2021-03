Dresden

„Ich nehme das Urteil an“, sagte Alexander B. am Dienstag, nachdem er vom Landgericht Dresden zu 13 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt und seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet worden war. Das ist selten. Bei dem Strafmaß denken fast alle Verurteilten über Rechtsmittel nach.

Widerliche Machwerke im Darknet

Die 38-Jährige gehörte zu einer weltweit agierenden Bande, die jahrelang kinderpornografische Plattformen im Internet betrieb. Er eröffnete dann eine eigene Plattform im Darknet und war dort für „die inhaltliche Ausgestaltung, Qualität und Quantität“ zuständig. Von den Nutzern forderte er „Bewerbungsvideos“, also selbst gedrehte Missbrauchsfilme. Solche widerlichen Machwerke produzierte der Arbeitslose aber auch selbst – Er missbrauchte Mädchen, filmte die Taten und stellte sie auf die Plattform.

Säuglinge schwer missbraucht

Opfer waren Töchter von Familienmitgliedern oder Bekannten, die ihm ihre Kinder arglos überließen. Darunter auch die beiden Babys seiner Cousinen – fünf und neun Monate alt. Er misshandelte und missbrauchte die Säuglinge vor laufender Kamera so brutal, „dass sie mehrfach in die Gefahr des Todes gebracht wurden“. Ein Video war so extrem, dass es selbst Pädophile von der Plattform löschten.

Richter: Das verfolgt einen weiter

„Wir haben unzählige Tatvideos in Augenschein genommen und das Leid und die Schmerzen der Kinder gesehen. Gerade die Videos mit den Babys waren schwer zu ertragen. Da kann man nach Feierabend nicht einfach abschalten, das verfolgt einen weiter“ sagte der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel.

Alexander B. hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt: Er sei pädophil, habe Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren bevorzugt, sei dann aber auch auf Kleinstkinder gestoßen. Selbst als sich eines der Mädchen der Mutter offenbarte und gegen ihn ermittelt wurde, machte B. weiter, bis ihm das LKA und Europol das Handwerk legten.

Von Monika Löffler