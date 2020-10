Dresden

Wintersport in Sachsen? Das dürfte zunehmend zur Randerscheinung werden. Laut einer Studie des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) wird Schnee in den Skigebieten des Freistaates immer mehr zur Seltenheit. Die Dresdner Behörde ließ rückblickend bis ins Jahr 1961 verschiedenste Messdaten für 28 Wintersportorte auswerten und daraus Prognosen für die kommenden 30 Jahre errechnen. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: In allen untersuchten Regionen – von Altenberg, über Klingenthal und Seiffen, bis hoch nach Oberwiesenthal – ist es nicht nur wärmer geworden. Auch die Zahl der jährlichen Frosttage hat deutlich nachgelassen. Ein Trend, der sich auch in Zukunft fortsetzen wird.

„Im Vergleich zur Klimareferenzperiode 1961 bis 1990 sind die Winter in Sachsen oberhalb von 400 Metern um circa ein Grad wärmer geworden. Die mittlere Anzahl von Frosttagen hat um mehr als sieben Prozent abgenommen“, hieß es am Dienstag aus dem Dresdner Umweltamt. Die Prognosen der Forscher gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung bei gleichbleibendem Niederschlag bis zum Ende das Jahrhunderts so fortsetzen werde und es dadurch bis 2050 zu weiterer Erwärmung zwischen 1,5 bis fünf Grad in Sachsen kommt. „Das gegenwärtige Temperaturniveau in Sachsen liegt bereits bei etwa +1,5 Grad. Deshalb wird es im Winter künftig eher regnen als schneien“, so die Umweltbehörde.

Kunstschnee auf Dauer zu teuer

Wer angesichts der schlechten Schneeprognosen verstärkt auf künstliche Hilfe setzten will, wird wohl ebenfalls enttäuscht werden. Mit dem sich verändernden Klima rings um die Pisten verschlechtern sich auch die Bedingungen für die nachgeholfene Beschneiung, heißt es aus Dresden. Der Erwärmungstrend werde nicht zuletzt auch dazu führen, „dass sich das Beschneiungspotenzial zunehmend in den unwirtschaftlichen Bereich verschiebt.“ Besonders für Skigebiete unterhalb von 800 Metern wird es dann wohl u teuer werden, der Natur mit Schneekanone nachzuhelfen.

Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU) will sich trotzdem nicht entmutigen lassen „Wir alle wissen, dass wir mit klimatischen Veränderungen umgehen müssen. Je genauer wir die Herausforderungen kennen, desto besser lassen sich die richtigen Antworten finden und nachhaltige Entwicklungschancen beim Schopf greifen“, sagte die Unionspolitikern. Sachsens Urlaubsregionen hätten bereits begonnen, sich besser für den Tourismus im ganzen Jahr aufzustellen. „Wir sind ein Land mit einer wunderschönen Natur und laden unsere Gäste ein zum Schwimmen, Wandern, Radfahren, Mountainbiken, Fischen, Segeln, Entspannen. Und als gebürtige Erzgebirglerin sage ich Ihnen, auch zum Skifahren“, so Klepsch.

