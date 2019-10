Kinderpornografie bei zwei Lehrern: Leipziger Bundesgericht verhandelt über Entlassung

Berlin/Leipzig

Am Donnerstag werden vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Fälle zweier Pädagogen verhandelt, bei denen die Polizei pornografische Fotos mit Minderjährigen sichergestellt hat. Beide waren an unterschiedlichen Schulen in Berlin tätig, wurden in Folge der Ermittlungen zu Geldstrafen in vierstelliger Höhe verurteilt und vom Dienst suspendiert. Versuche von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres ( SPD), die beiden Lehrer auch ganz aus dem Staatsdienst entlassen zu können, scheiterten allerdings an den zuständigen Gerichten. Nun soll die oberste Instanz in der Messestadt ein abschließendes Urteil fällen.

Strafbefehle zu 4000 und 4500 Euro

Dem ersten Pädagogen kam die Berliner Polizei im Dezember 2012 auf die Spur, weil er auf ausländischen Webseiten mit kinderpornografischen Inhalten gesurft war. Bei einer Hausdurchsuchung im Februar 2013 stellten die Beamten beim Gymnasiallehrer (u.a. Latein, Ethik und Geschichte), der zudem auch Vertrauenslehrer der Schüler war, eine ganz Reihe von explizit pornografischen Inhalten mit Minderjährigen fest. Der Mann akzeptierte einen Strafbefehl in Höhe von 80 Tagessätzen je 50 Euro und entging so einer öffentlichen Verhandlung.

Auch im zweiten Fall wurden die Beamten auf dem Rechner eines Lehrer fündig. Der Pädagoge klagte allerdings gegen seinen Strafbefehl in Höhe von 12.500 Euro und bekam letztlich Recht. Die Strafe wurde auf 90 Tagessätze je 50 Euro festgelegt und akzeptiert.

Beide Lehrer wurden zudem suspendiert – bei Fortzahlung von etwa der Hälfte ihres Beamtengehaltes. Offiziell sind sie aber seit 2015 weiterhin im Staatsdienst tätig, weil eine Entlassung nach Beamtenrecht nicht zwangsläufig ist. Dagegen wollte Berlins Bildungssenatorin Scheeres vorgehen, die Sozialdemokratin klagte erst am Verwaltungs-, später auch am Oberverwaltungsgericht der Bundeshauptstadt auf Entlassung der beiden Pädagogen.

„Höchstmaßnahme nicht gerechtfertigt“

Letztlich blieb das Bemühen ohne Erfolg – weil die Auffassung, ein Lehrer „sei in Fällen des Besitzes kinderpornographischer Bilddateien im Beamtenverhältnis stets untragbar mit geltendem Disziplinarrecht unvereinbar ist“, so das Oberverwaltungsgericht in seinem Urteil. Zudem seien Anzahl, Art und Inhalt der gefundenen Fotos „im deutlich unteren Bereich der möglichen Begehungsformen der Straftat.“ Eine Entlassung der Beamten aus dem Staatsdienst als disziplinarische Höchstmaßnahme sei deshalb nicht gerechtfertigt“, urteilte zuletzt das Berliner Oberverwaltungsgericht und berief sich dabei auch auf ein ähnliches Urteil des Leipziger Bundesverwaltung.

Letztere Justizbehörde wird am Donnerstag nun ebenfalls abschließend über die Klage der Berliner Bildungssenatorin gegen die beiden Lehrer befinden müssen.

Von Matthias Puppe