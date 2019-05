Leipzig

SPD-Festspiele in Leipzig: Donnerstag und Freitag tagten die Fraktionsvorsitzenden der Bundesländer in der Messestadt, am Sonnabend folgte der Sachsengipfel. Unter dem Motto „Deine Stadt. Dein Europa.“ tagte die Landespartei im Kubus des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Lediglich rund 50 erschienene Mitglieder entschuldigte SPD-Generalsekretär Henning Homann mit dem Umstand, dass sich die Partei mitten im Kommunal- und Europawahlkampf befände, wofür viele Mitglieder auf Info-Punkten der Partei an den Straßen stünden und um Wähler würben.

Sachsens SPD-Chef Martin Dulig schlug den Bogen in einer emotionalen Rede dann allerdings noch weiter bis hin zur Landtagswahl am 1. September und stellte Eckpunkte des Regierungsprogrammes seiner Partei vor. Das komplette Programm soll auf dem Parteitag am 22. Juni verabschiedet werden.

Vor fünf Jahren war die SPD bei den Landtagswahlen noch bei 12,4 Prozent gelandet. Was sich dann in der folgenden Legislaturperiode von Schwarz-Rot an gesellschaftlicher Veränderung vollzogen habe, sei in keinem Koalitionsvertrag abbildbar gewesen, räumte der SPD-Chef zunächst ein. „Die Gesellschaft ist immer weiter nach rechts gerückt.“ Aufgabe seiner Partei sei es deshalb, der Angst vieler Menschen nun Zuversicht, Orientierung und Vertrauen entgegenzusetzen. Denn: „Das Misstrauen hat in Deutschland eine kulturelle Ebene erreicht.“

Ausführlich ging Dulig auch auf die Demonstration des rechtsgerichteten Dritten Wegs am 1. Mai in Plauen ein. „Das hat mir Angst gemacht“, sagte er und erneuerte gleichzeitig seine Kritik an der Versammlungsbehörde. Es sei blauäugig, zu glauben, der Spuk entzaubere sich von allein. „Jetzt muss man auch am Kaffeetisch über Politik reden.“

Aus dem neuen Wahlprogramms seiner Partei nannte er drei Schwerpunkte: gleiche Bildungschancen, soziale Arbeitswelt und faire Kommunalpolitik. Neben dem längeren gemeinsamen Lernen und der Entrümpelung der Lehrpläne wolle seine Partei eine für Eltern günstige und qualitativ hochwertige Versorgung in den Kindertagesstätten. „Ja, wir wollen die schrittweise kostenfreie Kita bis 2030“, rief Dulig. Schritt für Schritt gelte es auch einen besseren Betreuungsschlüssel zu erreichen.

In Bezug auf die Arbeitswelt forderte er eine größere Sozialpartnerschaft: „ Sachsen ist das Land, in dem die niedrigsten Löhne gezahlt werden.“ Und fügte hinzu: „ Sachsen muss ein Tarifland werden.“

Zum Thema Kommunalpolitik sagte der SPD-Chef, es sei ein guter Ansatz, die einmalig gezahlte 70 000-Euro-Pauschale zu verstetigen. Kommunen sollten daraus in jedem Jahr einen Bürgerhaushalt bilden und damit dringende Aufgaben vor Ort lösen können. Gleichzeitig machte er klar, dass sich damit der Freistaat aber nicht aus seinen Verpflichtungen zurückziehen oder sie vernachlässigen dürfe. Am Ende gehe es schließlich immer darum, dass die Menschen sehen könnten, was sie konkret von der Politik bekämen.

In der emotional aufgeladenen Atmosphäre im Leipziger Kubus rief Dulig seinen Genossen immer wieder ins Gewissen. Vertrauen und Zuversicht sei auch in den eigenen Reihen notwendig. „Es liegt auch an uns.“ Wenn die SPD nicht selbst an sich glaube, wie sollten es dann andere. Und an diesem Schulterschluss sollten nur die teilhaben, die ihn auch wollten. Dulig wörtlich: „Diejenigen, die meinen, das wird sowieso nichts, die grübeln, die schon aufgegeben haben, die sollen mich in Ruhe lassen.“

Auch die Europaabgeordnete Constanze Krehl mahnte ihre Parteigenossen. Es sei typisch, dass sich viele deutsche Politiker die Erfolge europäischer Politik ans eigene Revers hefteten. Für Misserfolge gebe es umgekehrt jedoch nur einen Verursacher: die EU. „Es ist nicht alles schlecht, was aus Brüssel kommt“, erinnerte Krehl und fügte hinzu: „ Europa steckt in jeder Kommune.“ Sachsen habe sehr viel Geld aus den Europäischen Strukturfonds erhalten. Das dürfe nicht vergessen werden.

Dulig und Krehl setzten sich anschließend mit dem Bautzener SPD-Oberbürgermeister Alexander Ahrens und der SPD-Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe an den bekannten Küchentisch und diskutierten mit der Basis unter anderem die Frage, was sozialdemokratische Politik in diesen Zeiten eigentlich ausmacht. Auch da mahnte der Parteichef noch einmal: „Wir dürfen uns nicht davon blenden lassen, dass die SPD in den vergangenen Monaten viele neue Mitglieder gewonnen hat. Denn das betrifft in erster Linie die Großstädte.“

Von Roland Herold