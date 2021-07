Kinos rund um Oschatz starten wieder durch

Region

In dieser Woche endet offiziell die Corona-Zwangspause der Lichtspielhäuser. Um in den Genuss von Filmen auf großer Leinwand zu kommen, haben die Menschen in der Collm-Region die Qual der Wahl zwischen den vier Himmelsrichtungen: Kulturbastion in Torgau, Cine-Star-Filmpalast Riesa, CiD in Döbeln und Central Theater Grimma.

In Riesa investierte man im acht Monate andauernden Lockdown unter anderem in eine neue Klimaanlage und ein überarbeitetes Soundsystem als Willkommensgeschenk für die Gäste. „Außerdem haben wir renoviert und Sessel ausgetauscht. Da, wo es nötig war“, so Betreiber Alexander Malt. Zum bundesweiten Start am 1. Juli mussten sein Team und er aus einer Masse von Filmen wählen – denn in der Zeit der Schließung haben sich einige Produktionen angesammelt, die nun in fünf Sälen gezeigt werden.

Viele Neustarts

Zur Auswahl stehen unter anderem die Blockbuster „Godzilla vs. Kong“ (Monsteraction in 2D und 3D), kindgerechtes und lustiges Familienkino mit „Peter Hase 2“ (eigentlich für Ostern geplant gewesen) und „Catweazle“ mit dem unverwüstlichen Otto Waalkes, Julius Weckauf (der als junger Hape Kerkeling in „Der Junge muss an die frische Luft“ debütierte) und Katja Riemann. Gruslig wird es dagegen mit „Conjuring 3“ und“A Quiet Place 2“. Zum Neustart locken Rabatte an der Riesaer Kinokasse – noch bis einschließlich Sonntag, 4. Juli, geht es für alle Besucher – egal welchen Alters, egal welcher Film – zum Kinderpreis von sechs Euro in den Saal. Der Vorverkauf für „Fast & Furious 9“ (Start: 14. Juli) ist ebenfalls angelaufen.

Große Hoffnung setzt die Kinowelt auch auf den schon mehrmals verschobenen 25. James-Bond: „Keine Zeit zu sterben“, in dem Daniel Craig das letzte Mal als britischer Geheimagent 007 zu sehen ist, soll am 30. September anlaufen.

Juri von Altenburger Fliesenlegerfirma O&K verlegt in den Toiletten des Döbelner Kinos neue großformatige Fliesen. Quelle: Sven Bartsch

Jubiläum und Regeln

Eine Woche vor dem offiziellen Start öffnete bereits das CiD in der Burgstraße in Döbeln seine vier Säle. Auf der Facebookseite des Hauses konnte man da schon nachlesen, wie die Gegebenheiten im Umgang mit der Pandemie dort und in anderen Kinos sind. Während die Testpflicht bei einer Inzidenz von unter 10 wegfällt, ist die Maske im Foyer und bis zu Filmbeginn zu tragen, später in allen vier Sälen nicht mehr. Essen und trinken ist möglich. Nicht verzichtbar sind jedoch die Kontaktnachverfolgung und die Mindestabstände. Aus diesem Grund empfiehlt sich auch eine Ticketreservierung online. Als im vergangenen Sommer die ersten Lockerungen kamen, versuchte man sich in Döbeln im übrigen mit Autokino – der gewünschte Erfolg blieb jedoch ebenso aus wie bei der Aktion „Filmklassiker“ in Riesa, die immer sonntags 17 Uhr liefen.

Sowohl in Döbeln als auch in Grimma ist man krisenerprobt, was Kinoschließungen in Folge von Hochwasser angeht. Mit den Corona-Lockdowns ist das jedoch nicht vergleichbar. Für Thomas Hildebrand, der das Central Theater in Grimma mitten im Zentrum führt, hätte es im Januar eigentlich Grund zum feiern gegeben – denn im Januar feierte er 25-jähriges Bestehen. Unterstützen können ihn Besucher mit dem Lösen eines Tickets und einem Abstecher in die gegenüberliegende Kinobar „Filmriss“.

Noch etwas in Geduld üben müssen sich die Freunde des Open Air Sommerkinos der Kulturbastion Torgau. Die Termine hierfür sind der 12., 13. und 14. August 2021. Wie bei allen anderen Veranstaltungen auch gilt dabei ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept.

In der Alten Schaltwarte des E-Werks Oschatz sind vorerst keine regelmäßigen Kinotermine geplant.

Grimmas Kino legte am 1. Juli nach achtmonatiger Corona-Schließzeit wieder los. Betreiber Thomas Hildebrand (l.) und sein Mitarbeiter David Kauerauf trafen in den letzten Tagen die Vorbereitungen. Demnächst soll dann auch der Blockbuster "Fast & Furious 9" laufen, dessen Plakat beide vor dem Central-Theater in die Kamera halten. Quelle: Frank Prenzel

Von Christian Kunze