Kirche Schöna: Frau bei Sturz in die Tiefe schwer verletzt

Bei einem tragischen Unfall ist am Dienstagvormittag in der Kirche Schöna (Gemeinde Mockrehna) eine Frau schwer verletzt worden. In der Kirche liefen zu diesem Zeitpunkt Arbeiten, um eine der beiden Glocken im Inneren der Kirche aus dem Turm auf den Boden herabzulassen, um sie zu Reparaturarbeiten ins bayrische Nördlingen zu bringen.

Bei einem Sturz in die Tiefe ist am Dienstagvormittag eine Frau in der Kirche in Schöna schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber hat sie in die Klinik gebracht.

Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die an den Arbeiten unbeteiligte Schönaerin, Anfang 60, mehrere Meter in die Tiefe. Rettungskräfte versorgten die Frau zunächst in einem Krankenwagen, später wurde sie mit einem Hubschrauber in eine Leipziger Klinik gebracht.

Arbeiten zur Bergung der Glocke vorerst gestoppt

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ist vor Ort, die Arbeiten zur Bergung der Glocke sind derzeit gestoppt. Wann sie wieder aufgenommen werden können, steht noch nicht fest.

