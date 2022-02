Leipzig

Zuerst Ylenia, dann Zeynep. Nachdem diese Woche „die Sonnenhafte“, wie sich das altgriechische Wort übersetzen lässt, über Europa gefegt war, folgte „die Wüstenblume“, ein Begriff aus dem Arabischen. Sturmtiefs erhalten ihre Namen in alphabetischer Folge. Da können wörtliche Bedeutungen nicht immer zum Unwetter passen, das sie bringen.

Oder vielleicht doch? Die Sonnenhafte und die Wüstenblume als Botinnen des Klimawandels? „Grundsätzlich nehmen viele Extrem-Ereignisse zu“, pflichtet der Meteorologe Frank Kreienkamp bei. „Aber nicht alle“, stellt er rasch klar. Kreienkamp leitet das Regionale Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Über die Jahre, so sagt er, zeigten die Daten weder eine auffällige Häufung noch eine Abnahme der Winterstürme. „Es ist ein Auf und Ab.“

Stürmisch, regnerisch und: zu warm

An Ylenia und Zeynep ist der Klimawandel also wohl nicht schuld. Vielleicht, so der Experte, drosselt die globale Erwärmung den Wind hierzulande im Winter langfristig sogar. „Die Ursache für Winterstürme liegt in unserer Region im Temperatur-Gegensatz zwischen den Tropen/Subtropen und der Polregion“, erläutert er. Und der Unterschied wird aktuell kleiner, weil die Durchschnittstemperatur der Arktis viel schneller als in den Tropen steigt.

Freilich ist das kein Grund zur Entwarnung. Denn außer stürmisch und regnerisch ist der aktuelle Winter auch mal wieder: zu warm. In Sachsen lag die Durchschnittstemperatur im Dezember 1,5 Grad Celsius über dem Mittelwert von 1961 bis 1990, im Januar sogar 3,5 Grad darüber. Der Februar dürfte den Trend kaum umkehren. Zwar gibt es auch eine meteorologische Erklärung. Cathleen Hickmann beobachtet in der DWD-Niederlassung in Leipzig-Holzhausen das Wetter und erklärt, dass momentan warme Luft aus Südwest nach Deutschland gelangt. Doch die Häufung der milden Winter bereitet den Fachleuten Sorgen.

In Sachsen waren die letzten neun Winter allesamt wärmer als der Durchschnitt der 60er- bis 80er-Jahre. Die DWD-Daten spiegeln seit 1881 einen kontinuierlichen Trend der Erwärmung wider, der sich in jüngerer Zeit dynamisiert. „Es geht steil nach oben“, sagt Klima-Experte Kreienkamp. Auch der vergangene Winter war um 1,4 Grad Celsius zu warm, und sogar der viele Schnee vor einem Jahr passt ins Bild: Wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. „Bei minus zwei Grad Celsius fällt mehr Schnee als bei minus fünf Grad.“ Im Erzgebirge, Harz und Thüringer Wald könnte es mit dem Wintersport also noch eine Weile klappen, bevor der Klimawandel die Durchschnittstemperaturen auch in höheren Lagen dauerhaft über null Grad Celsius hebt.

Vegetation pausiert immer kürzer

Mag der Tourismus also eine Schonfrist genießen – an Flora und Fauna zeigt sich die Erwärmung längst. Biometeorologen definieren die Spanne zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Stileiche ihre Blätter verliert, und dem Beginn der Haselblüte als „phänologischen Winter“. Nach den DWD-Daten dauerte er zwischen 1961 und 1990 im Mittel 120 Tage, zwischen 1991 und 2019 aber nur noch 102. „Die Vegetationsperiode fängt früher an und hört später auf“, stellt der Biologe Stefan Klotz fest. Er leitet den Themenbereich „Ökosysteme der Zukunft“ am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und kennt die vielfältigen Folgen dieser Entwicklung.

„Je weiter die Vegetation in ihrer Entwicklung vorangeschritten ist, desto verheerender wirkt sich ein Spätfrost aus“, nennt er eine erste Gefährdung. Eine kurze Kälteperiode sei bis Mai immer möglich, ergänzt er. Zweitens liegt die Niederschlagsmenge in Sachsen aktuell zwar im Soll: Zehn Tage vor dem Ende des meteorologischen Winters waren bereits 89 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Aber das genügt nicht, um die tiefen Bodenschichten aufzufüllen, die nach den drei Dürrejahren 2018 bis 2020 in Mitteldeutschland noch immer zu trocken sind und bei warmem Wetter weniger Nachschub erhalten.

„Die Vegetationsperiode fängt früher an und hört später auf“: Der Botaniker Dr. Stefan Klotz leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle den Themenbereich „Ökosysteme der Zukunft“. Quelle: André Künzelmann/UFZ

„Wenn Pflanzen wachsen, brauchen sie mehr Wasser als in der Ruhezeit im Winter. Zudem verdunsten die Regentropfen von den Blättern schneller, wenn es wärmer ist. Dieses Wasser kann nicht mehr in den Boden gelangen“, erklärt Klotz. „Fichte und Kiefer leiden besonders.“ Eine dritte Gefahr sind die Nutznießer der Wärme. Borkenkäfer vermehren sich rascher, wenn es früher wärmer wird. Sie können nicht nur zwei, sondern bis zu vier Generationen im Jahr entwickeln. Auch einige Pilzarten, die Pflanzen befallen, profitieren sowie ein paar Säugetiere: Wildschweine etwa.

Der gelb blühende Winterling und blaue Elfenkrokus sprießen längst schon in diesem Jahr. Nach den DWD-Daten war die Vegetationspause 2022 in Sachsen schon am 4. Februar zu Ende. Seitdem blüht hierzulande flächendeckend die Haselnuss: 15 Tage früher als im langjährigen Mittel und sogar 19 Tage früher als 2021, im Schneejahr.

Von Mathias Wöbking