Christoph Lübbert ist Leipzigs Chef-Infektiologe. Der Professor leitet am St. Georg in Leipzig eines der größten Infektionszentren der Republik. Anders als die zurzeit viel zitierten Virologen ist Lübbert kein Laborforscher. Er steht am Krankenbett, will wissen, wie sich die Corona-Patienten angesteckt haben. Manche Perspektiven auf das Virus findet er kritikwürdig.