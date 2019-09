Dresden

In Sachsen und Thüringen haben am Freitag die ersten Proteste anlässlich des globalen Klimastreiks begonnen. Laut Polizei startetenmittags in Dresden zwei Demonstrationen, die später gemeinsam in die Innenstadt ziehen sollten. Nach ersten Einschätzungen versammelten sich mehrere Tausend Menschen. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. „Alles ist friedlich“, sagte ein Polizeisprecher. Auch in Chemnitz sei die geplante Demonstration losgezogen, so die Polizei. Zur Zahl der Teilnehmer lagen zunächst keine Informationen vor.

Tausende Veranstaltungen weltweit

Die Bewegung Fridays for Future hatte anlässlich der UN-Klimakonferenz in New York und einer Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung zu den Protesten aufgerufen. Weltweit sind Tausende Veranstaltungen geplant. Laut Fridays for Future sind explizit alle Generationen zum Streik aufgerufen.

In Leipzig soll am Nachmittag zusätzlich zu einer Demonstration auch ein Konzert stattfinden. Fridays for Future hatte unter anderem Bodo Wartke und Sarah Lesch angekündigt. Es wird mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet.

Auch in anderen sächsischen Städten wie Zwickau, Döbeln oder Grimma waren Aktionen geplant. Unter anderem hatte die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens angekündigt, symbolisch um fünf vor zwölf in mehreren Kirchen die Glocken zu läuten.

Von jhz