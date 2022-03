Sedgefield

Es sollte ein erholsamer Tag am Strand im südafrikanischen Sedgefield (gelegen zwischen Kapstadt und Port Elizabeth, nahe George) werden. „Eigentlich wollte ich mit meinem Freund Armin Harich einen neuen Paragleiter testen“, sagt Klaus Heinrich. Der Hallenser und leidenschaftliche Kiter war für ein paar Tage zu dem Gründer und Chef der Firma Skywalk gereist und wurde dort am Donnerstag zum Helden. Skywalk entwickelt Gleitschirme und anderes Equipment. Da bemerkte der Saalestädter einen riesigen Auflauf am Strand. „Ich sah etwa 300 Meter vom Ufer entfernt zwei Menschen im Wasser. Die Wellen und deren Sog zogen sie immer wieder nach unten.“

Kiten stand an dem Tag eigentlich nicht auf dem Plan. „Aber meine Ausrüstung habe ich eigentlich ständig dabei“, erzählt Heinrich. So zum Glück auch an diesem Tag am Swartvlei Beach. Der 55-Jährige eilte zum Auto, zog seinen Neoprenanzug an, richtete den Schirm auf. Wenig später war er auf dem Wasser und bei den beiden Mädchen.

„Ohne Schirm hätte auch ich Probleme in diesem Waschkessel“

„Die Hilferufe habe ich noch im Ohr. Beide hielten sich an einer Rettungsboje fest, ständig schlugen die meterhohen Wellen über sie hinweg. Die Mädchen waren wie in einem Kessel gefangen. Ohne meinen Schirm hätte ich in diesem Waschkessel sicher auch Probleme gehabt.“ Der Hallenser erreichte die beiden, die sich daraufhin an sein Kitebrett klammerten. Dann lenkte er den Schirm in Richtung Strand und zog sich und die Mädchen an Land. Krankenwagen, Polizei und Rettungskräfte waren inzwischen eingetroffen. Sie kümmerten sich sofort um die beiden Kinder.

Klaus Heinrich mit Rettungsboje und Wasserflasche. Quelle: privat

„Wir waren vom Lehrer der Schulklasse alarmiert worden“, erzählt Craig Lambinon von der örtlichen Seenotrettung am Telefon. Die Retter vom National Sea Rescue Institute (NSRI) starteten ihren Helikopter, auch eine Taucheinheit war alarmiert worden. Doch der Heli konnte am Boden bleiben. „The German Man“ war schneller, so Craig Lambinon. Er dankte dem Hallenser für sein beherztes Handeln. Dass Ertrinkende auf diese Art gerettet werden, habe es bisher noch nicht gegeben.

Wie sich herausstellte, war die Zwölfjährige einfach ins Wasser gegangen. Die Wellen hatten sie mitgerissen. Eine 17-jährige Surferin, die das bemerkte, eilte ihr mit der Rettungsboje zu Hilfe. Allerdings schafften es beide nicht wieder an Land.

Strömungen sind unberechenbar, zudem gibt es Haie

Die Strände entlang der berühmten Garden Route sind bekannt für ihre unberechenbaren Strömungen, heißt es beim NSRI. Überall warnen Schilder von den Gefahren. Das Schwimmen hier ist verboten. Zudem gibt es Haie. Dennoch wagen sich ständig Einheimische und Touristen zu weit hinaus. Mit schlimmen Folgen, wie Craig Lambinon weiß. Nicht selten könne man Verunglückte nur noch tot bergen.

Bei dem Hallenser Klaus Heinrich klingelt seit der Aktion ständig das Telefon. Die Eltern der Zwölfjährigen, die Schule, die Rettungskräfte – alle wollen sich bei ihm bedanken. Der Rummel um seine Person sei ihm etwas peinlich. „Ich habe gemacht, was jeder andere in meiner Situation genauso gemacht hätte.“ Wichtig ist ihm, dass er als Kiter helfen konnte. Der Sport werde immer häufiger mit Verboten überzogen. „Nicht nur in Deutschland, aber da besonders“, so der Chef einer Dachdeckerfirma. Positive Nachrichten über das Kiten seien eher die Ausnahme.

Von Andreas Dunte