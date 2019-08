Neukieritzsch

„Tanzen gegen den Kohleabbau“ heißt es am Sonnabend in Neukieritzsch. Teilnehmer des 2. Klimacamps in Pödelwitz wollen die rund vier Kilometer bis zum Kraftwerk Lippendorf beschwingt zu Musik zurücklegen. Am Mittag fanden sich bereits rund 1500 Teilnehmer ein. Sie reisten entweder mit der Bahn oder dem Fahrrad nach Neukieritzsch an. Zu Beginn hielten Thilo Kraneis von der Bürgerinitiative „Pro Pödelwitz“, die Klimacamperin Teresa und Tonny Nauschin, eine Aktivistin aus Bangladesh jeweils Reden.

Bis zum Nachmittag werden weitere Teilnehmer erwartet. Eine Abschlusskundgebung ist für 16 Uhr am Kraftwerk vorgesehen.

Die Polizei sichert die Aktion ab und hat neben Mannschaftswagen auch einen Hubschrauber im Einsatz. Am zurückliegenden Dienstag hatten mehrere Klimaschützer einen Bagger im Braunkohletagebau Vereinigtes Schleenhain besetzt. Einer von zehn Aktivisten sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Zur Galerie Demonstration am Kraftwerk Lippendorf

Mit ihren Protesten setzen sich die Umweltschützer für einen sofortigen Kohleausstieg und eine damit verbundene Energiewende ein. Außerdem fordern sie den Erhalt des nahe gelegenen, 700 Jahre alte Dorfes Pödelwitz im Landkreis Leipzig, das für den Kohleabbau abgerissen werden soll. Dort findet bis Sonnabend ein Klimacamp von den Kritikern des Braunkohleabbaus statt. Mehr als 100 Workshops waren geplant.

Eine Regierungskommission hat einen kompletten Ausstieg Deutschlands aus der klimaschädlichen Kohleverstromung bis 2038 vorgeschlagen. Im Osten sind davon das Mitteldeutsche Revier, zu dem Schleenhain gehört, und die Lausitz betroffen. Es gibt immer wieder auch Forderungen nach einem früheren Ausstieg sowie nach dem Erhalt der noch von Tagebauen bedrohten Dörfer.

Von Kathrin Haase/ Matthias Roth