Kleinflugzeug zieht Bahnen über Leipzig: Das steckt hinter den abendlichen Flügen

Leipzig

Mehrere Stunden lang hat am Donnerstagabend ein Kleinflugzeug über dem Raum Leipzig seine Schleifen gedreht. Immer wieder zog die Maschine dabei über der Messestadt, pendelte bei ihren Flügen zwischen Markranstädt und Taucha, wie Daten des Flugportals Flightradar24 zeigen. Die einmotorige Maschine vom Typ Cessna 208B Grand Caravan überflog dabei knapp ein Dutzend Mal in geringer Höhe das Leipziger Zentrum.

Hintergrund der die mit der Flugsicherung abgestimmten Pendelflüge waren Aufnahmen mit einem Infrarotmessgerät, mit dem aus der Luft die Wärmeabstrahlung im Stadtgebiet gemessen wurde. Die Spezialisten an Bord hatten mit ihren Anlagen dabei Fernwärmeleitungen und Gebäude im Blick. Geprüft wurde, ob es an den Leitungen Lecks gibt und wie es um die Wärmedämmung von Gebäuden beschaffen ist. Um bei den Messungen gute Ergebnisse zu erhalten, ist ein bestimmtes Kälte-Level notwendig.

Flugzeug gehört schweizerisch-deutscher Firma

Besitzer des Flugzeuges ist das schweizerisch-deutsche Unternehmen BSF Swissphoto, das auf Mess- und Kontrollprojekte aus der Luft spezialisiert ist. Die Firma beschäftigt an vier Standorten in der Schweiz, in Norwegen und in Deutschland etwa 50 Mitarbeiter. In der Bundesrepublik angesiedelt sind die Geodaten-Spezialisten in Schönefeld und in Pasewalk.

Zwischen den Endpunkten Markranstädt und Taucha pendelte das Flugzeug am Donnerstagabend über der Stadt Leipzig. Quelle: Screenshot: Martin Wachtelborn

Der Heimatflugplatz von BSF Swissphoto ist der Verkehrslandeplatz im brandenburgischen Schönhagen südlich von Berlin. Drei Maschinen gehören zur Flotte des Unternehmens. Von Schönhagen kam auch die Cessna Caravan, die über dem Raum Leipzig gependelt war.

Bei dem Einsatz am Donnerstag über Sachsen handelte es sich laut Angaben von BSF Swissphoto um ein eigenes Projekt. Die Daten, die gesammelt wurden, könne man nach der Auswertung kommunalen oder private Stellen oder Firmen weitergeben.

Über mehrtägige Flüge wird informiert

BSF Swissphoto fliegt in ganz Deutschland im Auftrag von Kommunen und Firmen. Unter anderem waren die Brandenburger Spezialisten schon über Dresden und Erfurt unterwegs. Bei solchen beauftragten Projekten sei man dann an mehreren Nächten hintereinander über einer Stadt unterwegs, jeweils bis zu fünf Stunden täglich. Dann informiere man auch die Öffentlichkeit über die mehrtägigen Flüge.

Von Martin Wachtelborn