Groitzsch/Leipzig

Zehn Klimaaktivisten haben am Dienstagmorgen einen Bagger im Tagebau „Vereinigtes Schleenhain“ südlich von Leipzig besetzt. Die Gruppe fordere einen sofortigen Kohleausstieg und eine damit verbundene Energiewende hin zu erneuerbarer Energieproduktion, teilte eine Sprecherin der Initiative „Vereinigt gegen Schleenhain“ am Dienstag mit. Braunkohlestrom trage erheblich zur Verschlimmerung der Klimakrise bei.

Gegen 5.30 Uhr hätten die Aktivisten widerrechtlich das Betriebsgelände betreten und den Bagger 1538 im Abbaufeld Peres besetzt, bestätigte Mibrag-Sprecher Maik Simon. Details seien ihm noch nicht bekannt. Sein Unternehmen habe die Polizei verständigt, die bereits am Morgen vor Ort war.

Kohlegegner haben am Dienstag einen Bagger im Tagebau Schleenhain besetzt. Die Polizei ist vor Ort. Quelle: Vereinigt Gegen Schleenhain

Die Aktivisten besetzten den Bagger an einer möglichst hohen und schwer zu erreichbaren Stelle, so die Sprecherin der Initiative. Der Betrieb sei aus Sicherheitsgründen sofort gestoppt worden. Und genau darum ginge es: Man wolle verhindern, dass weiter Kohle gefördert wird, so die Sprecherin.

Derzeit ist die Polizei vor Ort. Laut der Sprecherin seien die Beamten bereits bei den Aktivisten und versuchten, diese vom Bagger zu entfernen. Wie weit die Beräumung sei, könne sie derzeit jedoch nicht sagen.

„Wir sehen uns mit der Blockade in einer Linie mit vielen vergangenen und noch mehr kommenden Aktionen und wir werden so lange weitermachen bis alle Bagger stillstehen und wir den Energiekonzernen eigenhändig den Stecker gezogen haben“, hieß es.

Zuletzt hatten Umweltschützer im Februar einen Bagger im Tagebau Schleenhain besetzt. Die Polizei ließ den Bagger räumen.

Klimacamp im Kohledorf Pödelwitz seit Samstag

Mit einem Klimacamp im Kohledorf Pödelwitz protestieren seit dem Wochenende mehrere hundert Menschen gegen die Braunkohleverstromung im Leipziger Umland. Bis zum 12. August rechnen die Veranstalter mit bis zu 1000 Teilnehmern.

