Großstolpen

Anfang August kennt Lars Hartung seinen Weizen bestens. Er hat eine Kameradrohne über die Felder fliegen lassen und gedacht, dass es gut aussieht dieses Jahr. Mehrmals am Tag misst er jetzt, ob der Weizen trocken genug ist, um geerntet zu werden. Dass das Korn heute zu nass dafür ist, das weiß er auf das halbe Prozent Feuchtigkeit genau. Was Lars Hartung nicht weiß, jedenfalls nicht präzise: Was aus seinem Weizen wird, wenn er ihn vom Feld geholt und an einen Zwischenhändler verkauft hat. „Zum Großteil wahrscheinlich Ethanol“, sagt Hartung, also Biokraftstoff. Er findet das wichtig, keine Frage. „Aber wir machen das alles hier ja eigentlich, um Lebensmittel herzustellen.“

Lars Hartung ist Landwirt. Er leitet die Agrargenossenschaft Agross in Großstolpen, 30 Kilometer südlich von Leipzig und es ist nicht so, dass er gar keine Lebensmittel herstellen würde. Seinen Hof verlassen jeden Tag 13.000 Liter Milch, sein Raps und seine Sonnenblumen werden zu Pflanzenöl. Aber Hartung produziert auch Strom, vermietet Wohnungen und der Großteil seines Getreides landet eben nicht auf unseren Tellern. Der Bauer wollte das ändern und hat nach einer regionalen Mühle gesucht, die ihm seinen Weizen abnimmt und zu Mehl mahlt. Geklappt hat das nicht. „Dabei wäre es schon cool, wenn du in den Laden gehst und siehst: Da steckt auch ein Teil von unserem Getreide drin“, sagt Hartung.

Wo kommt das Getreide hin? Lars Hartung weiß es nicht exakt. Er verkauft seine Produkte an Zwischenhändler. Quelle: Nora Börding

Längst geht es auf deutschen Höfen nicht mehr nur ums Essen

Auf den Bauernhöfen in Deutschland geht es längst nicht mehr nur ums Essen. Was stattdessen das Thema ist, damit hat sich ein Gremium der Bundesregierung ein Jahr lang beschäftigt. Im Juni hat die „Zukunftskommission Landwirtschaft“ ihren Bericht vorgelegt. Die Landwirtschaft habe die Produktion von Nahrung immer zuverlässiger und günstiger gemacht und damit Wohlstand geschaffen, heißt es darin. „Die Kehrseite sind Formen der Übernutzung von Natur und Umwelt, von Tieren und biologischen Kreisläufen bis hin zur gefährlichen Beeinträchtigung des Klimas.“ Darüber, wie das anders werden soll, wird vor allem in der Europäischen Union entschieden - aber auch vor der Bundestagswahl gestritten. Ob die EU-Agrarsubventionen umgestellt werden sollen zum Beispiel, von Geld je Fläche auf an Umweltbedingungen geknüpfte Zahlungen. Wie viel Platz Mastschweine und Milchkühe brauchen, wie sie transportiert werden sollen, wie getötet. Für 15 Prozent der Sachsen ist das Thema Ökologische Landwirtschaft vor der Bundestagswahl einer Insa-Umfrage im Auftrag der LVZ zufolge wichtig.

Als Lars Hartung die LVZ auf seinem Hof empfängt, hat er all das schon hundertmal gehört und ist gleich in der Verteidigung. „Wir sind ein Unternehmen, dass so produziert, wie es eigentlich nicht mehr gewollt ist“, sagt er, steigt in sein Auto und nimmt mit zu seinen Feldern, zum Kuhstall und an den Ort, an dem das Bauersein auch noch ein bisschen romantisch ist. Am Ende wird er wissen wollen: Ist es wirklich so schlimm?

Lars Hartung zwischen Sonnenblumen. Nach der Ernte wird aus den Pflanzen Speiseöl. Quelle: Nora Börding

Hartung fährt eine Anhöhe hinauf, dahinter liegt ein großer Teil seiner Felder. Die Agross ist ein durchschnittlicher sächsischer Agrarbetrieb: konventionelle Landwirtschaft, 1600 Hektar Felder, 510 Milchkühe, 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hartung hält sein Auto auf einem Weg zwischen Sonnenblumen- und Maisfeld. Das ist, gleich zu Beginn, der Ort, an dem es in seinem Bauernleben kürzlich auch mal ein bisschen romantisch war. Hartung, der sonst viel am Schreibtisch sitzt, fuhr kürzlich auf dem Feld neben den Blumen mal wieder selbst den Mähdrescher. „Wenn abends alle Sonnenblumen in Richtung untergehende Sonne gucken - das ist was“, sagt Hartung. Jetzt steht er zwischen seinen Blumen, ein Summen im Ohr und sagt: „Wir sind keine Massenmörder von Insekten.“ Ohne Bienen sehe er alt aus. Allein deshalb und weil Pflanzenschutzmittel Geld kosteten, wolle er so wenig wie möglich davon auf seine Felder bringen. „Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Mittel wir ergreifen, bevor wir die Spritze aufs Feld schicken“, sagt er.

Liebt der Bauer die Natur, weil er sie braucht?

Der Bauer, der die Natur liebt, weil er sie braucht - immer wieder antworten Landwirtinnen und Landwirte so, wenn sie auf Glyphosat-Rückstände im Getreide und übernutzte Böden angesprochen werden. Lars Hartung aber ist einer, der in besonderer Weise mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun hat, mit einem ganz speziellen Teil davon. Seine Felder liegen direkt neben dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain. Seit 2011 hat er 400 Hektar Fläche an den Kohlebergbau verloren, die letzten fünf in diesem Jahr. Andererseits liegen 80 Prozent seiner Felder auf wieder aufgeschütteten Tagebauflächen, den sogenannten Kippenflächen. Auf einer davon fährt Hartungs Angestellter Tom gerade mit dem Traktor herum, zieht eine Scheibenegge hinter sich her. Nach der Ernte wird der Boden damit gelockert und die Stoppeln in die Erde gemalmt.

Der Weizen auf diesem Feld von Lars Hartung ist geerntet. Jetzt werden die übrig geblieben Getreidehalme in den Boden gemalmt. Quelle: Nora Börding

Dann, den Winter über, sähen sie ein Gemisch aus Senf und Ölrettich auf das Feld. „Inzwischen steht das im Fokus, weil das so schön blüht und gut für die Insekten ist“, sagt Hartung. „Aber wir machen das schon seit 20 Jahren, weil wir den Humus brauchen“, sagt Hartung. Humus entsteht, wenn Senf und Rettich über den Winter abfrieren und liegen bleiben. Zwar hat die Nutzung von Zwischenfrüchten insgesamt in der Landwirtschaft mit der Förderung erst richtig zugelegt, aber für Hartungs Betrieb stimmt auf jeden Fall was er sagt: Auf seinen ehemaligen Tagebauflächen ist viermal weniger Humus im Boden als anderswo, hier erntet Hartung 15 Prozent weniger als sonst. Er braucht den Humus also dringend.

Der Bauer steigt wieder in sein Auto, fährt vorbei am Getreidespeicher und hält vor seinen Kuhställen. „Die sind vielleicht unter dem Klischee Massentierhaltung abzustempeln“, sagt Hartung. „Aber wir gucken uns das mal an.“ Die Kühe im Stall drehen träge die Köpfe zu den Leuten von der Zeitung, die in ihren Turnschuhen im Dreck stehen. Hartungs Kühe bekommen konventionelles Futter, werden zweimal am Tag zur Melkmaschine geführt und der Tanklaster fährt jeden Tag die Milch zur Molkerei. So wie die Tiere bei Hartung - im offenen Stall, nicht angebunden, mit getrennten Plätzen zum Liegen, Fressen und Rumlaufen - wird der Großteil der deutschen Milchkühe in der konventionellen Landwirtschaft gehalten.

Milch macht minus, ist aber Tradition

Milchkühe im Stall. Quelle: Nora Börding

Kritik gibt es daran immer wieder. Hartungs Kälber sind nicht länger als zwei Tage bei ihrer Mutter und nicht alle Kühe dürfen auf die Weide. „Wenn du das nicht willst, musst du aufhören“, sagt Hartung. Sein Milchgeschäft mache eh schon minus. Warum also hört er nicht auf? Es gebe da zwei Antworten, sagt Hartung. Als Unternehmer sieht er das so: Die Milch bringe zwar unterm Strich nichts ein, aber anders als das nur einmal im Jahr geerntete Getreide jeden Tag Geld in den Betrieb. Außerdem betreibt Hartung mit der Gülle der Kühe seine Biogasanlage. Als Bauer und Mensch sieht Hartung es so: Er will seine Angestellten weiter beschäftigen und die Milch gehört zur Tradition seines Hofs. „In der Landwirtschaft trennt man sich ganz schwer von Zweigen, die man schon Jahrzehnte im Betrieb hat.“

Es geht natürlich anders. Auf dem Hof Pfaffendorf bei Köthen in Sachsen-Anhalt etwa haben sie auf Bio-Milch umgestellt und umgehen die Margen der Molkereien, indem sie die Milch direkt vor Ort in Pappkartons füllen oder zu Joghurt verarbeiten. Hartung zufolge aber ist der Verlust vieler Biobauern pro Liter Milch höher als der bei ihm. Zwar ist das von Hof zu Hof sehr individuell, aber Berechnungen des Milchboards, einem Interessenverband der Milcherzeuger bestätigen das. Andererseits: Während der Preis für konventionelle Milch in den vergangenen Jahren stark schwankte, ist er bei der Biomilch stabil geblieben. „Und für die Umwelt ist es sicher besser“, sagt Hartung.

Kälber werden nach ihrer Geburt erst rund zwei Wochen einzeln versorgt, später in Gruppen. Männliche Kühe verkauft der Betrieb von Lars Hartung – manchmal bekommt er dafür nur das Geld wieder rein, was er für die Besamung der Kühe investiert hat. Quelle: Nora Börding

Warum also produziert die Agross nicht biologisch? Die größte Herausforderung, sagt Hartung, ist das Futter. Er müsste seinen Mais biologisch anbauen. Ob das geht, auf seinem dem Tagebau abgerungen Flächen, probieren sie seit zwei Jahren aus. Wenige Hektar haben sie auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Vielleicht, sagt Hartung sagt Hartung zur Begründung, müssen sie es sowieso irgendwann. „Aber auch, weil wir das wollen.“ Nur ob das geht mit dem Boden, da ist er sich nicht so sicher.

Auf Hartungs Hof saugt ein Kalb an der Gummizitze. Zum Glück, denn eigentlich ist dieses Tier störrisch, trinkfaul, das steht auf der Tafel an seinem Stall. Lars Hartung will jetzt wissen, ob man sich das so vorgestellt habe mit der Landwirtschaft. „Klar, auch wir müssen was ändern. Aber wir haben auch schon viel umgestellt“, sagt er dann. Ihn zermürbt es, dass die Landwirtschaft für alles verantwortlich gemacht werde, fürs Insektensterben, verseuchtes Grundwasser, und Pestizide im Essen. Er wünscht sich, dass es mehr darum gehe, was denn jetzt zu tun sei. Denn, so sieht er das: „Wir brauchen Nahrungsmittel. Und wir brauchen die Natur.“

Von Denise Peikert