Kipping und Pellmann wollen Sachsens Linke in die Bundestagswahl führen

Dresden

Die Linke will mit einer Kampfansage an die Superreichen aus dem Umfragetief kommen. „Wir wollen an die reichsten 0,7 bis 1 Prozent der Bevölkerung ran“, kündigte Sachsens Landesvorsitzender Stefan Hartmann am Mittwoch an. Eine neue Steuer soll ab einem Vermögen von einer Million Euro greifen. „Wir stellen die soziale Frage in den Mittelpunkt und sind für alle Menschen da, die nicht auf einem Geldsack sitzen“, machte Hartmann mit Blick auf die Bundestagswahl klar. Es dürfe nicht sein, dass die Krise abermals von jenen bezahlt werden soll, „die sowieso schon immer zahlen“.

Kipping und Pellmann sollen Direktmandate gewinnen

Mit welchem Personal die sächsische Linke in den Wahlkampf ziehen wird, entscheidet sich am Sonnabend in Dresden: Bei einer Aufstellungsversammlung werden 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Landesliste entscheiden. Die langjährige Bundesvorsitzende Katja Kipping (43) aus Dresden hat bereits ihre Bewerbung für den Spitzenplatz angekündigt, den sie schon 2017 innehatte. Für Rang 2 wird erstmals der Leipziger Sören Pellmann (44) ins Rennen gehen. Die Beiden gelten innerhalb der Partei auch als aussichtsreichste Kandidaten, um in ihren Wahlkreisen die begehrten Direktmandate zu gewinnen.

Sachsens Linke liegt in Umfragen bei 10 bis 12 Prozent

Für die sächsische Linke sitzen aktuell sechs Abgeordnete im Bundestag. „Wir streben an, dass diesmal zehn Kandidaten reinkommen“, sagte Co-Landeschefin Susanne Schaper. Als Mindestziel gilt: Das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017, als es trotz knapp vier Prozentpunkten Verlust zu 16,1 Prozent gereicht hatte, soll wiederholt werden. Bei der Landtagswahl 2019 war die Linke nur noch auf 10,4 Prozent gekommen, in Umfragen liegt sie derzeit bei 10 bis 12 Prozent. Deshalb wird sich der mit rund 7300 Mitgliedern bundesweit drittgrößte Linke-Landesverband noch strecken müssen, um das proklamierte Ziel erreichen zu können.

Rüstungsausgaben sollen jedes Jahr weiter sinken

Neben der neuen Vermögenssteuer, die pro Jahr etwa 58 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen könnte, soll inhaltlich mit zwei wesentlichen Marken gepunktet werden. Zum einen sollen die Rüstungsausgaben jährlich um zehn Prozent sinken. Und zum zweiten gehe es um den sozialen Bereich insgesamt, beispielsweise um Mieten sowie die steuerliche Entlastung vor allem für niedrige Einkommen, so Hartmann, der die Linke in diesen Fragen als „das Original“ ansieht.

Von Andreas Debski